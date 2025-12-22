Антон Кутев разкри има ли връзка между "Трети март" и президента Радев

Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат нищо общо нито с президента Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви бившият говорител на служебни кабинети Антон Кутев в ефира на „Денят започва“.
По думите му между гражданското движение и партията, няма реална връзка.
„Между движението и партията на пръв поглед няма нищо общо. Има някакъв човек, който прави партия, но той няма нищо общо с движението, което беше на Весела Лечева“, подчерта Кутев.
Той бе категоричен, че настоящата партийна инициатива не е свързана с президента.
„Това не е инициатива на президента – сегашната партия. Това е по-скоро опит да се използва репутацията на президента, за да се получат политически дивиденти“, заяви Кутев.
Антон Кутев уточни, че Весела Лечева е била свързана с държавния глава единствено в качеството си на служебен министър.
По повод използването на името „Трети март“ от други лица, Кутев посочи, че по всичко личи за опит за политическа злоупотреба. Според Кутев твърденията за „неформално лидерство“ са несъстоятелни.
„Не съм говорил с Весела, за да ми разкаже каква е ситуацията, но съдейки по имената и снимките, които видях за движението, то няма нищо общо нито с Весела Лечева, нито с президента. Очевидно става дума за различни дейности, където явно този човек, който аз не познавам, който е регистрирал партията, се опитва в момента да вземе името и да го използва политически, особено с такива заявления, че той бил неформалният лидер. Всъщност как може той да е неформален лидер, като нито знае за тях, нито той му и ма телефона и не са говорили по въпроса“, коментира още Антон Кутев.
По повод твърденията, че проектът напомня на сценарии от миналото, Кутев коментира и публикация на съветника на президента по сигурността Димитър Стоянов.
„Очевидно това се цели. Най-вероятно това е направено като партийна технология – да се вземат гласове по грешка от хора, които биха гласували за евентуален президентски проект“, посочи той.
Според Кутев подобни действия имат за цел разпиляване на вот.
Антон Кутев коментира и очакванията към президента Румен Радев.
„Ако Радев реши да не прави проект, това ще му коства доста от рейтинга и доверието... Много хора вярват в него като последна надежда“, заяви Кутев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Коментиран от #5
09:53 22.12.2025
2 Няма нищо общо
10:05 22.12.2025
3 Анани
Коментиран от #13
10:06 22.12.2025
4 Нас Червеното Знаме Роди
10:07 22.12.2025
5 Бихлюл
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Да ти са асвабадят в шаколадовиа гараж много деди и чичаци.
Коментиран от #19
10:08 22.12.2025
6 Ганя Путинофила
Партията ма Резидента ще се казва ПП "Боташ"!
Коментиран от #8
10:08 22.12.2025
7 Комунистката Лечева
10:11 22.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Моряка
10:14 22.12.2025
10 Реалист
Всички останали са проекти на руско-българската мафия !
Коментиран от #16
10:15 22.12.2025
11 Как да няма нищо общо?
Коментиран от #15, #20, #30
10:15 22.12.2025
12 Има ни пак
Коментиран от #29
10:15 22.12.2025
13 Що за глупав човек
До коментар #3 от "Анани":би гласувал за продажник и лъжец като радостин василев? Ко ли очаква от такъв проп адняк? 😄
10:16 22.12.2025
14 Или
Коментиран от #23, #25, #26
10:17 22.12.2025
15 Ами това
До коментар #11 от "Как да няма нищо общо?":е националният празник на България. Ако бе българка, щеше да знаеш. Поне прочети малко история, като пишеше в български форум, за да не изглеждаш толкова глупаво.
10:18 22.12.2025
16 Вярно ли
До коментар #10 от "Реалист":Колко ли е глупав човек, за да иска шарлатаните ПП и ДБ да го лъжат и крадат? Продавате си бъдещето, а после ревете. Такива боклуци им трябват евтини глупаци.
10:19 22.12.2025
17 Фен
10:22 22.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 До бихлюл
До коментар #5 от "Бихлюл":Вие с това сте известни, че там ви е мерака!
Коментиран от #24
10:22 22.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кутев
10:26 22.12.2025
23 Такива като тебе
До коментар #14 от "Или":много държат публично да покажат колко са тапи.
Коментиран от #32
10:27 22.12.2025
24 Бачи Кики
До коментар #19 от "До бихлюл":Ти обаче май наистина имаш копнежи. Закачлив си.
Коментиран от #28
10:27 22.12.2025
25 Чорапче боташково
До коментар #14 от "Или":Той чак не е толкова глупав да си сложи подписа, но е бащата на договора и никой не се заблуждава, че това е истината! А, това с подписа го пишеш за енти път като не вдяваш, че е глупаво.
10:28 22.12.2025
26 .......
До коментар #14 от "Или":Радев с нищо не е по-различен от Гоце. Ама абсолютно същия селяндур. И рейтингите им по време на президентствата им са същите. Къде е партията на Гоце? Там ще е и на Рубльов. Социологическите курвет@ини се опитват да помпят рейтинга му, но изборите не са соцпроучване
10:28 22.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 До мераклията бачо
До коментар #24 от "Бачи Кики":Чак, колкото вашите не. Вас не може да ви стигне и японския бърз влак!
10:31 22.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЕДГАР КЕЙСИ
10:41 22.12.2025
32 Е що се обади
До коментар #23 от "Такива като тебе":да се пофалиш?
10:46 22.12.2025