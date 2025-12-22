Новини
Антон Кутев разкри има ли връзка между "Трети март" и президента Радев

22 Декември, 2025 09:48 1 203 32

  • антон кутев-
  • трети март-
  • румен радев

Антон Кутев разкри има ли връзка между "Трети март" и президента Радев - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат нищо общо нито с президента Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви бившият говорител на служебни кабинети Антон Кутев в ефира на „Денят започва“.

По думите му между гражданското движение и партията, няма реална връзка.

„Между движението и партията на пръв поглед няма нищо общо. Има някакъв човек, който прави партия, но той няма нищо общо с движението, което беше на Весела Лечева“, подчерта Кутев.

Той бе категоричен, че настоящата партийна инициатива не е свързана с президента.

„Това не е инициатива на президента – сегашната партия. Това е по-скоро опит да се използва репутацията на президента, за да се получат политически дивиденти“, заяви Кутев.

Антон Кутев уточни, че Весела Лечева е била свързана с държавния глава единствено в качеството си на служебен министър.

По повод използването на името „Трети март“ от други лица, Кутев посочи, че по всичко личи за опит за политическа злоупотреба. Според Кутев твърденията за „неформално лидерство“ са несъстоятелни.

„Не съм говорил с Весела, за да ми разкаже каква е ситуацията, но съдейки по имената и снимките, които видях за движението, то няма нищо общо нито с Весела Лечева, нито с президента. Очевидно става дума за различни дейности, където явно този човек, който аз не познавам, който е регистрирал партията, се опитва в момента да вземе името и да го използва политически, особено с такива заявления, че той бил неформалният лидер. Всъщност как може той да е неформален лидер, като нито знае за тях, нито той му и ма телефона и не са говорили по въпроса“, коментира още Антон Кутев.

По повод твърденията, че проектът напомня на сценарии от миналото, Кутев коментира и публикация на съветника на президента по сигурността Димитър Стоянов.

„Очевидно това се цели. Най-вероятно това е направено като партийна технология – да се вземат гласове по грешка от хора, които биха гласували за евентуален президентски проект“, посочи той.

Според Кутев подобни действия имат за цел разпиляване на вот.

Антон Кутев коментира и очакванията към президента Румен Радев.

„Ако Радев реши да не прави проект, това ще му коства доста от рейтинга и доверието... Много хора вярват в него като последна надежда“, заяви Кутев.


  • 1 АГАТ а Кристи

    6 13 Отговор
    Е как да няма връзка - нали дедите на "баща" му са ни асвабадили ???

    Коментиран от #5

    09:53 22.12.2025

  • 2 Няма нищо общо

    9 2 Отговор
    Опитват се пак да излъжат по глупавата част от населението, която наскоро бе като стадо на площада.

    10:05 22.12.2025

  • 3 Анани

    7 4 Отговор
    Значи чакаме ЮМРУКА НА НАРОДА или нещо такова. До тогава за МЕЧ, да ги бие Радо по кулоарите.

    Коментиран от #13

    10:06 22.12.2025

  • 4 Нас Червеното Знаме Роди

    6 4 Отговор
    Всички ще се обединим накрая под Червеното Знаме

    10:07 22.12.2025

  • 5 Бихлюл

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Да ти са асвабадят в шаколадовиа гараж много деди и чичаци.

    Коментиран от #19

    10:08 22.12.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    9 8 Отговор
    Има някаква грешка!
    Партията ма Резидента ще се казва ПП "Боташ"!

    Коментиран от #8

    10:08 22.12.2025

  • 7 Комунистката Лечева

    3 7 Отговор
    я изгониха от БОК, сега иска партия да прави.

    10:11 22.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Моряка

    7 3 Отговор
    Няма начин това фалшименто да не е дело на Прасето.Даже и да не е той,пак е той.

    10:14 22.12.2025

  • 10 Реалист

    3 11 Отговор
    Само ПП-ДБ + коалиция около Единение могат да изведат страната от захвата на съветското задкулисие, представлявано от пеевски и борисов ! На изборите ще имат 160+ депутата !
    Всички останали са проекти на руско-българската мафия !

    Коментиран от #16

    10:15 22.12.2025

  • 11 Как да няма нищо общо?

    4 6 Отговор
    Първо 3ти март е руски празник, празнуван от копейки, болшевики, русороби, платени руски слуги и др. плюс това Митрофанова лично ги е подбирала тези юнаци с препоръки от КГБ, а наш Муньо защо се дърпа?

    Коментиран от #15, #20, #30

    10:15 22.12.2025

  • 12 Има ни пак

    6 3 Отговор
    Незнам, ама невесели празници ги очакват прасетата. Знаят, че ако се яви Радев с тях е свършено. А да очакваш нещо неприятно ти трови живота ежедневно. Тия хора изглежда са забравили, че Радев е истински генерал и разбира от тактики. Не като пожарникаря произведен за един час от царя изгнанник.

    Коментиран от #29

    10:15 22.12.2025

  • 13 Що за глупав човек

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анани":

    би гласувал за продажник и лъжец като радостин василев? Ко ли очаква от такъв проп адняк? 😄

    10:16 22.12.2025

  • 14 Или

    8 4 Отговор
    Президентът Радев наскоро каза, че лично той, сам ще обяви кога и дали ще прави партия!!! Много хора ще се опитат да се качат на гърба на високия рейтинг на президента... Феновете на Боко и Шиши имат дадена опорка "Боташ", въпреки, че много добре знаят, че неговият подпис не стои никъде в този договор....

    Коментиран от #23, #25, #26

    10:17 22.12.2025

  • 15 Ами това

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Как да няма нищо общо?":

    е националният празник на България. Ако бе българка, щеше да знаеш. Поне прочети малко история, като пишеше в български форум, за да не изглеждаш толкова глупаво.

    10:18 22.12.2025

  • 16 Вярно ли

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Колко ли е глупав човек, за да иска шарлатаните ПП и ДБ да го лъжат и крадат? Продавате си бъдещето, а после ревете. Такива боклуци им трябват евтини глупаци.

    10:19 22.12.2025

  • 17 Фен

    3 2 Отговор
    Айде, Радев да вади юмручето, да си прави партийката, и да отива където му е мястото, при Първанката.

    10:22 22.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 До бихлюл

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бихлюл":

    Вие с това сте известни, че там ви е мерака!

    Коментиран от #24

    10:22 22.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кутев

    5 0 Отговор
    Вреден чичак е той, но може, да поразмести малко пластовете в НС, после да му спадне рейтинга до санитарен мнинимум и да го изместят нови партии, изградени от млади хора с авангардно прозападно мислене - без особено значение дали са либерали или консерватори, дори най-добре от двата типа, за да има равновесие и конкурентност. Радев е аналогов човек, телефон с шайба - той няма как, да вирее в обкpъжение от млади, модерно мислещи хора.

    10:26 22.12.2025

  • 23 Такива като тебе

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Или":

    много държат публично да покажат колко са тапи.

    Коментиран от #32

    10:27 22.12.2025

  • 24 Бачи Кики

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "До бихлюл":

    Ти обаче май наистина имаш копнежи. Закачлив си.

    Коментиран от #28

    10:27 22.12.2025

  • 25 Чорапче боташково

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Или":

    Той чак не е толкова глупав да си сложи подписа, но е бащата на договора и никой не се заблуждава, че това е истината! А, това с подписа го пишеш за енти път като не вдяваш, че е глупаво.

    10:28 22.12.2025

  • 26 .......

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Или":

    Радев с нищо не е по-различен от Гоце. Ама абсолютно същия селяндур. И рейтингите им по време на президентствата им са същите. Къде е партията на Гоце? Там ще е и на Рубльов. Социологическите курвет@ини се опитват да помпят рейтинга му, но изборите не са соцпроучване

    10:28 22.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 До мераклията бачо

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бачи Кики":

    Чак, колкото вашите не. Вас не може да ви стигне и японския бърз влак!

    10:31 22.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    БАБА КУТА и СЛАВИ (МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК) ..................... ПЕЯТ В ЕДИН ГЛАС ZA ПРОСЛАВА НА ..................... ZEЛЕНИЯ (КГБ) ЧОРАП ................... ФАКТ !

    10:41 22.12.2025

  • 32 Е що се обади

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Такива като тебе":

    да се пофалиш?

    10:46 22.12.2025

