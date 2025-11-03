Новини
Диана Дамянова: Президентът Радев вече не крие, че часовникът му тиктака и че иска да излезе на терена

3 Ноември, 2025 22:34 460 13

"Виждаме, че стабилността съществува – избори няма да има. Всичко се фокусира върху осигуряването на ресурси за затваряне на бюджета и планирането на следващия. Вътре в коалицията няма голяма динамика", каза социологът Добромир Живков

Диана Дамянова: Президентът Радев вече не крие, че часовникът му тиктака и че иска да излезе на терена - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ротацията на председателя на парламента и забавянето на бюджетната рамка се превърнаха в пореден епизод от сложната динамика в управляващата коалиция.

Стабилността на властта

"Толкова много БСП има в този бюджет, че в един момент опасността да се люшнем в истинско ляво започва да прозира през него. Драмата на Борисов не беше това, което той нарече преформатиране. Неговата драма е това, което три дни по-късно каза: "Сладурчетата даваха и аз ще давам". Това вече може да бъде началото на края", коментира PR експертът Диана Дамянова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя изрази тревога от факта, че държавната администрация продължава да живее в "привилегирован режим", докато частният сектор носи основната тежест на икономиката.

Социологът Добромир Живков вижда случилото се около ротацията като "буря в чаша вода" – демонстрация, нужна за оправдаване на емоционалния изблик на Борисов, но без реални последици за стабилността на коалицията.

"Виждаме, че стабилността съществува – избори няма да има. Всичко се фокусира върху осигуряването на ресурси за затваряне на бюджета и планирането на следващия. Вътре в коалицията няма голяма динамика", каза Живков пред Bulgaria ON AIR.

Радев и потенциалът за нов политически играч

По отношение на президента Радев, Дамянова видя в последните му публични изяви явен знак за политическа мобилизация.

"Президентът Радев вече не крие, че часовникът му тиктака и че иска да излезе на терена. Имаме един президент, който иска да излезе, обаче те не му дават избори. Имаме едни управляващи, които няма да му дадат избори", заяви PR експертът.

Живков допълни, че именно бъдещите президентски избори могат да внесат най-голяма динамика в системата.

"Ако Радев създаде партия, тя има потенциала да размести сериозно политическото статукво", каза социологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 7 Отговор
    Президентът Радев вече не крие, че часовникът му тиктака и простата и Путин го алармират

    22:42 03.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    0 6 Отговор
    Само така ще избегне съдбата на Саркози за Боташ!
    Територията не е Франция!

    22:43 03.11.2025

  • 3 А дано!

    8 0 Отговор
    Да стане боклукчия на републиката , като изрине целият боклук от парламента!

    22:45 03.11.2025

  • 4 Евгений Онанегин

    7 2 Отговор
    Еврото ще ви довърши! Става ад.

    22:45 03.11.2025

  • 5 Тореро

    9 1 Отговор
    Слава на президента Радев,скоро ще измете всички!!

    Коментиран от #13

    22:45 03.11.2025

  • 6 Проект на генерал Решетников

    2 4 Отговор
    по предложение на Корнелия Нинова и генерал- губернатор Митрофановна!

    22:45 03.11.2025

  • 7 ?????

    4 0 Отговор
    Бабката пак изскочи.
    Що не си кюта в Поморие.
    Кой я пита кво ще е?
    Но дето се вика нещо някъде я чегърта.

    22:50 03.11.2025

  • 8 Вещицата на Борисов

    5 0 Отговор
    пак е оцъклена.

    Какво пие тази жена?

    22:50 03.11.2025

  • 9 Перо

    4 0 Отговор
    И това пълно недоразумение и анти-човек изпълзя от дупката!

    22:53 03.11.2025

  • 10 Тая пък...

    2 0 Отговор
    Е толкова явна соросоидка!
    Абсолютна злобарка!
    И физиономията и много зловеща...!

    22:57 03.11.2025

  • 11 Въх ..дърта кукундрела..

    0 0 Отговор
    Туй където и тиктака и е в кухарката.

    22:59 03.11.2025

  • 12 Радев ще създаде още една копейка

    0 0 Отговор
    Може той да я обяви, но друг ще я направи и ще му дърпа конците. Радев никога в живота си не е правил нещо. Нито проект, нито организация, предприятие или фирма. Той не е предприемчив, а готованец служител и сламен човек. Изпълнител на чужда воля.

    23:00 03.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

