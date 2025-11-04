Заради ремонти: Ограничават движението по част от магистрала „Тракия” за два дни

За ремонтни дейности днес и утре в платното за София на АМ „Тракия“ в област Пазарджик съобщават от Нова телевизия. Между 80 и 82 километър ще се ограничи движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.
Също така в участъка от 100 до 101-ви км ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София, а превозните средства ще преминават в свободните ленти.
А в сряда ремонтни дейности ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата.
1 електрошок
Коментиран от #3
08:03 04.11.2025
2 Защо
08:04 04.11.2025
3 Защото преди
До коментар #1 от "електрошок":колко години един...я започна и окраде.
08:05 04.11.2025
4 щъркел
08:07 04.11.2025
5 препис
08:09 04.11.2025
6 очевидец
1/3 държавна администрация.
И чакат балъчетата дето са на светли да „оправят сметката“, като им вдигат МОД-а, осигуровките и данък дивидент, щото другото е електорат и не се пипа.
08:10 04.11.2025
7 На тая магистрала
08:16 04.11.2025