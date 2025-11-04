Новини
Заради ремонти: Ограничават движението по част от магистрала „Тракия” за два дни

4 Ноември, 2025 07:53

В сряда ремонтни дейности ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата

Заради ремонти: Ограничават движението по част от магистрала „Тракия” за два дни - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За ремонтни дейности днес и утре в платното за София на АМ „Тракия“ в област Пазарджик съобщават от Нова телевизия. Между 80 и 82 километър ще се ограничи движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Също така в участъка от 100 до 101-ви км ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София, а превозните средства ще преминават в свободните ленти.

А в сряда ремонтни дейности ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 електрошок

    3 0 Отговор
    Добре е,че са само два дните,а не цяла седмица,че задръстванията ще са масови.

    Коментиран от #3

    08:03 04.11.2025

  • 2 Защо

    2 0 Отговор
    всеки ден пишете едни и същи неща? Искам да знам, кой ден няма да има ремонт по магистрала Тракия, това ще бъде новина.

    08:04 04.11.2025

  • 3 Защото преди

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "електрошок":

    колко години един...я започна и окраде.

    08:05 04.11.2025

  • 4 щъркел

    0 0 Отговор
    " ...трафикът ще преминава в изпреварващата." ЗНАЧИТ,ЩЕ ИМА ЯКО НАТИСКАНЕ НА ПЕДАЛА,НА ГАЗТА! Дано да няма тряс-прас,смачкани ламарини и жертви!

    08:07 04.11.2025

  • 5 препис

    0 0 Отговор
    Няма да има ремонт по магистрала "Тракия" през 2100-тната година. Я-ааа!

    08:09 04.11.2025

  • 6 очевидец

    0 0 Отговор
    Държавата с главно Д гали администрацията с увеличения и бонуси, реалната икономика потъва. Бизнесът е задушен от бюрокрация и абсурди. Работещите хора, плащат сметката за това “социално равенство”. Вместо да се стимулира частният сектор и иновациите, се наливат пари в папкаджии и лежачи, която не произвеждат нищо освен хартия, оправдания, глоби и лошо обслужване. 1/3 сива икономика.
    1/3 държавна администрация.
    И чакат балъчетата дето са на светли да „оправят сметката“, като им вдигат МОД-а, осигуровките и данък дивидент, щото другото е електорат и не се пипа.

    08:10 04.11.2025

  • 7 На тая магистрала

    1 0 Отговор
    Свят й се зави от ремонти!

    08:16 04.11.2025

