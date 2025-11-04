Новини
България »
Над 100 души са починали за година след злоупотреба с опиати, главно фентанил

Над 100 души са починали за година след злоупотреба с опиати, главно фентанил

4 Ноември, 2025 16:26 852 30

  • починали-
  • опиати-
  • дрога-
  • фентанил

В България не се правят аутопсии на хората, които са починали без видими причини (криминални деяния напр.) или, ако роднините им не поискат и платят за аутопсия

Над 100 души са починали за година след злоупотреба с опиати, главно фентанил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на здравното министерство, които събират данни, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт вероятно свързана с опиати (главно фентанил) в страната. През последните години те отчитаха десетина на година. За тревожната тенденция съобщава в своя публикация във Facebook Юлия Георгиева, управител на дневния център за хора с опиоидна зависимост „Розовата къща".

Тя изтъква, че е крайно време да се посочат категорично „огромните проблеми, с които страната ни се сблъсква по отношение на смъртните случаи на хора, които употребяват наркотици“.

„През последната година и половина само сред хората, с които работим в Розовата къща в София, са починали 44 човека! Поне още толкова сме загубили сред хората, с които работим на терен. За целия период от 2021 до 2023 г. смъртните случаи на хората от къщата са били 13“, посочва Георгиева.

Само в София, само в рамките на дейността на „Розовата къща“ са починали около 70 човека за малко повече от година. Представителите на Министерството на здравеопазването, които събират данните, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт, вероятно свързана с опиати – главно Фентанил, в страната. През последните години те отчитаха десетина на година, пише още експертът по опиоидни зависимости.

Според Юлия Георгиева част от проблема, че в България продължава не се мисли за осигуряване на Налоксон-спрей за най-нуждаещите се хора, което по думите ѝ спасява живот в почти 100%, но изобщо не е регистрирано в България. В Бърза помощ пък ползвали само инжекционен Налоксон, като само те и спешните центрове разполагат с него. „Колко от хората със свръхдоза доживяват (задушавайки се) до пристигането на линейка можете да си представите и сами“, посочва Георгиева.

Тя изтъква и че в България не се правят аутопсии на хората, които са починали без видими причини (криминални деяния напр.) или, ако роднините им не поискат и платят за аутопсия.

„Огромната част от хората, с които ние работим, не се изследват постмортем и никой не регистрира смъртта им като предизвикана от свръхдоза опиат. Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно. Трудно е дори да си представим реалния мащаб на бедствието, за което се мълчи“, алармира още експертът. Тя информира още за кръвнопреносими инфекции:

  • През 2024 г. проведохме изследване сред 480 човека, които употребяват наркотици в София.
  • От тези 480 човека, които изследвахме, 304 инжектират или са инжектирали наркотици, а останалите ги приемат по друг начин.
  • 17,5% от всички тези хора в момента на проучването живееха на улицата.
  • 29,6% са били без дом за повече от месец през живота си.
  • 12,7% са позитивни за ХИВ антитела (17,1 сред инжекционно употребяващите и 5,11 сред неинжекционните)
  • 63,5% са с антитела на ХепС (89,1 сред инжектиращите и 19,3 сред неинжекционните употребяващи н@ркотици)
  • 25% са започнали да употребяват н@ркотици на или преди 15 годишна възраст. Останалите 75% са започнали употребата средно до 20,5 години.
  • 22,1% никога до момента не са били тествани за ХИВ.

Юлия Георгиева изтъква, че на фона на това Стратегията за борба с наркотиците, която трябваше да стартира от началото на 2025 г., „от година виси неодобрена“ в Министерски съвет, а националната програма за борба с ХИВ и кръвнопреносими инфекции изтича в края на тази година, като не е известно докъде е стигнало обсъждането ѝ, но Георгиева посочва, че и двата стратегически документа традиционно неглижират работата с хората, които употребяват наркотици.

Управителката на дневния център за хора с опиоидна зависимост казва още, че „хора на високи нива в МЗ неофициално споделят мнението си, че „то това няма смисъл да се работи, те вече измряха…“

Георгиева пише още:

"В началото на годината инициирахме създаването на работна група в Парламента, с надеждата, че някой там ще прояви интерес относно добрите практики за справяне с тези проблеми. Работната група беше изродена в махленско обсъждане на райския газ и чиста проба неглижиране. Не бяха поканени никакви организации работещи пряко с хората, които употребяват н@ркотици. Дори представителите на звеното, което отговаря за това в НЦОЗА бяха поканени на последната среща на работната група (която малко извънредно състоя след като вече бяха обявили, че ще я закриват).

И не, нещата няма да се оправят с неглижиране от страна на държавата. Ще се оправят само след нарочни, целенасочени и добре координирани действия.

А дотогава мрежата и медиите ще се пълнят с димки за розови мечета, но и с гробна тишина за много смърти.

А аз, вместо да си върша работата, която е истински важна, се занимавам със строителство на къща, където част от тези хора да могат да получат помощ…"


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    12 1 Отговор
    Модерни времена .Навремето злоупотребявахме само с домашна ракия

    Коментиран от #16

    16:28 04.11.2025

  • 2 Слава на Евроатлантическа България

    20 2 Отговор
    Това върви коплект с БАНАНИТЕ. ако не знаете..
    Кой не скача е червен!

    ..скачате ли още бе?

    Коментиран от #26

    16:29 04.11.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    10 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, това са 100 наркомана по-малко, тоест електоратът на ппдебъ намалява

    16:30 04.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 1 Отговор
    Бананово-фентанилена ЕССрс-ка республика.

    16:30 04.11.2025

  • 5 Бойко Българоубиец

    12 0 Отговор
    Умират докато ми пълнят чекмеджака, а родителите им продължават после да гласуват за мене хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    16:31 04.11.2025

  • 6 Гербер

    13 1 Отговор
    Имаме заповед от Вашингтон до 2035та да ви направим 4 милиона, според плана ран-ът и действаме ударно 😉 първо ще дойдем за децата ви 😈

    Коментиран от #23

    16:32 04.11.2025

  • 7 Пич

    8 1 Отговор
    Зелю:
    -Не е верно, нищо ми нема като мешам дрогата !!! Е го , са съм обкръжил Магадан и съм седнал на един Томахоук да ме изстрелят право в кръчмата на центъра , и на руснаците - бой бой бой.....

    16:32 04.11.2025

  • 8 Исторически парк

    10 0 Отговор
    По байтошево време в цялата държава имаше 600 наркомана регистрани, а сега само в 1 квартал са толкова

    16:33 04.11.2025

  • 9 Лекар

    6 3 Отговор
    Фентанилът пречиства България от деби лите

    16:33 04.11.2025

  • 10 Зеленски

    5 3 Отговор
    ПРАТЕТЕ МАЛКО И НА МЕН! ШМРЪК!

    16:34 04.11.2025

  • 11 Милко

    9 1 Отговор
    Да поздравим МВР за добрата работа!

    16:34 04.11.2025

  • 12 Българин

    12 1 Отговор
    Нали искахте да настигнете американците 😉 айде честито!

    16:34 04.11.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Това означава, че сме готови за еврогейзоната 😏 кристин лагард е доволна от данните 😝

    16:35 04.11.2025

  • 14 Дилър

    5 3 Отговор
    Предлагам фентанил с вкус на банан - любимото ядене на българака 😏

    16:36 04.11.2025

  • 15 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    В училището до заведението ми всеки ден идват линейки за някой припаднал наркоман.На 16 години не пускат вейповете и са вече развалини.

    Коментиран от #18

    16:37 04.11.2025

  • 16 Кирил петков

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "123456":

    Кой друса фента е евроатлантик! Който пие ракия е русороб!

    Коментиран от #17

    16:37 04.11.2025

  • 17 Исторически парк

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кирил петков":

    И кристали в пицата

    16:38 04.11.2025

  • 18 Учител

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    В нашето даскало дето е на центъра на София, всеки месец ходим на погребения на ученици, предимно синове и дъщери на пепейки

    16:39 04.11.2025

  • 19 Дърт даскал

    4 0 Отговор
    Животът на човека е кратко свиждане със земния рай. Да го изживеем весело защото е празник!

    16:44 04.11.2025

  • 20 Винкело

    3 1 Отговор
    Пълна лъжа. Абсолютно всички случаи, без издаден смъртен акт от личен лекар, подлежат на аутопсия, защото се образуват полицейски дознания. Ако личният лекар си сложи подписа под причина за смъртта... това вече е друг въпрос.

    Коментиран от #21

    16:44 04.11.2025

  • 21 Полицай

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Винкело":

    Пенсийо това беше едно време, вече не се занимаваме 🤣

    Коментиран от #27

    16:48 04.11.2025

  • 22 604

    3 0 Отговор
    Ай честито на всички родители! Пазете си децата щот друг не ги пази!

    16:50 04.11.2025

  • 23 по точно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гербер":

    от които 3 милиона ще са имигранти от юга, половинка разни други и половинка местни поданици на политиката

    16:59 04.11.2025

  • 24 Горски

    4 0 Отговор
    Готови ли сте за еврото? А че имало фентанил по улиците.....е хайде не издребнявайте. "Същевременно, по думите на Георгиева, Стратегията за борба с наркотиците, която е трябвало да стартира от началото на 2025 година, от година стои неодобрена в Министерския съвет. " Т.е. властимащите косвено толерират разпространението на наркотици! Отделно 50% плюс заплатите на полицаите. Фентанилът пречиства България от дебилите. Полицаите ги знаят кои са повечето дилъри, обаче не ги закачат, защото си плащат. А и да не забравяме, че дилърите предимно са от малцинствата, а те са главните гласоподаватели на ГЕРБ и ДПС. Тоест политически е наредено на полицията да не ги закача, за да им пазаруват гласове по избори.

    17:05 04.11.2025

  • 25 Студопор

    0 0 Отговор
    Естествен подбор. Като искат да се друсат, да се друсат. Като не знаят как - да мрат! Толкова пенсионери има, дето са дали труда и потта си за България! Те умират в по-голяма мизерия и от наркомани те, а няма и кой да ги погледне. Те си нямат розова, червена или оранжева къща. За тях няма да помислим, ще мислим за наркомани те...

    17:05 04.11.2025

  • 26 Студопор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Не бе, вече само се друсат.

    17:06 04.11.2025

  • 27 Винкело

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Полицай":

    Може да съм пенсия, обаче си бачкам и прибирам 4000 заплата и 2400 пенсия. А ти бухале, има да опъваш каиша...

    17:06 04.11.2025

  • 28 а виновниците причинили

    1 0 Отговор
    Над 100 души са починали
    са на свобода
    а тез оправдали ги продължават да лапат от тях
    а властта нищо не прави
    а наивните и заблудените ги преизбират

    Славейков - Не сме народ Не сме народ, не сме народ, а мърша, хора, дето нищо не щат да вършат.

    17:06 04.11.2025

  • 29 Леле-леле ! 🤔

    1 0 Отговор
    Евроатлантическа картинка - трагедия !

    17:18 04.11.2025

  • 30 8888

    0 0 Отговор
    Лошо нема, предимно ромеи са.

    17:26 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове