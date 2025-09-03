Полицията предприема нови мерки срещу разпространението на дрога в Ботевград

Нови по-строги мерки срещу разпространението на наркотици в Ботевград, съобщават от Нова телевизия. Повод за затягането на контрола стана смъртта на мъж след употреба на наркотици и последвалото напрежение в града.



По разпореждане на главния секретар на МВР, за да се повиши сигурността, ще се засили присъствието на униформени, включително и от "Жандармерията", както в питейни заведения и търговски обекти, така и около училищата.

Полицията ще засили и работата си срещу разпространението на наркотици. Стриктен контрол ще се извършва и на моторните превозни средства за установяване на водачи, седнали зад волана след употреба на наркотици или алкохол.