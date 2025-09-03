Полицията предприема нови мерки срещу разпространението на дрога в Ботевград

Нови по-строги мерки срещу разпространението на наркотици в Ботевград, съобщават от Нова телевизия. Повод за затягането на контрола стана смъртта на мъж след употреба на наркотици и последвалото напрежение в града.
По разпореждане на главния секретар на МВР, за да се повиши сигурността, ще се засили присъствието на униформени, включително и от "Жандармерията", както в питейни заведения и търговски обекти, така и около училищата.
Полицията ще засили и работата си срещу разпространението на наркотици. Стриктен контрол ще се извършва и на моторните превозни средства за установяване на водачи, седнали зад волана след употреба на наркотици или алкохол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядото
Коментиран от #4
07:14 03.09.2025
2 Да искат
07:22 03.09.2025
3 Йеронимус БОШ
07:24 03.09.2025
4 И защо
До коментар #1 от "дядото":Само в Ботевград, а не навсякъде…
07:24 03.09.2025
5 Двуок ЦИКЛОП
Хората ли трябва да вършат работата на полицията ?
07:25 03.09.2025
6 Олят О тялО
07:27 03.09.2025
7 Ялова волЯ
07:31 03.09.2025
8 Ямин минал
07:32 03.09.2025
9 сайко килър
07:33 03.09.2025
10 Ровя в явоР
Да пази ред , законност , спокойствие или да пази и обгрижва престъпниците ?
По каква причина им бе вдигната заплатата. За да пазят своите благодетели ББ и ДП ли ?
07:34 03.09.2025
11 СЪБИРАЧИ НА РЕКЕТ
07:36 03.09.2025
12 Жаба Кикерица
А вие ?
07:37 03.09.2025
13 Директора
Ползват ги за "ушета", а когато се наложи, някой на най-ниако ниво е бушон и изгаря. Високо никой не смее да пипа. Нан хранилка са всички. Тровят нашите деца
07:38 03.09.2025
14 АСТИНОМИЯ
Коментиран от #17
07:38 03.09.2025
15 Ало - Ало.....
Може би песента е писана от ПРЕСТЪПНИЦИТЕ. Такива мисли навяват действията на МВР.
07:40 03.09.2025
16 САНДОКАН
07:49 03.09.2025
17 Каназир Данев
До коментар #14 от "АСТИНОМИЯ":Помисли , дали те незнаят или...
07:50 03.09.2025
18 Лесно е
Сигурен съм, че сега ако ги хванат не ги питат от къде са купили дрогата.
07:51 03.09.2025
19 Нови мерки
08:05 03.09.2025