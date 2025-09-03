Новини
Полицията предприема нови мерки срещу разпространението на дрога в Ботевград

Полицията предприема нови мерки срещу разпространението на дрога в Ботевград

3 Септември, 2025 07:11 697 19

  • ботевград-
  • полиция-
  • нови мерки-
  • дрога-
  • разпространение

Полицията предприема нови мерки срещу разпространението на дрога в Ботевград - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови по-строги мерки срещу разпространението на наркотици в Ботевград, съобщават от Нова телевизия. Повод за затягането на контрола стана смъртта на мъж след употреба на наркотици и последвалото напрежение в града.

По разпореждане на главния секретар на МВР, за да се повиши сигурността, ще се засили присъствието на униформени, включително и от "Жандармерията", както в питейни заведения и търговски обекти, така и около училищата.

Полицията ще засили и работата си срещу разпространението на наркотици. Стриктен контрол ще се извършва и на моторните превозни средства за установяване на водачи, седнали зад волана след употреба на наркотици или алкохол.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    13 0 Отговор
    неприятно,но истина.полицията и държавата вървят след събитията и единствено протестите на хората ги принуждават от време на време да се активират.

    Коментиран от #4

    07:14 03.09.2025

  • 2 Да искат

    3 0 Отговор
    касов бон от продавачите...

    07:22 03.09.2025

  • 3 Йеронимус БОШ

    4 0 Отговор
    За коя полиция говорим ? За тази , на която Бойко Тиква и Делян Шиши и вдигнаха заплата със задна дата с цели 50 % ли ? Стига бе ! Те не са таквиз хора. Сигур сега работят не 50 , а 100 % повеч , за да оправдаят парите си , НАЛИ ?

    07:24 03.09.2025

  • 4 И защо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Само в Ботевград, а не навсякъде…

    07:24 03.09.2025

  • 5 Двуок ЦИКЛОП

    5 0 Отговор
    Хората ли трябва да казват и показват на милиционерите КОЙ е наркодилъра ?
    Хората ли трябва да вършат работата на полицията ?

    07:25 03.09.2025

  • 6 Олят О тялО

    3 0 Отговор
    Не е ли прав човека , който каза , че престъпници и полиция са биз-бизе , т. е. като ду.пе и гащи ? И това не учуди никой , защото си е чистата истина ли ?

    07:27 03.09.2025

  • 7 Ялова волЯ

    3 0 Отговор
    Какво се чудим , че някакъв си дребен , местен престъпник вилнее свободен , щом като НАЦИОНАЛНИТЕ, ЕДРИ престъпници са напълно недосегаеми , та даже и двама от тях управляват съвсем спокойно , носейки красивите си прякори - Магнитния , Тиквата , Шиши , Тулупа , Шопара , Мутрата ?

    07:31 03.09.2025

  • 8 Ямин минал

    1 0 Отговор
    Сигурно ще си вдигнат %…

    07:32 03.09.2025

  • 9 сайко килър

    2 0 Отговор
    А ако не бяха разбунтувалите се хора ? Всичко щеше да си остане по старому ли ? Както си е било дълги години. В стил - ПИТО-ПЛАТЕНО.

    07:33 03.09.2025

  • 10 Ровя в явоР

    2 0 Отговор
    Някой знае ли каква е работата на полицията ?
    Да пази ред , законност , спокойствие или да пази и обгрижва престъпниците ?
    По каква причина им бе вдигната заплатата. За да пазят своите благодетели ББ и ДП ли ?

    07:34 03.09.2025

  • 11 СЪБИРАЧИ НА РЕКЕТ

    1 0 Отговор
    Щяло да въвеждат по-старите мерки?? А сега няма ли строги мерки?

    07:36 03.09.2025

  • 12 Жаба Кикерица

    2 0 Отговор
    За какво ни е полицията , щом хората вършат нейната работа ? Не искам пари от нашите данъци да отиват за такива , които пазят прстъпника !
    А вие ?

    07:37 03.09.2025

  • 13 Директора

    2 0 Отговор
    Всички знаем и виждаме, че полицаите пазят дилърите. Само вижте училищата. Срам.
    Ползват ги за "ушета", а когато се наложи, някой на най-ниако ниво е бушон и изгаря. Високо никой не смее да пипа. Нан хранилка са всички. Тровят нашите деца

    07:38 03.09.2025

  • 14 АСТИНОМИЯ

    3 0 Отговор
    И каква ПОЛИЦИЯ е нашата , щом хората й показаха КОЙ е престъпника , КЪДЕ живее и КАКВО трябва да направи ?

    Коментиран от #17

    07:38 03.09.2025

  • 15 Ало - Ало.....

    3 0 Отговор
    Веско Маринов пееше - РОДНАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ......
    Може би песента е писана от ПРЕСТЪПНИЦИТЕ. Такива мисли навяват действията на МВР.

    07:40 03.09.2025

  • 16 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Ако знаеха че в Ботевград се разпространяват наркотици , то тези мерки щяха да ги вземат още миналата седмица

    07:49 03.09.2025

  • 17 Каназир Данев

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "АСТИНОМИЯ":

    Помисли , дали те незнаят или...

    07:50 03.09.2025

  • 18 Лесно е

    1 0 Отговор
    Ако те хванат да караш дрогиран /без да има ПТП/ веднага да получаваш 5 години ефективна присъда, ако изпееш дилъра си присъдата става 1 година, като за всяко следващо нарушение присъдата се удвоява. Всички затворници трябва да работят, а не да се излежават по цял ден.
    Сигурен съм, че сега ако ги хванат не ги питат от къде са купили дрогата.

    07:51 03.09.2025

  • 19 Нови мерки

    1 0 Отговор
    Срещу разпространение на дрога: полицията повишава % на диларите от пласирания наркотик!

    08:05 03.09.2025

