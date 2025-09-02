Новини
Полиция, кмет и недоволни - на среща след напрежението в Ботевград

2 Септември, 2025 07:34 593 5

Засилено полицейско присъствие в града заради смъртта на 30-годишен мъж

Полиция, кмет и недоволни - на среща след напрежението в Ботевград - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полиция, кмет и ромски тартори на среща днес в Ботевград, след като снощи в града избухна напрежение. По данни на МВР около 19:30 ч. група от махалата тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец, тъй като го смятали за наркодилър, отговорен за смъртта на техен близък.

След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. Те се отправили към Ботевград в опит да намерят и други, смятани от тях за наркоразпространители.

На място били изпратени служители от близки полицейски управления, "Жандармерия" и специализирани полицейски сили. Няма данни за ранени или пострадали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БРАВО БЕ

    7 1 Отговор
    Плевенчани трябва да се получат от тези роми.

    07:37 02.09.2025

  • 3 Не ги виня хората

    8 0 Отговор
    МВР пази наркодилърите. Ако сами не ги накажем няма кой

    07:40 02.09.2025

  • 4 адаша

    4 0 Отговор
    Ако нещата се движат по линията - Око зо око, зъб за зъб, на нашата територия ще се движат само фъфлещи слепци ...

    07:42 02.09.2025

  • 5 А сиганските

    3 0 Отговор
    тартори за какво са? Не трябва ли да си оправят отношенията вътреобщностно?

    07:45 02.09.2025

