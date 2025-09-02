Новини
След 12 часов полицейски произвол шофьор получил инфаркт
  Тема: Войната на пътя

След 12 часов полицейски произвол шофьор получил инфаркт

2 Септември, 2025 11:07 2 364 29

  • мъж-
  • дрога-
  • наркотици-
  • полицейски произвол-
  • полицейско насилие-
  • венелин драгомиров

Дори и при ясни доказателства в полицейските досиета Венелин Драгомиров е набеден за наркоман

След 12 часов полицейски произвол шофьор получил инфаркт - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венелин Драгомиров е втората жертва на фалшиво положителна проба за наркотици и твърди, че получил инфаркт заради стреса от задържането. Мъжът разказа историята си в предаването "Здравей, България" на NOVA, като обвини органите на реда в неоказване на своевременна медицинска помощ.

"Опропастиха ми живота. Сега съм с увреждания на сърцето, защото 12 часа не получих адекватна медицинска помощ", подчерта потърпевшият.

Драгомиров е спрян за проверка на 2 април около 21:00 часа. Тестът показал положителни резултати за кокаин и опиати, въпреки че той твърди, че никога не е употребявал наркотици.

Според разказа на Драгомиров, това е вторият път, когато дава фалшиво положителна проба за дрога. При първия случай кръвната проба показала, че е невинен, като си взел книжката обратно чак девет месеца по-късно.

"Видях на монитора, че излезе положителна проба за кокаин и опиати. Стана ми лошо. Вдигнах кръвно и поисках да се извика линейка", разказа той.

По думите му полицаите си мислели, че е предозирал с наркотици. Кръвното му налягане било 200 на 160, но униформените на място не обърнали внимание на молбите му за медицинска помощ.

Драгомиров чакал "криминална полиция" близо три часа. През това време полицаите мислели, че симулира, докато не извикали бърза помощ. Докторката му предложила хапче, но той отказал и настоял за кардиограма.

"В следващия момент полицаите казаха, че съм отказал лечение, и настояха лекарката да си тръгне. Помолих се за кардиограма, която ми направиха докато бях с белезници и легнал на пейка в коридора", разказа той.

Чак около 3:00 часа в нощта го качили в линейка, но полицаите казали на лекарката да се качи при шофьора. В МВР болница след изследвания било установено, че е получил инфаркт и трябва да бъде откаран в друга болница.

Адвокат Ивайло Юруков, който представлява Драгомиров, подчерта че има документи, доказващи преживения от клиента му стрес.

"Здравето трябва да е на първо място. Може редът в полицията да е такъв, но не може формалностите да са на първо място и да се неглижира човек с оплаквания за инфаркт, доказани с изследвания", заяви адвокатът.

Случаят на Драгомиров се вписва в тенденцията за нарастващ брой фалшиво положителни тестове за наркотици в България. Министър на вътрешните работи Даниел Митов наскоро разпореди преглед на полицейската практика за 24-часови задържания именно заради множество сигнали за подобни случаи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ченгене кауш

    64 0 Отговор
    Ченгеджийска държава.

    11:13 02.09.2025

  • 2 Карай ла

    59 1 Отговор
    Нали заплатките са по 5 бона…

    11:14 02.09.2025

  • 3 2331

    61 0 Отговор
    Да караш кола вече си е изживяване на ръба на закона. Опасности дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #17, #20, #28

    11:16 02.09.2025

  • 4 Всичко

    40 1 Отговор
    на този свят се връща, особено като върнеш картата и пищова. Тогава разбираш много неща, но вече е твърде късно…..

    11:17 02.09.2025

  • 5 мърсула

    35 2 Отговор
    политици като мен са из измислили демокрацията да крадем от добитьк като вас и полицията ни пази

    Коментиран от #26

    11:17 02.09.2025

  • 6 ако не е бил здрав защо шофира

    8 17 Отговор
    2 път не е ли много с менте тест . има закони . но може да има нарушение от полисманите . виждат неадекватен . пробват го . има и досие . и висят 8 часа . нещо в тази история не е наред . има бандити на улицата . минават през краката на полисманите . карат с 230 км /ч . крадат . а тоя с цайсите какъв е страдалец . явно са мислели как са пипнали наркобос . поне 3 кг наркотици, газ, вейпове . а трамвая нощес не го пипнали . малко са на терен . щом е дрога в лудницата . в затвора . в токсикологията . защо на улицата . карък .

    Коментиран от #19

    11:21 02.09.2025

  • 7 В МВР Болница работят само Връзкари!!

    18 0 Отговор
    Татко Полицай, майка също!! Не са никакви Лекари!! Некадърни Връзкари! Преживял съм го! Влизаш Здрав, излизаш полужив!!

    11:24 02.09.2025

  • 8 Българин

    19 1 Отговор
    Милиционерите ни избиват и по пътищата и в домовете ни.

    11:25 02.09.2025

  • 9 Така е

    9 0 Отговор
    Трябва да кма терор ,за да да не мислят оФсите за глупости ,и да имат стрес от милиционерите а са гъкнали като ги спрат а са останали без книжка

    11:26 02.09.2025

  • 10 Дъмбо Ди

    20 0 Отговор
    На този човек са му съсипали живота! При адекватна медицинска помощ навреме е можело и да не получи инфаркт. Имам познати които навреме са отишли на лекар и нямат инфаркт, сдобили са се със стентове и си живеят нормално.
    Сега да заведе дело срещу МВР с много як доживотен иск. Ясно е, че пак ние ще платим а фуражките ще продължат да са на високи заплати и да си вършат глупостите! След това да се заведе дело и в европейския съд за правата на човека! Тази държава вече не е държава а територия на Боко и Шиши които управляват парламента. Няма нормални закони и всеки може да бъде третиран като виновен в продължение на месеци!
    Дано народа се събуди и да изрине тази непотребна измет от управлението на държавата. Жалко за човека!

    11:26 02.09.2025

  • 11 Един

    14 0 Отговор
    МИЛИЦИОНЕРИТЕ ВИ УБИВАТ!
    А все още има нискоинтелигентни да поддържат полицейския рекет! Докато сте на страната на милицията още много хора ще загинат!

    11:27 02.09.2025

  • 12 От бандитите

    14 0 Отговор
    ни пазят полицаите, а кой ще ни пази от полицаите?

    Коментиран от #18

    11:28 02.09.2025

  • 13 ПИКО

    17 0 Отговор
    Тези тестове за наркотици да ги използват полицаите първо. Всяка сутрин ушев да трие клечката в устата и после да спира с палка гражданите и да им прави тестове.
    Medice cura te ipsum!

    11:28 02.09.2025

  • 14 Шопо

    15 0 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    11:30 02.09.2025

  • 15 Пенчо доктора

    19 0 Отговор
    Защо милиционерите не взимат книжките на циганите а само на белите хора,това не е лидискриминация на областта към собствените си поданици.

    11:30 02.09.2025

  • 16 Читател

    18 1 Отговор
    Само у нас е това спирането за проверка каква проверка.Без нарушение няма право да те спират по закона.

    11:32 02.09.2025

  • 17 ,,,,,,.

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "2331":

    Рекетьори дебнат отвсякъде

    11:32 02.09.2025

  • 18 Един

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "От бандитите":

    От години повтарям, че предпочитам да си имам работа с мутри - с тях може да се разбереш и да ти влязат в положение - с милиционери никога!

    11:33 02.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ем.

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "2331":

    Аз затова карам колело
    Полицаите с палките не ме спират за проверка

    11:39 02.09.2025

  • 21 редно е да му дадат

    4 3 Отговор
    първа помощ . уста в уста . масаж на гърдите . има листовки . турчина вчера загина от инфаркт . чак от истамбул викнали линейка . много опасна диагноза . на снимката си е добре . логиката ми подсказва , че ще има до 1-2 години 3 ти менте тест . явно прилича на употребил наркотици . затова го тестват . правят му досие . много професионални шофери са ги хващали на наркотици, на алкохол .

    11:39 02.09.2025

  • 22 Вужъст

    14 0 Отговор
    Тези фалшиви тестове са една от бухалките на ГЕРБ за тормоз над хората!

    11:40 02.09.2025

  • 23 Миризлив пор

    10 0 Отговор
    Хайде сега, повторно тест на касетата, кръвен тест и ако полицаите не са били кадърни или са замърсили пробата да си платят!

    11:40 02.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БАЙ ПЕТКО

    3 0 Отговор
    БЕШЕ ПРАВ !

    11:57 02.09.2025

  • 26 Медуня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "мърсула":

    колко симплистично твърдение...

    12:09 02.09.2025

  • 27 манол

    2 0 Отговор
    Тази инквизиция спрямо гражданите трябва да се преустанови веднага.Това е репресия.След тези проверки намаляват ли произшествията-категорично не.Значи този метод на терор е неуспешен.Хора си губят работата,стресират се,разбити семейства.Душевен погром.Арести,унижения както никога.

    12:11 02.09.2025

  • 28 така е.

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "2331":

    Щом се пенсионирахме със съпругата не си подновихме книжките.Почти подарихме колите си,защото коли много.Така се отървахме от пътния стрес,рекет,унижения и полицейски репресии и да не забравя автосервизи които са мошеници в по-голямата си част.Ползваме такси.

    12:20 02.09.2025

  • 29 Механик

    0 0 Отговор
    Не знам... Един път фалшиви резултати, как да е. Ама два пъти все да са фалшиви резултатите е някак далеко от логиката.
    Не че е невъзможно, но вероятността клони към 0.

    12:26 02.09.2025

