След 12 часов полицейски произвол шофьор получил инфаркт

Венелин Драгомиров е втората жертва на фалшиво положителна проба за наркотици и твърди, че получил инфаркт заради стреса от задържането. Мъжът разказа историята си в предаването "Здравей, България" на NOVA, като обвини органите на реда в неоказване на своевременна медицинска помощ.

"Опропастиха ми живота. Сега съм с увреждания на сърцето, защото 12 часа не получих адекватна медицинска помощ", подчерта потърпевшият.

Драгомиров е спрян за проверка на 2 април около 21:00 часа. Тестът показал положителни резултати за кокаин и опиати, въпреки че той твърди, че никога не е употребявал наркотици.

Според разказа на Драгомиров, това е вторият път, когато дава фалшиво положителна проба за дрога. При първия случай кръвната проба показала, че е невинен, като си взел книжката обратно чак девет месеца по-късно.

"Видях на монитора, че излезе положителна проба за кокаин и опиати. Стана ми лошо. Вдигнах кръвно и поисках да се извика линейка", разказа той.

По думите му полицаите си мислели, че е предозирал с наркотици. Кръвното му налягане било 200 на 160, но униформените на място не обърнали внимание на молбите му за медицинска помощ.

Драгомиров чакал "криминална полиция" близо три часа. През това време полицаите мислели, че симулира, докато не извикали бърза помощ. Докторката му предложила хапче, но той отказал и настоял за кардиограма.

"В следващия момент полицаите казаха, че съм отказал лечение, и настояха лекарката да си тръгне. Помолих се за кардиограма, която ми направиха докато бях с белезници и легнал на пейка в коридора", разказа той.

Чак около 3:00 часа в нощта го качили в линейка, но полицаите казали на лекарката да се качи при шофьора. В МВР болница след изследвания било установено, че е получил инфаркт и трябва да бъде откаран в друга болница.

Адвокат Ивайло Юруков, който представлява Драгомиров, подчерта че има документи, доказващи преживения от клиента му стрес.

"Здравето трябва да е на първо място. Може редът в полицията да е такъв, но не може формалностите да са на първо място и да се неглижира човек с оплаквания за инфаркт, доказани с изследвания", заяви адвокатът.

Случаят на Драгомиров се вписва в тенденцията за нарастващ брой фалшиво положителни тестове за наркотици в България. Министър на вътрешните работи Даниел Митов наскоро разпореди преглед на полицейската практика за 24-часови задържания именно заради множество сигнали за подобни случаи.