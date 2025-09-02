След 12 часов полицейски произвол шофьор получил инфаркт

Венелин Драгомиров е втората жертва на фалшиво положителна проба за наркотици и твърди, че получил инфаркт заради стреса от задържането. Мъжът разказа историята си в предаването "Здравей, България" на NOVA, като обвини органите на реда в неоказване на своевременна медицинска помощ.
"Опропастиха ми живота. Сега съм с увреждания на сърцето, защото 12 часа не получих адекватна медицинска помощ", подчерта потърпевшият.
Драгомиров е спрян за проверка на 2 април около 21:00 часа. Тестът показал положителни резултати за кокаин и опиати, въпреки че той твърди, че никога не е употребявал наркотици.
Според разказа на Драгомиров, това е вторият път, когато дава фалшиво положителна проба за дрога. При първия случай кръвната проба показала, че е невинен, като си взел книжката обратно чак девет месеца по-късно.
"Видях на монитора, че излезе положителна проба за кокаин и опиати. Стана ми лошо. Вдигнах кръвно и поисках да се извика линейка", разказа той.
По думите му полицаите си мислели, че е предозирал с наркотици. Кръвното му налягане било 200 на 160, но униформените на място не обърнали внимание на молбите му за медицинска помощ.
Драгомиров чакал "криминална полиция" близо три часа. През това време полицаите мислели, че симулира, докато не извикали бърза помощ. Докторката му предложила хапче, но той отказал и настоял за кардиограма.
"В следващия момент полицаите казаха, че съм отказал лечение, и настояха лекарката да си тръгне. Помолих се за кардиограма, която ми направиха докато бях с белезници и легнал на пейка в коридора", разказа той.
Чак около 3:00 часа в нощта го качили в линейка, но полицаите казали на лекарката да се качи при шофьора. В МВР болница след изследвания било установено, че е получил инфаркт и трябва да бъде откаран в друга болница.
Адвокат Ивайло Юруков, който представлява Драгомиров, подчерта че има документи, доказващи преживения от клиента му стрес.
"Здравето трябва да е на първо място. Може редът в полицията да е такъв, но не може формалностите да са на първо място и да се неглижира човек с оплаквания за инфаркт, доказани с изследвания", заяви адвокатът.
Случаят на Драгомиров се вписва в тенденцията за нарастващ брой фалшиво положителни тестове за наркотици в България. Министър на вътрешните работи Даниел Митов наскоро разпореди преглед на полицейската практика за 24-часови задържания именно заради множество сигнали за подобни случаи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ченгене кауш
11:13 02.09.2025
2 Карай ла
11:14 02.09.2025
3 2331
Коментиран от #17, #20, #28
11:16 02.09.2025
4 Всичко
11:17 02.09.2025
5 мърсула
Коментиран от #26
11:17 02.09.2025
6 ако не е бил здрав защо шофира
Коментиран от #19
11:21 02.09.2025
7 В МВР Болница работят само Връзкари!!
11:24 02.09.2025
8 Българин
11:25 02.09.2025
9 Така е
11:26 02.09.2025
10 Дъмбо Ди
Сега да заведе дело срещу МВР с много як доживотен иск. Ясно е, че пак ние ще платим а фуражките ще продължат да са на високи заплати и да си вършат глупостите! След това да се заведе дело и в европейския съд за правата на човека! Тази държава вече не е държава а територия на Боко и Шиши които управляват парламента. Няма нормални закони и всеки може да бъде третиран като виновен в продължение на месеци!
Дано народа се събуди и да изрине тази непотребна измет от управлението на държавата. Жалко за човека!
11:26 02.09.2025
11 Един
А все още има нискоинтелигентни да поддържат полицейския рекет! Докато сте на страната на милицията още много хора ще загинат!
11:27 02.09.2025
12 От бандитите
Коментиран от #18
11:28 02.09.2025
13 ПИКО
Medice cura te ipsum!
11:28 02.09.2025
14 Шопо
11:30 02.09.2025
15 Пенчо доктора
11:30 02.09.2025
16 Читател
11:32 02.09.2025
17 ,,,,,,.
До коментар #3 от "2331":Рекетьори дебнат отвсякъде
11:32 02.09.2025
18 Един
До коментар #12 от "От бандитите":От години повтарям, че предпочитам да си имам работа с мутри - с тях може да се разбереш и да ти влязат в положение - с милиционери никога!
11:33 02.09.2025
20 Ем.
До коментар #3 от "2331":Аз затова карам колело
Полицаите с палките не ме спират за проверка
11:39 02.09.2025
21 редно е да му дадат
11:39 02.09.2025
22 Вужъст
11:40 02.09.2025
23 Миризлив пор
11:40 02.09.2025
25 БАЙ ПЕТКО
11:57 02.09.2025
26 Медуня
До коментар #5 от "мърсула":колко симплистично твърдение...
12:09 02.09.2025
27 манол
12:11 02.09.2025
28 така е.
До коментар #3 от "2331":Щом се пенсионирахме със съпругата не си подновихме книжките.Почти подарихме колите си,защото коли много.Така се отървахме от пътния стрес,рекет,унижения и полицейски репресии и да не забравя автосервизи които са мошеници в по-голямата си част.Ползваме такси.
12:20 02.09.2025
29 Механик
Не че е невъзможно, но вероятността клони към 0.
12:26 02.09.2025