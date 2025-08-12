Новини
България »
Галина Стоева: Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена

Галина Стоева: Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена

12 Август, 2025 21:49 458 6

  • цени-
  • лекарства-
  • мобилно приложение

Ново мобилно приложение - MedicinePrice, показва тавана на цените на медикаментите у нас и дава възможност за граждански контрол при спекула

Галина Стоева: Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново, безплатно мобилно приложение дава възможност на всеки потребител да провери каква е максималната продажна цена на всяко лекарство в България, независимо дали е със или без рецепта. Апликацията се нарича MedicinePrice и е създадена с цел да осигури пълна прозрачност за пациентите и да послужи като инструмент за граждански контрол срещу спекула, особено в периода на преминаване към еврото. „Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена“, каза в „Интервюто в Новините на NOVA” Галина Стоева, главен секретар на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Приложението MedicinePrice вече е достъпно за безплатно изтегляне за операционните системи Android и Apple. Голямо предимство е, че то не изисква регистрация или въвеждане на каквито и да било лични данни, с което гарантира пълната анонимност на потребителите.

За да проверят цената на даден медикамент, потребителите трябва да изпишат търговското му наименование на латиница в полето за търсене. Системата веднага показва всички лекарствени продукти с това име, като предоставя детайлна информация за всеки от тях – цена на дребно и цена на едро, изписани едновременно в левове и в евро.

„Това е таванът на цената. Всъщност тези цени са максималните продажни цени“, подчерта Галина Стоева. Тя обясни и как трябва да реагират гражданите, ако в аптеката им поискат повече пари от посочените в приложението.

„При достъп до приложението и установяване на цена в аптеката, по-висока от обозначената, всеки потребител може да подаде сигнал към съответната Регионална здравна инспекция за установено нарушение. От това, разбира се, ще произтече административно наказание за нарушителя“, категорична е Стоева.

Освен като ценови справочник, приложението предлага и други важни функционалности. То дава информация дали даден медикамент се отпуска по лекарско предписание или е на свободна продажба. Специален филтър „По НЗОК“ позволява на пациентите да проверят кои лекарства се заплащат изцяло или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Ако търсеното лекарство е изчерпано, апликацията дава възможност за намиране на алтернативи. „Приложението ни дава възможност да демонстрираме всички лекарствени продукти, които съдържат същото активно вещество, но са с различно търговско наименование“, допълни експертът. Така пациентите лесно могат да намерят заместител на изписания им медикамент.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    2 0 Отговор
    Инсталирах го - не е лошо приложението...

    21:52 12.08.2025

  • 2 Шопо

    3 1 Отговор
    Аз мислех че при пазарна икономика цената се определя от търсене и предлагане.

    21:54 12.08.2025

  • 3 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Коя беше ТИ.Лапаш кинти от НПО та и си чешеш оная раб..а

    21:59 12.08.2025

  • 4 Това е !

    2 0 Отговор
    Това е !

    Умряла ! Държава !

    22:00 12.08.2025

  • 5 каква е тая

    1 1 Отговор
    червена бабичка без един работен ден в жалкия си "животец"?

    22:28 12.08.2025

  • 6 Джо

    1 0 Отговор
    Но има и право да не ги продава ако е та загуба!

    22:46 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове