Правителството провежда редовно заседание

Правителството ще проведе редовното си седмично заседание от 15.00 часа днес, предаде БНР.
Планирано е да се определи как ще се прилага програмата, по която ще се изплащат временни компенсации и помощи заради високи цени на тока на енергоемките потребители.
Министрите ще одобрят и проект на Споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество.
1 Хаха
06:39 05.11.2025
2 Аман
06:48 05.11.2025
3 глоги
06:49 05.11.2025
4 ООрана държава
06:58 05.11.2025
5 Оставка!
Държавата е водена към УМИШЛЕН ФАЛИТ. След умишленото обезценяване на Лъв от юли 2020 и Унищожаване на Валутен Борд, де факто от 2020.
20 милиарда заеми за 2025 г. от които 21 милиарда лева за бюджетници, заплати ВСС 24 хиляди лева, бонуси бюджетници по 36 хиляди лева, костюми на бюджетници 5500 лв.
20 милиарда лева нови заеми за 2026 като заплатите на бюджетниците ВСС искат още 18% , или 38 320 заплати, останалите бюджетници искат 14% увеличения, или 10 260 лв. бюджетници
България работи за БЮДЖЕТНИЦИТЕ. Увеличават Здравни вноски, като бюджетът на НЗОК е увеличен с над 800 милиона лева, като 20 милиарда лева годишно им е малко, 10 милиарда бюджет, 10 милиарда доплащане от пациенти. 60 000 лева заплата на шеф на държавна болница, държавни болници в България 207.
В същото време в най-важната Институция НАП има служители с 1500 лв. заплати?
Намаляване на бюджетни заплати до 7000 лева чисто. Намаляване на заплати болници шефове държавни от 50 000 на 7000 лв. чисто. Съкращения полиция 47 000, като Финландия 6 милиона 7500 полицая. В България 55 хиляди..
Цяла България хрантути Бюджетници НЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ, 40 милиарда лева ДЪРЖАВНИ заеми за 2025 и 2026 г. за Бюджетници? НСИ призна инфлация 41% за 5 г. храни. Увеличение данък сграда за 2 г. 140% с предложено увеличение за 2026 40%. Увеличени такси банки за 5 г. 200%.
Помощи за Енергия за подаяния и невъзможни за българи, поради БУМА
06:59 05.11.2025
6 И АЗ ИСКАМ ОСТАВКА!
А НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ МЯСТОТО ИМ Е В ЗАТВОРА!
07:05 05.11.2025
7 БРАВО
07:09 05.11.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
07:14 05.11.2025
9 завод
07:18 05.11.2025
10 танкист
07:19 05.11.2025