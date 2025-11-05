Новини
Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

5 Ноември, 2025 10:51 945 15

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо

Мария Атанасова

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 24 октомври т.г. Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Посредством закона са въведени специфични условия за извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, с някои движими вещи и с дружествени дялове и акции от капитала на четири фирми, контролирани от компанията „Лукойл“. Такива сделки ще може да се извършват само след решение на Министерския съвет, което от своя страна е обусловено от положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо. Министерският съвет е компетентният орган, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната и осигурява обществения ред и националната сигурност. ДАНС, от друга страна, е специализиран орган към Министерския съвет и агенцията не може посредством свои становища да задължава Министерския съвет да взема едни или други решения. В противен случай се създава положение, при което Министерският съвет не може самостоятелно да упражни свое конституционно правомощие. Това само по себе си е несъвместимо с логиката на функциониране на структурите на изпълнителната власт.

Още повече, че по глава Шеста от Закона за насърчаване на инвестициите вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност. В тази процедура се отчита не само становището на ДАНС по евентуални сделки, но също така и становището на Държавна агенция „Разузнаване“, както и на редица други държавни органи.

Налагането на допълнителни условия за конкретно определени фирми не е съобразено и с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречи както на буквата, така и на смисъла на Закона за нормативните актове.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    10 2 Отговор
    Руснаците вече го туриха на голямото Д, нито него нито ДАНС ще питат.

    Коментиран от #8

    10:53 05.11.2025

  • 2 бай Ганя

    9 3 Отговор
    То от много време няма изпълителна власт в БГ г-н президент

    11:03 05.11.2025

  • 3 Даниел

    4 2 Отговор
    Още от първото правителство на Борисов се следва пътят за намаляване или недопускане на инвеститори в българската икономика поради създаване на опасност от огласяване на корупция по високите етажи на властта!
    Vw и Microsoft не бяха допуснати в България въпреки ясните инвестиционни проекти!

    11:15 05.11.2025

  • 4 Хахаха

    1 6 Отговор
    Скапан селяндур

    Коментиран от #6

    11:16 05.11.2025

  • 5 Червен ла -йно -мет РРадев

    1 3 Отговор
    Пак го пусна на вентилатора.

    Коментиран от #9, #10

    11:25 05.11.2025

  • 6 Трай бе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    м@нгал

    11:27 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жбръц

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ти правиш ли разлика ,между руснаците( изглежда мислиш,че Лукойл е на Руското правителство) и компания на частно лице.Точно такъв е статута на Лукойл.Компания,която оперира в цяла Европа, със местни компании,който притежават дялове.Точно както е и у нас.Колкото до Ветото на президент Радев,е абсолютно точно и прецизно.Не може примерно, директор на дирекция във голяма компания,да решава вместо Борда на директорите, да се продадат/ закупят стратегически активи на компанията.

    11:28 05.11.2025

  • 9 Ноце

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    Имаш ли завъшен 4-ти клас ?

    11:29 05.11.2025

  • 10 Бил

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    Точно срещу муцуната ти. Отвори уста ла -йно -ядецо!

    11:30 05.11.2025

  • 11 Руски терористи

    0 2 Отговор
    България никога повече няма да бъде васална. Време е българската държава да бъде върната на България! Замитайте се в Москва руски тролове. И според да тровите българския народ с русляма!

    Коментиран от #13

    11:30 05.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Колко

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Руски терористи":

    ти плащат на пост, троле? За баничка изкарваш ли за цял ден? Хайде, почвай с шльокавицата.

    11:34 05.11.2025

  • 14 Опала

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пеевски":

    Като стана въпрос за слънца, как сте вие измекяри и крадци от сектата ви Слънце?

    Коментиран от #15

    11:37 05.11.2025

  • 15 Пеевски

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Опала":

    Лелеее, колко си т@п и прозззз. Дръж си пръста там е не опявай като вдовица за...

    11:40 05.11.2025

