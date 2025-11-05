Новини
"Възраждане" иска премахване на средната скорост за движение по пътищата

5 Ноември, 2025 13:08 640 16

Ще подготвим с помощта на експерти промени в Закона за движение по пътищата, с които да премахнем средната скорост като опасна за шофьорите, защото тя причинява повече смърт

"Възраждане" иска премахване на средната скорост за движение по пътищата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще подготвим с помощта на експерти промени в Закона за движение по пътищата, с които да премахнем средната скорост като опасна за шофьорите, защото тя причинява повече смърт, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

Според него, мащабните промени в Закона за движение по пътищата, които бяха приети през септември с цел намаляване на жертвите по пътищата, са дали обратни на очакваните резултати, като броят на жертвите е нараснал.

Костадинов е на мнение, че новите мерки са довели основно до рязко увеличение на глобите, а не до повишаване на безопасността по пътищата. Само за един месец били санкционирани над 33 хиляди шофьори, като около 40% от тях - чужденци. Общият брой на нарушенията вече надхвърля един милион, което, по думите на Костадинов, означава, че почти всеки втори шофьор е бил глобяван.

Лидерът на "Възраждане" обвини държавата, че използва закона, за да събира повече приходи, вместо за да спасява човешки животи.

Той описа катаджиите като „диверсанти, криещи се по храстите“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    13 1 Отговор
    Ще измислят още и още хранилки. Най преработвания закон от бай-Тошово време насам е Закона за движение по пътищата.

    13:11 05.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Имаше една поговорка

    5 2 Отговор
    След дъжд,качулка

    13:14 05.11.2025

  • 4 Даа ...

    3 8 Отговор
    Много ми е интересно как ще докажат: "средната скорост като опасна за шофьорите, защото тя причинява повече смърт".
    Това са изключително npocти хора, не знам как им се връзва някой.

    Коментиран от #13

    13:17 05.11.2025

  • 5 Цомчо

    2 4 Отговор
    Освен това шефа иска да се задължат водачите да пеят руски патреотични песни по време на движение!

    13:21 05.11.2025

  • 6 Държавен служител

    4 6 Отговор
    Защо трябва да се премахва нещо, което работи? Не знам дали се санкционира, но виждам значително по-цивилизовано поведение на водачите именно в участъците с измерване на средна скорост.

    Коментиран от #7, #12

    13:21 05.11.2025

  • 7 кое й казал

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Държавен служител":

    че Възраждане са от цивилизованите?

    13:22 05.11.2025

  • 8 Супер е

    3 6 Отговор
    От както въведоха средна скорост и засичане с камерите по пътищата е много по спокойно. Дори и големопишковците карат с 90. Дано напляскат още толкова камери. Кво толкова, като спазваш правилника, никой не може да те глоби

    Коментиран от #11

    13:22 05.11.2025

  • 9 А така

    5 0 Отговор
    Браво!
    Всички знаем защо въведоха тази средна скорост. Къде са резултатите? Само да скубят мангизи вместо да направят нещо което наистина ще допринесе до положителен ефект и да се намалят катастрофите по пътищата.

    13:23 05.11.2025

  • 10 Относителна скорост

    4 0 Отговор
    Също и "несъобразената" да премахнат, защото карането на зиг заг между дупките се оказва нарушение според КАТериците.

    13:24 05.11.2025

  • 11 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Супер е":

    Като променят правилника, пак ще те глобяват.

    13:24 05.11.2025

  • 12 Офталмолог

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Държавен служител":

    Очилата си смени.

    Коментиран от #15

    13:24 05.11.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даа ...":

    Дааа, про.сти са , даже вече имаш ДВА ПРОСТИ МИНУСА❗

    13:26 05.11.2025

  • 14 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Средната скорост е да спре летящите 15+ годишни беемвета, аудита и т.н. комплексари да се правят на състезатели. Карам си аз нормално с към 100 по магистралата. Застигам един ойлююв, каращ с към 80 и гледам в огледалото на права отсечка - няма никой. Тръгвам да изпреварвам, тамън се изравняван с офлююва и ни застига отзадд един състезател, който едва ли не иска да мине между нас!!! Пътищата ви са пълни със самонадеяни неадекватници

    13:28 05.11.2025

  • 15 Държавен служител

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Офталмолог":

    Копейка офталмолог, това е нещо ново. Повечето сте сбирани "от кол и въже".

    13:30 05.11.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    Средната скорост дисциплинира много повече от скритите зад храсти и казани куки❗
    А нали това е целта ПРЕВЕНЦИЯ❗

    13:30 05.11.2025

