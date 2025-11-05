"Възраждане" иска премахване на средната скорост за движение по пътищата

Ще подготвим с помощта на експерти промени в Закона за движение по пътищата, с които да премахнем средната скорост като опасна за шофьорите, защото тя причинява повече смърт, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.
Според него, мащабните промени в Закона за движение по пътищата, които бяха приети през септември с цел намаляване на жертвите по пътищата, са дали обратни на очакваните резултати, като броят на жертвите е нараснал.
Костадинов е на мнение, че новите мерки са довели основно до рязко увеличение на глобите, а не до повишаване на безопасността по пътищата. Само за един месец били санкционирани над 33 хиляди шофьори, като около 40% от тях - чужденци. Общият брой на нарушенията вече надхвърля един милион, което, по думите на Костадинов, означава, че почти всеки втори шофьор е бил глобяван.
Лидерът на "Възраждане" обвини държавата, че използва закона, за да събира повече приходи, вместо за да спасява човешки животи.
Той описа катаджиите като „диверсанти, криещи се по храстите“.
1 Как
13:11 05.11.2025
3 Имаше една поговорка
13:14 05.11.2025
4 Даа ...
Това са изключително npocти хора, не знам как им се връзва някой.
Коментиран от #13
13:17 05.11.2025
5 Цомчо
13:21 05.11.2025
6 Държавен служител
Коментиран от #7, #12
13:21 05.11.2025
7 кое й казал
До коментар #6 от "Държавен служител":че Възраждане са от цивилизованите?
13:22 05.11.2025
8 Супер е
Коментиран от #11
13:22 05.11.2025
9 А така
Всички знаем защо въведоха тази средна скорост. Къде са резултатите? Само да скубят мангизи вместо да направят нещо което наистина ще допринесе до положителен ефект и да се намалят катастрофите по пътищата.
13:23 05.11.2025
10 Относителна скорост
13:24 05.11.2025
11 Трол
До коментар #8 от "Супер е":Като променят правилника, пак ще те глобяват.
13:24 05.11.2025
12 Офталмолог
До коментар #6 от "Държавен служител":Очилата си смени.
Коментиран от #15
13:24 05.11.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Даа ...":Дааа, про.сти са , даже вече имаш ДВА ПРОСТИ МИНУСА❗
13:26 05.11.2025
14 Баба Гошка
13:28 05.11.2025
15 Държавен служител
До коментар #12 от "Офталмолог":Копейка офталмолог, това е нещо ново. Повечето сте сбирани "от кол и въже".
13:30 05.11.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А нали това е целта ПРЕВЕНЦИЯ❗
13:30 05.11.2025