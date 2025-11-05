"Възраждане" иска премахване на средната скорост за движение по пътищата

Ще подготвим с помощта на експерти промени в Закона за движение по пътищата, с които да премахнем средната скорост като опасна за шофьорите, защото тя причинява повече смърт, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

Според него, мащабните промени в Закона за движение по пътищата, които бяха приети през септември с цел намаляване на жертвите по пътищата, са дали обратни на очакваните резултати, като броят на жертвите е нараснал.

Костадинов е на мнение, че новите мерки са довели основно до рязко увеличение на глобите, а не до повишаване на безопасността по пътищата. Само за един месец били санкционирани над 33 хиляди шофьори, като около 40% от тях - чужденци. Общият брой на нарушенията вече надхвърля един милион, което, по думите на Костадинов, означава, че почти всеки втори шофьор е бил глобяван.

Лидерът на "Възраждане" обвини държавата, че използва закона, за да събира повече приходи, вместо за да спасява човешки животи.

Той описа катаджиите като „диверсанти, криещи се по храстите“.