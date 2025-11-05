Йордан Иванов: Държавата е като семейство на бързи кредити

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Йордан Иванов отправи остра критика към новия бюджет, заявявайки, че държавата в момента прилича на семейство, което "кара на бързи кредити". Това коментира той в ефира на NOVA.
Иванов обяви, че от ПП-ДБ имат поне три конкретни искания към финансовата рамка на държавата.
Първото искане е държавната администрация да бъде съкратена с 15%. Второто е служителите в МВР, които вече са в пенсионна възраст, да бъдат освободени. Третото предложение е държавните служители да започнат сами да си плащат осигуровките.
Според Йордан Иванов причината за нуждата от съкращения в администрацията е свързана с управлението на ГЕРБ през годините.
"През годините ГЕРБ си отгледа администрация, която да гласува за тях, затова искаме съкращения", обясни той.
Депутатът коментира, че финансовата програма на правителството представлява "удар срещу средната класа" в България. По думите му, на практика тя ще поеме тежестта на новите повишения на заплатите в държавните структури.
Иванов отхвърли твърденията, че заложените параметри са следствие от бюджетите на бившия финансов министър Асен Василев.
"Целта на бюджета да се харчи мащабно през следващата година, без да се правят никакви реформи... Не може бившият финансов министър да е виновен за всичко", коментира още депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #6
14:21 05.11.2025
2 Ейс Вентура
14:22 05.11.2025
3 Николай Василев бивш вицепремиер
" Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.
Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.
14:22 05.11.2025
4 Мишо
Коментиран от #5, #17
14:23 05.11.2025
5 Така е
До коментар #4 от "Мишо":Да видим откъде ще вземат по 24 хиляди лева за заплати на съдии и прокурори ,и по 7-8 хиляди лева за заплати на полицаи и военни ...Не искам нови заеми за тях на гърба на народа. Защото заемите не се водят на тиквата,свинята и чалга мерзавеца славуца а на държавата България,тоест на всички нас
Коментиран от #7
14:24 05.11.2025
6 Транжора
До коментар #1 от "Промяна":А свините докога ще си ги "отглеждаме"?
Коментиран от #9, #18
14:24 05.11.2025
7 От сайта факти месец март 2025
До коментар #5 от "Така е":В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.
14:24 05.11.2025
8 БОЦ - ко
"жито" няма - САМО ПЛЯВА...
14:24 05.11.2025
9 Промяна
До коментар #6 от "Транжора":ЧЕСТИТО ЕВРО НА НАРОДА ЧЕСТИТО НА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДЪРЖАВА С ПРАВИЛА ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСКИ БОРИСОВ ЛИДЕР 20 ГОДИНИ ГЕРБ ПОБЕДИТЕЛ 20 ГОДИНИ С ПЕЕВСКИ ВЪЗРОДИХА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #20
14:25 05.11.2025
10 Мафията ИТН - ГЕРБ - БСП - ДПС
„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.
14:26 05.11.2025
11 Председателя на фискалния съвет
За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ
14:27 05.11.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ДЯДОТО НА ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ Е ПОЛКОВНИК АНГЕЛ КРЪСТЕВ , НАЧАЛНИК НА ДС ВРАЦА,
УЧАСТВАЛ АКТИВНО В ПОТУШАВАНЕТО НА ВЪСТАНИЕТО НА ГОРУНЯ СРЕЩУ ДИКТАТОРА ТОДОР ЖИВКОВ ...
ДЕМЕК ДЯДО МУ Е БИЛ ДВОЕН ПРЕДАТЕЛ - И НА
НАРОДА И НА КОМУНИЗМА
14:27 05.11.2025
13 България влиза в световната
14:27 05.11.2025
14 Икономист
14:29 05.11.2025
15 Хасковски каунь
Бочко отпреде, а Шопарко отзаде
14:29 05.11.2025
16 въпрос
14:34 05.11.2025
17 Промяна
До коментар #4 от "Мишо":ШАРЛАТАНСКАТА МАФИЯ ЯКО ТЪРСИ НАЧИНИ ДА СЪБОРИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
14:35 05.11.2025
18 Промяна
До коментар #6 от "Транжора":ШАРЛАТАНСКАТА МАФИЯ ЯКО ТЪРСИ НАЧИНИ ДА СЪБОРИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
14:35 05.11.2025
19 Промяна
14:37 05.11.2025
20 доц.Мангъров
До коментар #9 от "Промяна":Полека, че ще ти се възпалят хе моро идите от ентусиазъм.
14:40 05.11.2025
21 име
Коментиран от #22
14:42 05.11.2025
22 За 2 години мафията на власт
До коментар #21 от "име":ИТН- ГЕРБ-ДПС-БСП вдигна заплати на полиция,военни и администрация със 70 процента. Асен Василев не вдигаше на търтеите а на работещи,пенсионери и на майките. Мафията подложи на геноцид населението, има само за търтеите на държавна ясла -
03 юли 23 | 19:13 12253 Агенция Стандарт
Няма да има увеличение на заплатите в МВР, и без това вземат над средната, заяви финансовия министър Асен Василев в отговор на въпрос на NOVA. Символичният протест на полицаи и пожарникари започва от утре. Те настояват за по-високи заплати, запълване на незаетите щатни бройки, както и за по-добра екипировка и униформи.
Коментиран от #23
14:46 05.11.2025
23 Промяна
До коментар #22 от "За 2 години мафията на власт":АСЕН ВАСИЛЕВ КУПУВАШЕ ГЛАСОВЕ С ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ И РАЗДАВАШЕ ПАРИ НА СВОИ САБОТИРАХА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА 5 ГОДИНИ ТОВА Е
14:49 05.11.2025