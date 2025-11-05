Йордан Иванов: Държавата е като семейство на бързи кредити

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Йордан Иванов отправи остра критика към новия бюджет, заявявайки, че държавата в момента прилича на семейство, което "кара на бързи кредити". Това коментира той в ефира на NOVA.

Иванов обяви, че от ПП-ДБ имат поне три конкретни искания към финансовата рамка на държавата.

Първото искане е държавната администрация да бъде съкратена с 15%. Второто е служителите в МВР, които вече са в пенсионна възраст, да бъдат освободени. Третото предложение е държавните служители да започнат сами да си плащат осигуровките.

Според Йордан Иванов причината за нуждата от съкращения в администрацията е свързана с управлението на ГЕРБ през годините.

"През годините ГЕРБ си отгледа администрация, която да гласува за тях, затова искаме съкращения", обясни той.

Депутатът коментира, че финансовата програма на правителството представлява "удар срещу средната класа" в България. По думите му, на практика тя ще поеме тежестта на новите повишения на заплатите в държавните структури.

Иванов отхвърли твърденията, че заложените параметри са следствие от бюджетите на бившия финансов министър Асен Василев.

"Целта на бюджета да се харчи мащабно през следващата година, без да се правят никакви реформи... Не може бившият финансов министър да е виновен за всичко", коментира още депутатът.