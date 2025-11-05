Новини
България »
Йордан Иванов: Държавата е като семейство на бързи кредити

Йордан Иванов: Държавата е като семейство на бързи кредити

5 Ноември, 2025 14:16 642 23

  • йордан иванов-
  • държава-
  • семейство на бързи кредити-
  • бюджет-
  • финанси-
  • дефицит

През годините ГЕРБ си отгледа администрация, която да гласува за тях

Йордан Иванов: Държавата е като семейство на бързи кредити - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Йордан Иванов отправи остра критика към новия бюджет, заявявайки, че държавата в момента прилича на семейство, което "кара на бързи кредити". Това коментира той в ефира на NOVA.

Иванов обяви, че от ПП-ДБ имат поне три конкретни искания към финансовата рамка на държавата.

Първото искане е държавната администрация да бъде съкратена с 15%. Второто е служителите в МВР, които вече са в пенсионна възраст, да бъдат освободени. Третото предложение е държавните служители да започнат сами да си плащат осигуровките.

Според Йордан Иванов причината за нуждата от съкращения в администрацията е свързана с управлението на ГЕРБ през годините.

"През годините ГЕРБ си отгледа администрация, която да гласува за тях, затова искаме съкращения", обясни той.

Депутатът коментира, че финансовата програма на правителството представлява "удар срещу средната класа" в България. По думите му, на практика тя ще поеме тежестта на новите повишения на заплатите в държавните структури.

Иванов отхвърли твърденията, че заложените параметри са следствие от бюджетите на бившия финансов министър Асен Василев.

"Целта на бюджета да се харчи мащабно през следващата година, без да се правят никакви реформи... Не може бившият финансов министър да е виновен за всичко", коментира още депутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    3 7 Отговор
    А ПРЕЗИДЕНСТКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪДЕ Е КАЖИ ТАМ КОИ СА КАКВИ СА ЧЕ И КОЛИ НА НСО ГИ ВОЗЯТ ШАРЛАТАНИН СИ НИЩОПРАВЕЩ СИ ВЪН

    Коментиран от #6

    14:21 05.11.2025

  • 2 Ейс Вентура

    5 1 Отговор
    По зле сме и от м@нгустите.

    14:22 05.11.2025

  • 3 Николай Василев бивш вицепремиер

    4 1 Отговор
    В 2 правителства и по негово време не се вземаха заеми да се крадат и раздават безразборно на полиция,военни и администрации...И е абсолютно прав за това -

    " Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

    Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

    14:22 05.11.2025

  • 4 Мишо

    4 1 Отговор
    В студиото на БТВ в предаването "Лице в лице" водещата Цветанка Ризова попита гостите си Христина Христова и Румен Радев от съюза на индустриалните с въпроса - "Имате ли представа защо структурите с най нисък рейтинг МВР ,МО и съдебна власт получават най много пари? Нито сигурност получаваме от полицията, нито армията ни пази от някой ,нито адекватно правосъдие от съдебната система". Отговора на гостите беше еднозначен и категоричен- " Мафия на власт".

    Коментиран от #5, #17

    14:23 05.11.2025

  • 5 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мишо":

    Да видим откъде ще вземат по 24 хиляди лева за заплати на съдии и прокурори ,и по 7-8 хиляди лева за заплати на полицаи и военни ...Не искам нови заеми за тях на гърба на народа. Защото заемите не се водят на тиквата,свинята и чалга мерзавеца славуца а на държавата България,тоест на всички нас

    Коментиран от #7

    14:24 05.11.2025

  • 6 Транжора

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    А свините докога ще си ги "отглеждаме"?

    Коментиран от #9, #18

    14:24 05.11.2025

  • 7 От сайта факти месец март 2025

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.

    14:24 05.11.2025

  • 8 БОЦ - ко

    5 1 Отговор
    В тази МУТРЕНСКА държава,
    "жито" няма - САМО ПЛЯВА...

    14:24 05.11.2025

  • 9 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Транжора":

    ЧЕСТИТО ЕВРО НА НАРОДА ЧЕСТИТО НА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДЪРЖАВА С ПРАВИЛА ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСКИ БОРИСОВ ЛИДЕР 20 ГОДИНИ ГЕРБ ПОБЕДИТЕЛ 20 ГОДИНИ С ПЕЕВСКИ ВЪЗРОДИХА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #20

    14:25 05.11.2025

  • 10 Мафията ИТН - ГЕРБ - БСП - ДПС

    4 0 Отговор
    Икономисти,банкери ,финансисти всички със зловеща прогноза за необратим фалит на държавата през 2027 г. И Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика,и бившият финансов министър и вицепремиер в момента председател на фискалния съвет Симеон Дянков ,и члена на същия съвет Любомир Каримански,дори и Левон Хампарцумян. И след задаващия се фалит на държавата ,правителството на мафията ИТН -ГЕРБ-БСП -ДПС (Пеевски) увеличи заплатите на полицаите тази година със 70% и на останалите силови структури и държавна администрация с 50%. Което струва на държавата ,тоест на Българският народ 1,8 млрд.годишно. А ето и анализа на финансовия наблюдател Стефан Антонов пред факти-
    „Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.

    14:26 05.11.2025

  • 11 Председателя на фискалния съвет

    3 0 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    14:27 05.11.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    КАТО СТАР КОМУНИСТ МОГА ДА ВИ ОТКРЕХНА
    ЧЕ ДЯДОТО НА ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ Е ПОЛКОВНИК АНГЕЛ КРЪСТЕВ , НАЧАЛНИК НА ДС ВРАЦА,
    УЧАСТВАЛ АКТИВНО В ПОТУШАВАНЕТО НА ВЪСТАНИЕТО НА ГОРУНЯ СРЕЩУ ДИКТАТОРА ТОДОР ЖИВКОВ ...
    ДЕМЕК ДЯДО МУ Е БИЛ ДВОЕН ПРЕДАТЕЛ - И НА
    НАРОДА И НА КОМУНИЗМА

    14:27 05.11.2025

  • 13 България влиза в световната

    4 0 Отговор
    Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.

    14:27 05.11.2025

  • 14 Икономист

    2 0 Отговор
    Кратко, точно , ясно...

    14:29 05.11.2025

  • 15 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Данчо няма да се плашиш. Хорото си върви и ако българина не гласува, Шопара и Бочко ще продължат да го водят.
    Бочко отпреде, а Шопарко отзаде

    14:29 05.11.2025

  • 16 въпрос

    1 0 Отговор
    Късно ли е правителството да поиска отлагане на еврото ?

    14:34 05.11.2025

  • 17 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишо":

    ШАРЛАТАНСКАТА МАФИЯ ЯКО ТЪРСИ НАЧИНИ ДА СЪБОРИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

    14:35 05.11.2025

  • 18 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Транжора":

    ШАРЛАТАНСКАТА МАФИЯ ЯКО ТЪРСИ НАЧИНИ ДА СЪБОРИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

    14:35 05.11.2025

  • 19 Промяна

    1 3 Отговор
    САБОТАЖНИЦИТЕ ПОДКРЕПЯНИ ОТ ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА ЯКО НАПЪВАТ ОЛИГАРСИТЕ ПЛАЩАТ ЗА ДА РАЗРУШАТ ДЪРЖАВНОСТТА КАКТО Е БИЛО 5 ГОДИНИ

    14:37 05.11.2025

  • 20 доц.Мангъров

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Полека, че ще ти се възпалят хе моро идите от ентусиазъм.

    14:40 05.11.2025

  • 21 име

    1 2 Отговор
    Странно, когато Хасан Василев теглеше заеми и раздаваше на калпак увеличение на заплати, вместо да направи първо реформи и съкращения, защо тогава Йордан Иванов не беше така притеснен?!

    Коментиран от #22

    14:42 05.11.2025

  • 22 За 2 години мафията на власт

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    ИТН- ГЕРБ-ДПС-БСП вдигна заплати на полиция,военни и администрация със 70 процента. Асен Василев не вдигаше на търтеите а на работещи,пенсионери и на майките. Мафията подложи на геноцид населението, има само за търтеите на държавна ясла -

    03 юли 23 | 19:13 12253 Агенция Стандарт
    Няма да има увеличение на заплатите в МВР, и без това вземат над средната, заяви финансовия министър Асен Василев в отговор на въпрос на NOVA. Символичният протест на полицаи и пожарникари започва от утре. Те настояват за по-високи заплати, запълване на незаетите щатни бройки, както и за по-добра екипировка и униформи.

    Коментиран от #23

    14:46 05.11.2025

  • 23 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "За 2 години мафията на власт":

    АСЕН ВАСИЛЕВ КУПУВАШЕ ГЛАСОВЕ С ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ И РАЗДАВАШЕ ПАРИ НА СВОИ САБОТИРАХА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА 5 ГОДИНИ ТОВА Е

    14:49 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове