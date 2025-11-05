Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ)

Новите метровлакове са вече в София. Това съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.
Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4, и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“.
Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.
Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди.
За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:28 05.11.2025
2 Сила
14:29 05.11.2025
3 Здрасти
14:30 05.11.2025
4 Къде са произведени
Коментиран от #5, #6
14:33 05.11.2025
5 Шкода груп
До коментар #4 от "Къде са произведени":Модел 1998 г. Беларуско производство реално
14:35 05.11.2025
6 Мамин
До коментар #4 от "Къде са произведени":Чехия, Шкода
14:41 05.11.2025
7 Линда
14:57 05.11.2025