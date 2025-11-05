Новини
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ)

Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ)

5 Ноември, 2025 14:23 666 7

  • метро-
  • влакове

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч

Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ) - 1
Мария Атанасова

Новите метровлакове са вече в София. Това съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4, и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“.

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.

Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди.

За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.

Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ)


  • 1 честен ционист

    0 4 Отговор
    Такива имаха в Москва още 2017 год.

    14:28 05.11.2025

  • 2 Сила

    2 1 Отговор
    В метрото няма цигани ....огромен плюс !!!

    14:29 05.11.2025

  • 3 Здрасти

    3 1 Отговор
    Да чакаме ли довечера хора на Таки да ги запалят, по поръчка на Боката?

    14:30 05.11.2025

  • 4 Къде са произведени

    2 0 Отговор
    Новите метровлакове ?

    Коментиран от #5, #6

    14:33 05.11.2025

  • 5 Шкода груп

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Къде са произведени":

    Модел 1998 г. Беларуско производство реално

    14:35 05.11.2025

  • 6 Мамин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде са произведени":

    Чехия, Шкода

    14:41 05.11.2025

  • 7 Линда

    1 0 Отговор
    Хубава новина

    14:57 05.11.2025

