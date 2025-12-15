Георги Георгиев: Кабинетът „Желязков“ проявява грижа за метрото, в контраст с предишното правителство

Днес правителството отпусна 53 млн. лв. за строителството на метрото и охраната му. Това е последователна политика на кабинета „Желязков“, който преди няколко месеца, при предоговарянето на средствата в Плана за възстановяване и устойчивост, осигури допълнителни 149 млн. лв. за метрото и за нови метровлакове. Това заявява министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев в профила си във Фейсбук.
„Ясната политика на отговорност и грижа към този стратегически за столицата ни проект е в ярък контраст с решението на първото правителство на "Продължаваме промяната", което отряза европейското финансиране за метрото през „Слатина“ през 2022 г.“, пише още Георгиев.
Четиридесет млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат предоставени на Столичната община за изграждането на 6-те километра метро от Военната академия през „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, а 13 млн. лв. се осигуряват за охраната му като стратегически обект за националната сигурност, допълва правосъдният министър в оставка.
По-рано днес правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лв. по бюджета на Столичната община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Енрике Иглесиас
Коментиран от #3
22:45 15.12.2025
2 13 млн. лв. се осигуряват за охраната
22:49 15.12.2025
3 Шишилизация
До коментар #1 от "Енрике Иглесиас":Ооо чакай да видиш, като направят "Метро за хората" във всяко село, къв келепир, ще удариш!
22:49 15.12.2025
4 Даниел Немитов
22:58 15.12.2025
5 Неам нерви
Не спирайте тока, че това ни разби! Цялата система ще трябва да се промени! Нека не живеем вече в немотия, че всички ни се смеят на нашта простотия.
23:01 15.12.2025
6 Оракула от Делфи
кой казва, че трябва да строим това "Метро" цяла вечност!
Това е равносилно на една непрекъсната кражба от бюджета предназначен за всички нас !
Защо трябва да се вземат 10 милиарда заем , като 5 от тях ще бъдат откраднати от
такива като "Прасето"???
И после аз да ги връщам???
На мен "Метро" не ми трябва , който иска "Метро", да си го построи с негови пари
и да се вози на собствен Трамвай!
23:17 15.12.2025
7 Извинете,но защо,тази новина се събщава
23:43 15.12.2025