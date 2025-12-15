Новини
България
Георги Георгиев: Кабинетът „Желязков“ проявява грижа за метрото, в контраст с предишното правителство

15 Декември, 2025 22:43 578 7

  • георги георгиев-
  • метро-
  • средства

Четиридесет млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат предоставени на Столичната община за изграждането на 6-те километра метро от Военната академия през „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, а 13 млн. лв. се осигуряват за охраната му като стратегически обект

Георги Георгиев: Кабинетът „Желязков“ проявява грижа за метрото, в контраст с предишното правителство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес правителството отпусна 53 млн. лв. за строителството на метрото и охраната му. Това е последователна политика на кабинета „Желязков“, който преди няколко месеца, при предоговарянето на средствата в Плана за възстановяване и устойчивост, осигури допълнителни 149 млн. лв. за метрото и за нови метровлакове. Това заявява министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев в профила си във Фейсбук.

„Ясната политика на отговорност и грижа към този стратегически за столицата ни проект е в ярък контраст с решението на първото правителство на "Продължаваме промяната", което отряза европейското финансиране за метрото през „Слатина“ през 2022 г.“, пише още Георгиев.

Четиридесет млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат предоставени на Столичната община за изграждането на 6-те километра метро от Военната академия през „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, а 13 млн. лв. се осигуряват за охраната му като стратегически обект за националната сигурност, допълва правосъдният министър в оставка.

По-рано днес правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лв. по бюджета на Столичната община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Енрике Иглесиас

    3 1 Отговор
    И на мен много ми харесва софийското метро. Понякога пея във влаковете по М1 и в една шапка събирам монети.

    Коментиран от #3

    22:45 15.12.2025

  • 2 13 млн. лв. се осигуряват за охраната

    4 1 Отговор
    Абе,цървул,каква охрана за тая дупка с вагонетки? Вдигайте цените на билетите а не харчете маши пари.

    22:49 15.12.2025

  • 3 Шишилизация

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Енрике Иглесиас":

    Ооо чакай да видиш, като направят "Метро за хората" във всяко село, къв келепир, ще удариш!

    22:49 15.12.2025

  • 4 Даниел Немитов

    3 1 Отговор
    Кабинетът "Желязков" проявява интерес към парите за метрото, а не за метрото.

    22:58 15.12.2025

  • 5 Неам нерви

    3 1 Отговор
    Всеки разправя: "Другари, другарки", а в душата е скрил хилядарки. "Няма два лева в народната банка", лъже мръсника-преяжда с луканка!

    Не спирайте тока, че това ни разби! Цялата система ще трябва да се промени! Нека не живеем вече в немотия, че всички ни се смеят на нашта простотия.

    23:01 15.12.2025

  • 6 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Хората гладуват ,най-бедните сме в ЕО , мизерията в страната е факт,
    кой казва, че трябва да строим това "Метро" цяла вечност!
    Това е равносилно на една непрекъсната кражба от бюджета предназначен за всички нас !
    Защо трябва да се вземат 10 милиарда заем , като 5 от тях ще бъдат откраднати от
    такива като "Прасето"???
    И после аз да ги връщам???
    На мен "Метро" не ми трябва , който иска "Метро", да си го построи с негови пари
    и да се вози на собствен Трамвай!

    23:17 15.12.2025

  • 7 Извинете,но защо,тази новина се събщава

    1 0 Отговор
    От правосъдния Министър???!!!Освен това сме странна държава и тези,които разпределят средствата.. Пари няма за Хората,а се чуват едни милиониииии,едни милиардииии,едни кохезиониииии фондове ,и едни прочие гласовееееее,и едни европейскииииии фондовеееее и до Хората нищоооооооо.Ами стигаааааааа,а и онзи с кошницата на едро плюс 1 лев минус два да го освобожавате,стига и от него новини!!!Освободете го завинаги!!!

    23:43 15.12.2025

