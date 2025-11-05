Новини
България »
НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас

НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас

5 Ноември, 2025 15:51 521 14

  • комисия-
  • сорос

"За" гласуваха "ДПС - Ново начало", "Възраждане", БСП, ИТН, МЕЧ и независимите

НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентът създаде временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи физически или юридически лица и НПО, както и установяване на свързаността им с партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

"За" гласуваха "ДПС - Ново начало", "Възраждане", БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. От ГЕРБ гласуваха "против" и "въздържал се".

През февруари т.г. парламентът отхвърли създаване на временна комисия за дейността на Джордж и Александър Сорос у нас. При гласуването тогава групата на "Възраждане" напусна зала.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Февруари ОТХВЪРЛИХА, ама сега ПРИЕМАаааТ,

    Палачинката се обръща, дами и господа❗

    15:56 05.11.2025

  • 2 122111

    15 0 Отговор
    Тотална забрана на тези НПО-та и затвор ако отново възобновят подривната си дейност.

    15:57 05.11.2025

  • 3 Димо

    12 0 Отговор
    Разбрахме как са гласували ГЕРБ, а за ПП-ДБ услужливо не споделяте?

    16:01 05.11.2025

  • 4 Дориана

    12 2 Отговор
    А, кога ще се изяснят фактите при управлението на Борисов и изчезналите чували с милиони от магистралите ? А Къщата и бутика в Барселона където беше замесено името на Борисов? А, кои още български депутати са определени като корумпирани по списъка Магнитски? Борисов дали е в този списък ? Пеевски си остава в списъка Магнитски каквито и поклони да прави Борисов.

    Коментиран от #7

    16:08 05.11.2025

  • 5 Перо

    9 0 Отговор
    Чичко Шорош е само изпълнител на програма за разлагане на обществото и неговите действия следват идеология, която е забранявана с Решение на Общото събрание на ООН. Много правилно предложение от ДПС - Ново начало, но трябва разследването да се извърши до край с помощта на ДАНС и се предложи законов ред за забрана на анти-български организации с риск за националната сигурност и неговите носители!

    16:09 05.11.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    едно полезно нещо най после

    16:11 05.11.2025

  • 7 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Какво общо има този коментар с комисията и дейността на Сорос? Всички знаем, че престъпността е на всякъде в мутренската демокрация, но тя е икономическа и криминална, има малък ефект за националната сигурност и не е насочена срещу установения обществен ред и сигурност!

    16:15 05.11.2025

  • 8 Снежанка Димитрова

    5 0 Отговор
    Искаш нещо да омоташ създай комисия. Това е идеята.на.Х.Иванов. Така се размиват нещата и всичко потъва. Това опит да се хвърли прах в очите .

    16:16 05.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    Много мисирки от "сутрешните блокове" ще са на мушката.......

    16:21 05.11.2025

  • 10 поредните нищо правещи

    1 1 Отговор
    дано са на добра заплата и изкарам там до пенсия

    трябват нови и нови подобни комийсий да има в бг то

    16:25 05.11.2025

  • 11 мнение

    4 1 Отговор
    Нека не бързаме с ръкоплясканията. Пилците се броят наесен. Нека видим резултатите от работата на комисията и тогава да вземем отношение. Защото може тази комисия да е създадена за да избели проверяването НПО-та, не да констатира дали има противодържавни действия. Така че, полека с аплодисментите - има време и за тях.

    16:26 05.11.2025

  • 12 ТИГО

    1 0 Отговор
    Тулупите един бюджет няма да направят щото са некадърни ! НО ще направят комисия за Сорос ! Тази шизофрения трябва да я прекратим най-после ,народе не става само с писане ! Става с буxaлката и много шамари!

    16:33 05.11.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Величие настоява всички членове на нпота да се тикнат в белене!

    16:34 05.11.2025

  • 14 Горски

    1 0 Отговор
    А комисия за парите на Нереза няма?? Сорос реално е много по-беден от Шопара. Има нетно богатство 10 млрд долара, докато Прасето окраде толкова само от КТБ и биткойните. Като добавим и останалите кражби, Прасето е 2-3 пъти по богат от Сорос. Дейността му е ясна-финансиране на политици, на хора от съдебната власт, вмешателство в образованието, налагане на нов ред, заличаване или изкривяване на историята. И още много! Тр0лските фабрики на с0р0с са на крак, отпуските прекратени, всички на амбразурата. Измамника Сорос е нищо в сравнение с настоящите български мафиози-крадци - Свинята и Тиквата. Едни чичковци в парламента ще имитират дейност 3 месеца, за което ще вземат допълнителни възнаграждения.

    16:35 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове