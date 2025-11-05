НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас

Парламентът създаде временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи физически или юридически лица и НПО, както и установяване на свързаността им с партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.
"За" гласуваха "ДПС - Ново начало", "Възраждане", БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. От ГЕРБ гласуваха "против" и "въздържал се".
През февруари т.г. парламентът отхвърли създаване на временна комисия за дейността на Джордж и Александър Сорос у нас. При гласуването тогава групата на "Възраждане" напусна зала.
Палачинката се обръща, дами и господа❗
До коментар #4 от "Дориана":Какво общо има този коментар с комисията и дейността на Сорос? Всички знаем, че престъпността е на всякъде в мутренската демокрация, но тя е икономическа и криминална, има малък ефект за националната сигурност и не е насочена срещу установения обществен ред и сигурност!
трябват нови и нови подобни комийсий да има в бг то
