Липса на кворум провали извънредното заседание на здравната комисия

Поради липса на кворум няма как да започнем днешното заседание на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, каза председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), цитиран от БНТ.
Здравната комисия трябваше да разгледа законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.
Имаме десет присъстващи народни представители, трябват ни 11, посочи той. Костадин Ангелов отбеляза, че не могат да съберат кворум с един човек, според него, поради нарочно създадена организация за това.
По-важно е заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която е водеща и по трите законопроекта – за държавния бюджет, за бюджета на НЗОК и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., обясни Ангелов и допълни, че бюджетната комисия заседава в момента.
"Надявам се в оставащите дни до края на годината разумът да надделее и да не поставим под риск две от най-важните системи – системата на българското здравеопазване и социалната система. Няма да има заседание на Комисията по здравеопазване", заяви в заключение Ангелов и разпусна събралите се депутати и представители на държавни институции и браншови организации.
Това, което се случи, е една организация за липса на кворум на Комисията по здравеопазване, видяхте представителите на "Продължаваме промяната-Демократична България", които една част бяха в залата, друга при медиите и даваха интервюта, коментира Костадин Ангелов по-късно пред журналисти и обвини опозицията в деструктивно поведение.
