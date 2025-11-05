Новини
Нинова: Депутатите веднага да се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца

Нинова: Депутатите веднага да се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца

5 Ноември, 2025 19:12

Хайде да ви видя сега, като посягате на работещите хора, които изкарват с труда си и вашите заплати. Ако не знаете как да го направите, извадете от деловодството моето предложение от 2018 г. за намаляване и замразяване на депутатските възнаграждения на 2976 лв. Докато бях депутат, го внасях четири пъти и четири пъти ГЕРБ го отхвърляха. Дойде време тази несправедливост да бъде поправена, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Депутатите трябва да дадат личен пример в тази трудна ситуация с бюджета. Нека веднага се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца, обвързано с ръста на средната заплата. Мнозина от тях скачат срещу обвързването на някои плащания със средната заплата за страната, а техните възнаграждения са именно така вързани. И на още около 400 души в страната – в КЕВР, КС, КФН, Президентството, Министерския съвет и др.

Това увеличение е неморално и неизработено с труд. Хайде да ви видя сега, като посягате на работещите хора, които изкарват с труда си и вашите заплати. Ако не знаете как да го направите, извадете от деловодството моето предложение от 2018 г. за намаляване и замразяване на депутатските възнаграждения на 2976 лв. Докато бях депутат, го внасях четири пъти и четири пъти ГЕРБ го отхвърляха. Дойде време тази несправедливост да бъде поправена.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод проблемите около заложените неща в проекта за Бюджет 2026.


  • 1 крушовската биволица

    6 1 Отговор
    популистко но правилно

    19:15 05.11.2025

  • 2 га яди кифтетата не рива

    4 2 Отговор
    тя заплатката е част от това което прибират всеки божи месец

    19:18 05.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 4 Отговор
    Нинова: Депутатите веднага да се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца

    Популизъм та дрънка от другарката Нинова която е на къса каишка от Кравария заради синчето си.

    19:20 05.11.2025

  • 4 Народеее ???

    6 1 Отговор
    Бойко отпуска на зърнарите 1 млрд да им покрие разходите за ренти и да са на чиста печалба.

    19:21 05.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    АЗ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ШЕ ПИТАМ:
    НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ!!?????

    19:24 05.11.2025

  • 6 Нинова

    2 1 Отговор
    абонамент ли има тук ?

    19:27 05.11.2025

  • 7 Направо

    2 0 Отговор
    да се откажат от заплатите!

    19:29 05.11.2025

  • 8 цаоикле

    2 1 Отговор
    По 10 години от живота ви изядоха всички в парламента, докато от 2009 г до 2021 г лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и лъжците дето си мълчаха. Този крадлив и лъжлив циганин докато си пълнеше чекмеджето с евро и злато, задържа за 10 г доходите на хората и сега никои няма натрупани пари за пенсия. Хем милиарди ограби ГЕРБ циганина, хем ви ограби и няма да имате и пенсии. А БСП се правеше на опозиция и си вземаха големите заплати. Сега всички се правят на борци, а парите са изнесени в чували и за любовници имоти. Слава на Господ Иисус Христос, колкото и да лъжете вече е напразно. Защо си мълчахте за кражбите на ГЕРБ когато бяхте в парламента??? Кого се опитвате да лъжете???

    19:31 05.11.2025

  • 9 Мнение

    2 0 Отговор
    Тези иЗ. оди няма да се откажат и от един лев. Те са гласували такъв закон точно, за да грабят от народа безкрайно. До пълното ни унищожение. Нагли, безскрупулни, алчни, корумпирани крадци. До кога ще ги търпим? Двете дебели момчета съсипват ежедневно народа, правят си каквото искат и кажат те и защо ги търпим? Народът е безкрайно силен, и, ако се вдигнем нищо не е в състояние да ни спре да ги пометем тези бандити, та ако ще и сто хиляди милиционери да ги пазят. Силата е в хората, само ни трябват силни, честни и умни лидери да ни поведат.

    19:32 05.11.2025

