От "ДПС- Ново начало" предлагат значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

Значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс, предлагат депутатите от ПГ на "ДПС-Ново начало". Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, съобщават от формацията в съобщение до медиите.
В мотивите към него се казва, че рязкото увеличение на случаите с използване на малолетни и непълнолетни за създаването и безнаказаното разпространението в киберпространството на материали с порнографско съдържание нанася непоправими щети на обществото.
В голямата си част в действащия Наказателен кодекс, се казва в мотивите, наказанията са ниски, а глобите нищожни. В редица текстове липсва минимален размер на наказанието, а максималните размери са ниски, за да осигурят генералната превенция на закона. Това кара извършителите на тези гнусни деяния да се чувстват безнаказани или да получават ниски наказания, и да продължават своите извратени действия.
Убедени сме, че подобни деяния трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на закона, което да осигури по-солидна защита на най-ценните и уязвими групи в обществото ни. Надяваме се, с приемането на предложените от нас текстове никога повече извратени педофили и престъпници да не бъдат освобождавани под смешна парична гаранция и това да не предизвиква справедливия гняв и реакция на обществото, се казва в мотивите към законопроекта.
Последният подобен случай, който скандализира обществото, бе освобождаването под пренебрежимо малка парична гаранция на арестувания, затова че заснемал със скрити камери училищните тоалетни, директор на 138-о училище в София Александър Евтимов. По официална информация от говорителя на Софийската районна прокуратура Николай Николаев той е привлечен за две отделни тежки престъпления. Първото е за държане на специално-техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, извършено в качеството на длъжностно лице и второто е за създаване на порнографски материал с участието на непълнолетни лица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 избирател
Коментиран от #9, #13
15:48 22.12.2025
2 6699
15:50 22.12.2025
3 Репортер
15:50 22.12.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:51 22.12.2025
5 Боко праните гащи
15:51 22.12.2025
6 ООрана държава
15:52 22.12.2025
7 Нямам думи
15:52 22.12.2025
8 Трябва ни такъв като Шиши
15:52 22.12.2025
9 Така е, но
До коментар #1 от "избирател":най много меки китки има в ГЕРБ, които са коалиционни партньори на Дебелото парче Пеевски. Така че първо от там трябва да се почне.
Коментиран от #19
15:53 22.12.2025
10 Българин
1.Сини ли са му венците?
2.Има ли кафеви кръгове/торбички/ под очите?
3. как поднася ръцете си като ги грее на печка?
4.как поднася лъжицата към устата си ядейки супа?
5. Тактува ли с крак при всеки случай когато му пуснеш музика?
6. Жълти ли са му петите?
-май един от показателите ми се губи...както и да е...
7. На колко годинки ебила майка му, като го родила?
Този тест дава по моя преценка до 99,6% точност при разконспириране на ромски правила за раждане.....
Коментиран от #23
15:53 22.12.2025
11 Коментиращ
А електоратът на дпс и герб, от махалите, който започва да се множи от 10-14г възраст, те ще попаднат ли под това наказание???
Или щом е за онова малцинство, всичко им е разрешено, вкл и гавра с българите?!
15:53 22.12.2025
12 българина
15:54 22.12.2025
13 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "избирател":На изборите-всички за Геният Асен Василев! 121+ депутата за ПП/ДБ! За да изметем мутрите Пеевски и Борисов и шайките им!
Коментиран от #21
15:58 22.12.2025
14 ДПС Старо, Ново, все се ръководят
16:00 22.12.2025
15 Вътрешн брожения
16:01 22.12.2025
16 Хм Хм
16:02 22.12.2025
17 Георги
16:03 22.12.2025
18 Цвете
16:04 22.12.2025
19 Георги
До коментар #9 от "Така е, но":не че искам да споря с теб, ама меките китки подкрепят ппдб+ и това е официално
16:07 22.12.2025
20 нннн
Как ли ще реагира електоратът им?
16:07 22.12.2025
21 Коментиращ
До коментар #13 от "ИСТИНАТА":Уж говориш за "Истината", а реално лъжеш повече и от Цънцарова!
Ппдб управляваха заедно с Боко и шиши, под формата на сглобка, й сега плюят по коалиционните си партньори?! Ппдб-ейците са по-долни и от боко и шиши взети заедно, щото лъжат и мажат народа в очите, мислейки си, че хората са като тях (продажни и късопаметни)!
Който гласува доброволно за ппдб (след всичко което направиха срещу България) трябва да се прегледа за липса на мозък!!!
16:08 22.12.2025
22 Архимандрисандрит Бибиян
16:12 22.12.2025
23 Българин 2
До коментар #10 от "Българин":Губи ти се показателя за нивото не меланин в кожата по рождение.
16:20 22.12.2025
24 Шишилизация
16:27 22.12.2025
25 Питам:
Коментиран от #26
16:30 22.12.2025
26 Шишилизация
До коментар #25 от "Питам:":Тихо, тихо... това не се брои!
16:41 22.12.2025
