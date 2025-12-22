Новини
От "ДПС- Ново начало" предлагат значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

22 Декември, 2025 15:38 533 27

Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, съобщават от партията

От "ДПС- Ново начало" предлагат значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца - 1
Снимка: ДПС- Ново начало
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс, предлагат депутатите от ПГ на "ДПС-Ново начало". Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, съобщават от формацията в съобщение до медиите.

В мотивите към него се казва, че рязкото увеличение на случаите с използване на малолетни и непълнолетни за създаването и безнаказаното разпространението в киберпространството на материали с порнографско съдържание нанася непоправими щети на обществото.

В голямата си част в действащия Наказателен кодекс, се казва в мотивите, наказанията са ниски, а глобите нищожни. В редица текстове липсва минимален размер на наказанието, а максималните размери са ниски, за да осигурят генералната превенция на закона. Това кара извършителите на тези гнусни деяния да се чувстват безнаказани или да получават ниски наказания, и да продължават своите извратени действия.

Убедени сме, че подобни деяния трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на закона, което да осигури по-солидна защита на най-ценните и уязвими групи в обществото ни. Надяваме се, с приемането на предложените от нас текстове никога повече извратени педофили и престъпници да не бъдат освобождавани под смешна парична гаранция и това да не предизвиква справедливия гняв и реакция на обществото, се казва в мотивите към законопроекта.

Последният подобен случай, който скандализира обществото, бе освобождаването под пренебрежимо малка парична гаранция на арестувания, затова че заснемал със скрити камери училищните тоалетни, директор на 138-о училище в София Александър Евтимов. По официална информация от говорителя на Софийската районна прокуратура Николай Николаев той е привлечен за две отделни тежки престъпления. Първото е за държане на специално-техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, извършено в качеството на длъжностно лице и второто е за създаване на порнографски материал с участието на непълнолетни лица.


  • 1 избирател

    14 1 Отговор
    В махалите педофилия , зоофилия и всякакви други форми са доста разпростанени , а това са техни избиратели .

    Коментиран от #9, #13

    15:48 22.12.2025

  • 2 6699

    15 1 Отговор
    И сега какво? Нашите роми ще чакат булките да навършат 18 години, така ли?

    15:50 22.12.2025

  • 3 Репортер

    10 1 Отговор
    Заместете "наказания" с "поощрения" в заглавието, за да видите истинската картинка.😎

    15:50 22.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 1 Отговор
    ДА СИ ОЗАПТЯТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ.

    15:51 22.12.2025

  • 5 Боко праните гащи

    6 1 Отговор
    Аййй не че ше изгора

    15:51 22.12.2025

  • 6 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Налинств в отпуска какво се напъвате, айде бегайте на агнешки кебапчета

    15:52 22.12.2025

  • 7 Нямам думи

    12 1 Отговор
    Това прилича на платена статия. За какво ги отразявате тези като партия? Засрамете се те крадат от българския народ. Срам.

    15:52 22.12.2025

  • 8 Трябва ни такъв като Шиши

    2 8 Отговор
    За премиер

    15:52 22.12.2025

  • 9 Така е, но

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "избирател":

    най много меки китки има в ГЕРБ, които са коалиционни партньори на Дебелото парче Пеевски. Така че първо от там трябва да се почне.

    Коментиран от #19

    15:53 22.12.2025

  • 10 Българин

    7 0 Отговор
    Между другото се сещам за 5-6 ключови показателя по които може да се определи един ром:

    1.Сини ли са му венците?
    2.Има ли кафеви кръгове/торбички/ под очите?
    3. как поднася ръцете си като ги грее на печка?
    4.как поднася лъжицата към устата си ядейки супа?
    5. Тактува ли с крак при всеки случай когато му пуснеш музика?
    6. Жълти ли са му петите?
    -май един от показателите ми се губи...както и да е...
    7. На колко годинки ебила майка му, като го родила?
    Този тест дава по моя преценка до 99,6% точност при разконспириране на ромски правила за раждане.....

    Коментиран от #23

    15:53 22.12.2025

  • 11 Коментиращ

    7 1 Отговор
    А мис бикини колко годишна е била, когато легна с Боко?!

    А електоратът на дпс и герб, от махалите, който започва да се множи от 10-14г възраст, те ще попаднат ли под това наказание???
    Или щом е за онова малцинство, всичко им е разрешено, вкл и гавра с българите?!

    15:53 22.12.2025

  • 12 българина

    5 1 Отговор
    Булка на 12 години , за избирателите си е традиция . Сега пък било престъпление ?

    15:54 22.12.2025

  • 13 ИСТИНАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "избирател":

    На изборите-всички за Геният Асен Василев! 121+ депутата за ПП/ДБ! За да изметем мутрите Пеевски и Борисов и шайките им!

    Коментиран от #21

    15:58 22.12.2025

  • 14 ДПС Старо, Ново, все се ръководят

    4 1 Отговор
    От Крадци и лъжци! ДОГАН, Пеевски, Ментата и Подобни все Крадци!

    16:00 22.12.2025

  • 15 Вътрешн брожения

    4 0 Отговор
    Какво мислят по въпроса ромите мюсюлмани? Ще се съгласят ли да не продават дъщерите си преди последните да са навършили 18 г.?

    16:01 22.12.2025

  • 16 Хм Хм

    5 0 Отговор
    И големи наказания за хора, които фалират банки, будки и цигарени компании.

    16:02 22.12.2025

  • 17 Георги

    3 1 Отговор
    странно, при условие, че точно електората на тая партия стават баби преди да са навършили 30 години.

    16:03 22.12.2025

  • 18 Цвете

    3 0 Отговор
    А ЗА ОБИДИ ОТ ТИПА: МРЪШЛЯК ,ГОВЕДО И ИДИОТ, КАКВИ ЩЕ БЪДАТ САНКЦИИТЕ? ТОВА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЩЕ СЕ ПОВТАРЯ ДО ВТРЪСВАНЕ НА ВАС. ЗАПОМНЕТЕ ОБИДИТЕ КЪМ МЛАДИЯ ЧОВЕК В ПАРЛАМЕНТА И КЪМ БОБИ ВАКЛИНОВ. 🐖😡🤡🥊🙄☹️🇧🇬👎

    16:04 22.12.2025

  • 19 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е, но":

    не че искам да споря с теб, ама меките китки подкрепят ппдб+ и това е официално

    16:07 22.12.2025

  • 20 нннн

    5 0 Отговор
    Деца раждат деца. Ранните бракове и съжителство на семейни начала са престъпление. НН да предложи инкриминиране и строги наказания при такива случаи.
    Как ли ще реагира електоратът им?

    16:07 22.12.2025

  • 21 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ИСТИНАТА":

    Уж говориш за "Истината", а реално лъжеш повече и от Цънцарова!

    Ппдб управляваха заедно с Боко и шиши, под формата на сглобка, й сега плюят по коалиционните си партньори?! Ппдб-ейците са по-долни и от боко и шиши взети заедно, щото лъжат и мажат народа в очите, мислейки си, че хората са като тях (продажни и късопаметни)!

    Който гласува доброволно за ппдб (след всичко което направиха срещу България) трябва да се прегледа за липса на мозък!!!

    16:08 22.12.2025

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Путилифонът бае Пунде изрази облекчение каде не се крие у бункер у Фатмакиа шо требаше да го съдат за пендофилия

    16:12 22.12.2025

  • 23 Българин 2

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Губи ти се показателя за нивото не меланин в кожата по рождение.

    16:20 22.12.2025

  • 24 Шишилизация

    3 1 Отговор
    Шишо яха безогледно де, що види народно недоволство и го шишилизира! Страшен популист🤮

    16:27 22.12.2025

  • 25 Питам:

    4 1 Отговор
    Пеевси, нещо за БРАТЯТА ТИ РОМИ дето осъществяват сексуални посегателства върху 10- 12 годишни момиченца и момченца ?

    Коментиран от #26

    16:30 22.12.2025

  • 26 Шишилизация

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Питам:":

    Тихо, тихо... това не се брои!

    16:41 22.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

