Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за Лукойл

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за Лукойл

6 Ноември, 2025 12:36 1 421 26

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по енергетика в Народното събрание отхвърли на извънредно заседание и без дебати ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предвижда евентуална продажба на активи на "Лукойл" в страната да става след решение на Министерския съвет, но при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха.

Радев върна вчера за ново обсъждане в Народното събрание законовите поправки, който бяха приети от парламента на 24 октомври.

Те предвиждат ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД.

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което в становището му е посочено като конституционно недопустимо.

Според държавния глава промените в Закона за насърчаване на инвестициите поставят редица въпроси и от гледна точка на постигане на посочените от вносителите цели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Обективен

    37 2 Отговор
    Бандит до бандита ,майнольо.Докатп няма окачени по дърветата все така ще е

    12:39 06.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    8 27 Отговор
    До вчера разни путинофили раздуваха, че Лукойл не била руска!
    Къде са сега да ги е..?

    12:43 06.11.2025

  • 3 Румен Чорапа

    7 28 Отговор
    Плащайте на Боташ! Не се занимавайте с Лукойл!

    12:44 06.11.2025

  • 4 Тези 12

    33 4 Отговор
    Са класически представители на гробокопачите на България!
    Честният лъжец Борисов, продължава да копа в угода на Пеевски!
    А Пеевски фотографа ще се снима пред Лукоил с руското знаме, иначе- кютек!

    12:45 06.11.2025

  • 5 Попето

    27 4 Отговор
    Що за тъ,.... пи депутати, Лукойл ще си продаде всички активи анблок на когото собственика му реши. Нашите тук са в заблуда, че някой ще ги пита за нещо.

    12:53 06.11.2025

  • 6 Време е

    15 4 Отговор

    за Алтернатива за България !

    12:53 06.11.2025

  • 8 Тов. Членин

    8 11 Отговор
    Таваришчи , , Боташа е пред колапс ..

    12:54 06.11.2025

  • 9 Стойнев

    24 7 Отговор
    Фашистите от АЗОВ се предават на тумби в Красноармейск (бивш Покровск). Страх ви е да напишете и два реда по темата. Или ви забраняват ?

    12:55 06.11.2025

  • 10 Дрът русофил

    6 7 Отговор

    В нашите празни кратуни само някакви фашисти ни се въртят!

    12:58 06.11.2025

  • 11 Абе ,

    7 14 Отговор

    Наясно сме . "Рузката лавина" , четвърта година вече не може да набере скорост ... 🤭😁

    13:02 06.11.2025

  • 12 фактите

    5 14 Отговор

    Без да чета статията ми е ясно руския родоостъпник Румен Радев от коя страна стои.Аман от руски предатели в тая държава!

    13:09 06.11.2025

  • 13 Ебкай си

    6 1 Отговор

    Маминката.

    13:20 06.11.2025

  • 15 Нацисти смотани

    7 0 Отговор
    Комисията по енергетика в Народното събрание отхвърли на извънредно заседание и без дебати....

    13:32 06.11.2025

  • 16 хахъ

    4 0 Отговор
    и в тая комисия работят за Шиши, плаща ли им или ги плаши с нещо, а може да са приели да работят "за хората", а списъка на хората пак е при Шиши.

    13:33 06.11.2025

  • 17 без дебати естествено

    7 0 Отговор
    От една атлантическо нацистка диктатура нещо друго ли очаквахте?

    13:34 06.11.2025

  • 18 Защото

    3 0 Отговор
    толкова им е акъла !

    13:34 06.11.2025

  • 19 Атлантизма може да съществува

    2 0 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без дебати, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    13:36 06.11.2025

  • 20 сус

    2 0 Отговор

    Пик.....
    ...Льо

    13:36 06.11.2025

  • 21 Визо

    1 0 Отговор
    Каквото и да стане със сбственоста, лукоил ще си работи.

    13:36 06.11.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    покровск вече според осррайна е загубил стратегическо значение ха ха ха ха

    13:37 06.11.2025

  • 23 Котьо ,

    0 0 Отговор

    Затуй пък , руzките мамаши , стратегически ше си намерят истински мужчины..

    13:44 06.11.2025

  • 24 Хохи Бохо

    0 0 Отговор

    Ко стана с неприкосновената частна собственост бе либераст многополов? Национализация, комунизъм.....Ами ако Лукойл рещи да не продава, а да я затвори и да чака други времена? Или ако реши да я направи на скрап???? Само комунисти либерасти национализират и крадат

    13:46 06.11.2025

  • 25 Президента каза Мутри Вън

    1 0 Отговор
    Май май руснаците ще са вън

    13:55 06.11.2025

  • 26 България е парламентарна репубика

    1 0 Отговор

    Не е комисионна република
    Трябва да се самосезира конституционния съд
    Като няма конституционна прокуратура

    14:02 06.11.2025

