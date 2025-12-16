Новини
Клипове с опасни дрифтове по пътищата в страната предизвикаха вълна от реакции

16 Декември, 2025 08:19

На един от клиповете се виждат табели от път в района на Балчик, на други не се вижда точното място

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Клипове с опасни дрифтове обиколиха социалните мрежи през последните дни. Някои от тях ви показахме и в рубриката „Моята новина”, а кадрите бяха качени във Facebook групата „Катастрофи в София” с коментар, че зад тях стои един и същ младеж. Това, което се вижда на видеата, е опасно дрифтиране по пътища у нас- на завои, без възможност, ако насреща има кола, да избегне инцидент.

На един от клиповете се виждат табели от път в района на Балчик, на други не се вижда точното място. Стигна се до вълна от коментари с призиви за проверка от органите на реда и за наказание, уточни "Нова телевизия".

Към момента се извършва разследване, а младежът е добре познат на властите, защото преди година, отново заради същото си поведение на пътя, е глобен с 3000 лв. и свидетелството му за управление било отнето за 1 година. Автомобилът, с който най-често е заснеман, се проверява от СДВР, а колата е на софийска фирма.

„Този човек е много добър като водач - с невероятен усет и контрол над автомобила, граничещ с воденето на професионален пилот. Той борави много правилно, без много корекции на волана, използва цялата ширина на пътя, както прави един на автомобилен състезател. Може би е роден талант, но тези неща се постигат с постоянство и тренировка”, каза автомобилният експерт от Сдружение „Автотехнически експертизи по пътна безопасност" Румен Дунев.

Той подчерта, че въпреки това действията на въпросното лице са изключително опасни, защото в живота няма бутон рестарт, а последствията може да са много тежки. Експертът добави, че вече има професионално изградени писти в България, които може да се използват, а той дори препоръча разследваното лице да се свърже с Българската федерация по автомобилен спорт, защото може да се превърне в един от следващите шампиони на България.


  • 1 Даааа

    13 0 Отговор
    Матряла е много зле.

    08:21 16.12.2025

  • 2 Констативно

    12 0 Отговор
    Дебилизма е завзел разсъдъка на някои бъдещи смъртници. Звуча грубо, но е така.

    08:24 16.12.2025

  • 3 ЗАКОН

    12 0 Отговор
    А боят над идиотите да стане задължителен със

    08:27 16.12.2025

  • 4 Територията БГ

    20 3 Отговор
    Гаменът самоубиец да се свърже Българската федерация по автомобилен спорт, защото можел да стане следващата автомобилна звезда на България? Абе, вие хептен изплискахте легена

    08:28 16.12.2025

  • 5 палицай с 5 бонки пенсия

    14 0 Отговор
    дреме ми на мекия

    08:29 16.12.2025

  • 6 файчо

    12 0 Отговор
    Простотията и лошото възпитание дават своите резултати. "Вижте ме,аз кой съм!"стана лозунг на новия век.

    08:30 16.12.2025

  • 7 Бравос

    10 1 Отговор
    Еми дайте му медал, че досега никой не е убил.

    08:31 16.12.2025

  • 8 Фончо

    4 0 Отговор
    Анаа емрах с бенвето

    08:31 16.12.2025

  • 9 Трол

    1 8 Отговор
    Не оставят младежите да се забавляват на воля.

    08:32 16.12.2025

  • 10 Величие

    2 1 Отговор
    С тия вълни навсякъде човек ще каже че сме на три морета. Айде по-сериозно.

    08:36 16.12.2025

  • 11 село

    5 1 Отговор
    Искат да покажат,на младите шофьори,че това не са МАГАРЕТА,с една конска сила!!!А 100,200,300 и нагоре коня.И трябва да се внимава,когато шофираш,дрифтваш!!!

    08:38 16.12.2025

  • 12 Чух че

    7 0 Отговор
    щяло да увеличават гражданска отговорност, Ами застрахователите и полицията да се свържат и такива ненормалници дето мислят със задните си части да плащат десет пъти по висока застраховка! Ако не помогне от догодина двадесет пъти по висока и така докато им дойде умът в главите.

    08:45 16.12.2025

  • 13 Тервел

    4 1 Отговор
    Богаташки син , може да прави всичко в България ,а полицаите гледат настрани . Иначе глобяват обикновените хора ,че отиват на работа сутрин с тротинетки преди да е съмнало

    08:58 16.12.2025

