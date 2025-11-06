Новини
България »
Васил Велев: Бизнесът е този, който реално носи тежестта на икономическите грешки

Васил Велев: Бизнесът е този, който реално носи тежестта на икономическите грешки

6 Ноември, 2025 21:28 415 6

  • васил велев-
  • аикб

Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките

Васил Велев: Бизнесът е този, който реално носи тежестта на икономическите грешки - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След днешната спешна среща в Министерството на финансите, свикана след отказа на работодателските организации да обсъждат проектобюджета за следващата година, от страна на бизнеса дойде и първият коментар.

В „Интервюто в Новините на NOVA“ председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че на срещата е било постигнато разбирателство по част от основните принципи в икономическата политика.

„На днешната среща констатирахме сходство във възгледите, защото в годините преди COVID-19 имахме консервативни бюджети. Проблемите започнаха с прекомерните дефицити, които се появиха след пандемията и политиката, водена от Асен Василев“, посочи Велев.

По думите му бизнесът е този, който реално носи тежестта на икономическите грешки.

„Бизнесът – това са предприятията и работещите хора. Само предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция. Това са числа, които ясно се виждат в решенията на КЕВР“, добави председателят на Общото събрание на АИКБ.

Васил Велев обясни и как увеличението на осигуровките ще се отрази на доходите: „От средствата за възнаграждения на хората, в резултат на увеличената осигуровка, за една средна заплата се отнемат около 58 лева нетен доход. Тоест, хората ще получат с 58 лева по-малко при равни други условия. Това се отнася за тези, които реално плащат осигуровки – заетите в частния сектор. Държавните служители не плащат осигуровки и техните заплати дори ще растат."

Той заяви, че най-грешното решение би било именно увеличаването на осигуровките.

По думите му по време на срещата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е уверил работодателските организации, че се търсят решения и разговорите ще продължат.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    1 1 Отговор
    Оф божее ..с тоз криптирани я глас и тембър ..за нищо не ставаш ...ланкажия

    21:30 06.11.2025

  • 2 А грешките

    0 0 Отговор
    на кого са? Кой носи персонала отговорност за тях?

    21:30 06.11.2025

  • 3 Пич

    0 0 Отговор
    Говедото си е говедо !!!

    21:31 06.11.2025

  • 4 Акция

    0 0 Отговор
    Завалиите, отваряйте кошничките, за да ви сипем жълтите стотинки, не е злато, но да ви се напълни окото алчно!

    21:32 06.11.2025

  • 5 Бизнес ли?!

    0 0 Отговор
    Двете Мазни и Охранени парчета под бизнес разбират кражби, корупция и простотия. Дебелите теглят кредити всеки ден, пълнят гушите на милиционери, дансаджии, прокурори, служби и службички. Работниците да му мислят.

    21:33 06.11.2025

  • 6 И туризма така носи

    0 0 Отговор
    Цените и печалбите огромни. Но бюджета в криза . Преувеличени цифри и намалява населението. Статистика.

    21:42 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове