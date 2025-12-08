Новини
НСТС обсъди проекта за бюджет на Здравната каса: АИКБ не го подкрепиха, а от КНСБ се въздържаха

8 Декември, 2025 13:35 544 4

  • национален съвет за тристранно сътрудничество-
  • бюджет-
  • здравна каса-
  • аикб-
  • кнсб

Министерството на здравеопазването подкрепя законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г., каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов

НСТС обсъди проекта за бюджет на Здравната каса: АИКБ не го подкрепиха, а от КНСБ се въздържаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за бюджет на НЗОК, от АИКБ не го подкрепиха, КНСБ се въздържа от подкрепа, предават от БТА. Изготвеният проект е съобразен с параметрите и допусканията на консолидираната обща рамка на бюджета и измененията на конкретни показатели. В приходната част на проекта на бюджет, заедно с трансферите, са 5,288 592 хил. евро, което е с 444 млн. евро повече от средствата за здравеопазването в сравнение с 2025 г.- това е с ръст от 9,2%, каза доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК. Вчера Надзорният съвет на НЗОК одобри проекта на бюджет.

За първична извънболнична медицинска помощ се предвижда ръст на средствата с 6,4%, на средствата за специализирана извънболнична помощ – ръст с 4,7%, за медико-диагностични дейности – ръст с 9,5%, за болнична помощ – ръст с 10,1%, за медицински изделия – ръст с 5,7%, за лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – ръст с 10,2%, посочи доц. Стефановски. Предвиждат се 40 млн. евро за изграждане на система за електронна здравна карта, която ще позволява не само личните лекари да имат достъп до пациентското досие, а и лекарите от спешна помощ и от специализираната помощ. С нея ще се гарантира и верификацията на всяка медицинска дейност, допълни той. Резервът на Касата са 155 193 млн. евро, което е повече от 9,3% в сравнение с 2025 г.

Министерството на здравеопазването подкрепя законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г., каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. По думите му в проекта са отразени и предложенията, направени от МЗ. Заложените приходи и трансфери създават стабилна финансова рамка за осигуряване на здравноосигурителни плащания. Ръстът на разходите с 9,2% спрямо средствата за тази година ще даде възможност да се осигури нормално финансиране на пакета медицински дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и балансирано разпределение на средствата за здравноосигурителни плащания по видове, допълни министър Кирилов.

Параметрите на проекта създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравеопазването, каза Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК.

Министерството на финансите подкрепя проекта на закон на НЗОК, посочи министърът на финансите Теменужка Петкова.

Бюджетът на Касата продължава традицията на всички бюджети на НЗОК досега и ние традиционно не го подкрепяме, тъй като продължава да доминира в огромна степен разходната част за болници и лекарства, а философията му трябва да е точно обратно – да има повишаване на средства за профилактика, каза Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Важно е да има сигурност в системата и да се осигурят плащанията през следващите няколко месеца, каза Мария Минчева, представител на Българската стопанска камара. Приветстваме отпадането от проекта на 260 млн. евро, защото смятаме, че това е порочен подход, който се възприе, тъй като смятаме, че така няма да се решат проблемите на хората, липсваха разчети колко са тези хора, колко биха станали брутните им заплати и това щеше да предизвика много по-голям проблем, добави тя по повод тази сума, която беше предвидена за възнаграждения на лекари без специалност и професионалисти по здравни грижи. Трябва да се търси системен начин за решаване на проблемите в системата, като през следващата година по думите ѝ е назрял моментът да се погледне системно за решаване на проблемите в здравната и в пенсионната система.

Макар и с резерви, подкрепяме бюджета, защото се направиха усилия да бъде усъвършенстван, каза председателят на Българската търговско-промишлена палата - Цветан Симеонов. От КРИБ също изразиха подкрепа за проекта, посочвайки, че за лекарите без специалност е много по-сигурно да си получат парите от Министерството на здравеопазването, които всяка година могат да бъдат прогнозируемо бюджетирани.

КНСБ се въздържа от подкрепа на проекта. Това, което ни накара да се въздържим от подкрепа, продължава да ни притеснява – средствата в проекта намаляха с 208 млн. евро, каза президентът на синдиката Пламен Димитров. В бюджета на здравното министерство има нарастване, но това не решава проблема в системата, свързан с лекарите и с медицинските сестри. Не виждаме решенията, които този бюджет на Касата би дал, за да може да намерим устойчиво придвижване напред на проблема с липсата на персонал, допълни той.

По-скоро мнението ни за този бюджет е „за“. Въпросът за заплатите е важен и фундаментален, чийто отговор не се съдържа в механизма за финансиране, каза президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Това не дава възможност за устойчива политика. Здравноосигурителната ни система, основно по тази причина, е напът да се лиши от достъпността си, каза още той и допълни, че трябва да започнат да се водят стратегически разговори, които всеки път досега са отлагани за следващ бюджет. Този бюджет има за какво да бъде критикуван, но можеше да бъде и далеч по-лош, каза още Манолов.

НСТС трябва да обсъди проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Аз нямам доверие тези хора да управляват парите ми и искам да ги уволня.

    13:40 08.12.2025

  • 2 Всички

    9 0 Отговор
    на снимката са капачки , омазани до ушите в престъпления и за доживотен затвор ! Измамници спрямо държавата и нашия народ , не само .

    13:43 08.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    НИЕ ВИ КАЗВАМЕ
    О С Т А В К А!!!!!!!!
    А ВИЕ ЩЕ НАПРАВИТЕ ТОВА,КОЕТО ВИ КАЗВАМЕ.....ЗАЩОТО НАЛИ ВСИЧКО ПРАВИТЕ
    "ЗА ХОРАТА".

    13:55 08.12.2025

  • 4 Вълк единак

    0 0 Отговор
    Оставка бе мър..

    13:59 08.12.2025

