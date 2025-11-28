Новини
България
Добрин Иванов, АИКБ за бюджета: Беше казано, че няма да има увеличаване на данъчната осигурителна, затова реагирахме

28 Ноември, 2025 22:11 340 2

  • добрин иванов-
  • аикб-
  • данъчна осигуровка-
  • протести

Според него е важен крайният резултат - бюджет, който да е полезен за икономиката и гражданите

Добрин Иванов, АИКБ за бюджета: Беше казано, че няма да има увеличаване на данъчната осигурителна, затова реагирахме - 1
Мария Атанасова

Този протест е на недоволните граждани и предприемачи, тъй като техният глас не беше чут. Многократно заявяваната от нас позиция за непромяна на данъчно-осигурителния модел и неувеличаване на данъчно-осигурителната тежест, премахване на автоматичните механизми за увеличаване на заплатите в публичния сектор просто не беше взета предвид и не бяхме изслушани, затова беше участието в протеста. В крайна сметка диалогът беше възобновен. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в "Денят ON AIR".

Според него е важен крайният резултат - бюджет, който да е полезен за икономиката и гражданите.

"В момента сме в напреднала бюджетна процедура. Имаме факти, които са неоспорими. Това, което се обсъждаше в Министерството на финансите, са различни мнения както на работодателите, така и на синдикатите. От мнозинството слушаха внимателно това, което предлагаме. Крайното решение е, че всички мерки са подходящи, но трябва да се види колко са реализируеми", допълни Иванов за Bulgaria ON AIR.

Ще се изпратят предложенията, след което ще има втора среща, на която ще се определи кои могат да влязат за изменение в план-сметката на страната.

"Многократно в хода на изготвянето на бюджета беше казано, че няма да има увеличаване на данъчната осигурителна тежест, след това бяхме изненадани и затова беше нашата реакция. Смятаме, че в разходната част на бюджета с много малки реформи може да се намерят достатъчни резерви, за да не се налага увеличение на осигурителната тежест", коментира гостът. Образованието е безспорен приоритет, но трябва финансирането да е свързано с резултати и да бъдат подпомогнати тези учители и училища, които дават резултати, категоричен е Иванов.

"Друго наше предложение - държавната администрация да внася своите осигуровки. Внасянето им и от държавните служители ще увеличи техните брутни възнаграждения, така ще се повишат и техните права", изтъкна той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Лятото бизнеса не ни подкрепи срещу еврото защото Бойко Борисов ги събра в Зайчарника и обеща да не вдига данъците и да им даде дотации

    22:13 28.11.2025

  • 2 Отец Чапаев

    0 0 Отговор
    фабрикант дупе дава , данък не

    22:24 28.11.2025

