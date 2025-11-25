Новини
АИКБ призова към протест недоволните от параметрите на Бюджет 2026

25 Ноември, 2025 10:51 895 10

Работодателите ще се присъединят на 26 ноември към демонстрациите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асоциацията на индустриалния капитал в България разпространи своя позиция, в която изразява становището си, че настоящият проект на държавен Бюджет за 2026 година ще изправи българското общество пред огромни икономически рискове – не само в рамките на следващата календарна година, но и за годините след това.

Ето защо от АИКБ заявяват готовността си да се присъединят към всяка обществена проява или друга инициатива, която подкрепя позицията им. Асоциацията отправя призив към всички, споделящи вижданията ѝ, да се присъединят на 26 ноември към публичното им недоволство. Според тях целта е устойчива, стабилна, конкурентна икономика, финансова и национална сигурност и справедливи доходи.

От АИКБ обобщават проблемите в бюджета, които според тях са основни:

► несъразмерни държавни разходи, предимно към нереформирани системи и силно деформиращи пазара на труда, както в частния, така и в публичния сектор – със свръхфинансирани репресивни органи и недофинансирани обществени сфери;

► ежегодно планиран за изземване доход от всеки зает в реалния сектор – над 1 млрд.лв. за 2026 г., която огромна сума ще расте прогресивно в следващите години;

► трайно бюджетиране на дефицити, които лесно могат да излязат от контрол и за които политиците планират значително покачване на преки и косвени, корпоративни и подоходни данъци още в следващите години, комбинирано с рязко нарастване на държавния дълг – два пъти за четири години (нови 50 млрд.лв.) и утрояване на лихвените плащания за същия период.

Според АИКБ в предложения за одобрение вид, Бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за още по-неблагоприятни бюджетни години.

"За наше съжаление, развитието на настоящата бюджетна процедура не позволи реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения. Прахосва се и малкото време, което необосновано беше ограничено до три дни за предоставяне на предложения, два, от които – събота и неделя", пише още в становището на АИКБ.

Припомняме, че серия от протести срещу бюджетните параметри за 2026 година са планирани през тази седмица, като началото им беше дадено в понеделник от КНСБ. Те поискаха допълнителни 62 млн. евро за заплати в обществения сектор.

А на протест пред Министерството на здравеопазването излязоха младите лекари от инициативата "Бъдеще в България". Той беше организиран заради липсата на яснота как ще бъде оползотворен държавният трансфер от 260 млн. евро в бюджета на НЗОК за увеличение заплатите на медиците.

На 26 ноември пред Министерския съвет ще протестират и от федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Служителите в Областните дирекции по земеделие, Изпълнителна агенция по рибарството и аквакултури, Изпълнителна агенция по горите, Национална служба за съвети в земеделието, Българска агенция по безопасност на храните, Регионални инспекции за околна среда и води, Националните паркове и Басейнови дирекции ще изразят недоволството си публично заради ниски възнаграждения.

Протести през седмицата ще имат още служителите в Агенцията за социално подпомагане и Главната инспекция по труда.

За 27 ноември (четвъртък) e насрочен протест на Медицинската федерация на КТ "Подкрепа" пред Народното събрание срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".


  • 1 Знаем

    4 4 Отговор
    ви индустриалците,Вдигат данъците за всеки работещ с 2% Знаем и как станахте индустриалци като накрадохте българските заводи и Занулихте цялото производство на България И сега дето тогава имаше индустрия сега произвеждате ножчета за бръснене вилици и лъжици ПРАВИТЕ МЕБЕЛИ от талашит а изнасяте дървения материал в турция И да сме наясно станахте наследници на комунистическите лидери на които съм плащал 10% данък доход плюс 5% ергенски данък и всеки раотеше който нямаше печат в паспорта че работи го затваряха милицаите Какво ми плачет за 2% като сте накрали всичко без пари САМО клретени ще ви се съберат да стачкуват

    Коментиран от #3, #4

    11:00 25.11.2025

  • 2 прочетох

    2 2 Отговор
    всички стачкуващи са бивши и настоящи крадци които ще се уволнят съвсем скоро доброзорно от ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

    11:03 25.11.2025

  • 3 Караджата

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Знаем":

    Как става че хем са замислили производството хем са лоши работодатели индустриалци?Тези не са които унищожаваха предприятия,тези са от малкото които ги съхраниха.

    Коментиран от #5

    11:23 25.11.2025

  • 4 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Знаем":

    Не са 2% а 10.1%.Много лесно се връзвате на лъжите по медиите.Ако плащаш 10% от 100лв и ставката се увеличи на 12% увеличението е 20% а не 2%..

    11:28 25.11.2025

  • 5 604

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Караджата":

    Ко съ съхранили ве бро...само сигъан а малкия вождъ парашутист. Машини от 70 та, а новото само с програми и 50 от парата прибрана, то зъ туй и техникътъ е допутопнъ по зле и от старатъ! И всички схеми съ ясни ..амъ т.н. органи си затварят очите...

    Коментиран от #6

    11:31 25.11.2025

  • 6 Караджата

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    Пиши на български а не на пубертетски.Нищо не ти разбирам.

    11:33 25.11.2025

  • 7 икономист

    1 0 Отговор
    Не разбраха , че бизне в България няма да има .

    11:53 25.11.2025

  • 8 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Работодатели,Индустриалци- но българи! Защо не се включихте ,не се организирахте в подкрепа за провеждане на Референдум? Ще ви кажа: от типичната ганъовска, късогледа лакомия- ще изнасям срещу евро,ще внасям в евро,без да харча за превалутиране! Това е първият повей драги ми български чорбаджии.Тепърва и вие ще ядете теслата.Тръгнали сте на евреи- краставичари,краставици да продавате.Защо го казвам: Как мислите, защо МВФ и неговите експерти,начело със сталинка," настоятелно " препоръчаха да се въведе прогресивен данък.И вярвате ли,че нашите управници,без значение кой са и кой ще бъдат в бъдеще, няма да го изпълнят? Кой ще се опъне на ЕЦБ ,която е пряко зависима от МВФ? Блажени са верующите! А това,че ще изнесете бизнес навън е дъвка за лековерни.Къде ще отидете- на запад,където ще трябва да плащате двойно по големи заплати на брой работник? А колко ще ви струва" преместване" позициониране като терен, рекламна кампания, отделно плащане на данъци,който не са малки.Проспахте и вие,едър и среден бизнес,плюс заспалия народ,какви щети ще нанесе еврозоната за всеки и всички,без изключение.

    12:07 25.11.2025

  • 9 Загадка

    2 0 Отговор
    Нека всички да ни назначат като " полицаи" , да не плащаме осигуровки и данъци а само да ни дават.
    За държавните служители увеличението с 2 % дали ги засяга... МИ НЕ !
    Защо в една държава живеем , а едни са привилигировани за сметка на други, а пък било демокрация.

    12:59 25.11.2025

  • 10 778

    0 0 Отговор
    Ха ха ха

    14:15 25.11.2025

