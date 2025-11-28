Пеевски: От ПП-ДБ трябва да са благодарни на АИКБ, че им направиха протеста

Едно трябва да знаете – няма да има класи. Всички хора са еднакви, пазим всички хора, работим за всички хора и няма да позволя някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората. Такова предупреждение отправи по адрес на ПП-ДБ председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

Пеевски допълни още, че от ПП-ДБ трябва да са благодарни на АИКБ, че „са им направили протеста".