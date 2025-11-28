Новини
Пеевски: От ПП-ДБ трябва да са благодарни на АИКБ, че им направиха протеста

28 Ноември, 2025 11:35

Няма да позволя някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората, коментира още лидерът на ДПС-Ново начало

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Едно трябва да знаете – няма да има класи. Всички хора са еднакви, пазим всички хора, работим за всички хора и няма да позволя някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората. Такова предупреждение отправи по адрес на ПП-ДБ председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

Пеевски допълни още, че от ПП-ДБ трябва да са благодарни на АИКБ, че „са им направили протеста".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 67 Отговор
    Прав е.

    Коментиран от #16, #63, #86

    11:36 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Димо

    92 2 Отговор
    Пеевски в затвора! Какво не е ясно! Протести до дупка! Масово гласуване с машини! Е, толкова ли е трудно?

    Коментиран от #26

    11:38 28.11.2025

  • 4 Казвам

    78 0 Отговор
    КОЛЕДА НАБЛИЖАВА!

    Коментиран от #21

    11:38 28.11.2025

  • 5 сара

    55 0 Отговор
    Това с класите е бисер!

    11:38 28.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    70 1 Отговор
    ИЗЧЕЗНИ С 200 ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    ХЕМ СИ ДЕБЕЛ И ГРОЗЕН, ХЕМ СИ НАГЪЛ И
    П,, Р,, О,, С,, Т!

    11:38 28.11.2025

  • 7 доник

    32 0 Отговор
    Благодарни сме им, скоро пак ще има.

    11:41 28.11.2025

  • 8 Не разбрах

    17 2 Отговор
    Кои са АИКБ?

    11:41 28.11.2025

  • 9 Ялчин

    46 0 Отговор
    Магнитски трябва да е в ЦСЗ!

    11:41 28.11.2025

  • 10 Питане

    31 1 Отговор
    Абе няма ли ги още ОНЕЗИ 9 грама ???

    Коментиран от #30

    11:43 28.11.2025

  • 11 Да де

    21 0 Отговор
    Да не ти разбиват " държавата" , де
    Която ще поднесеш обезлюдена за да си получиш на краденото
    Али Баба

    11:43 28.11.2025

  • 12 Говедо!

    43 0 Отговор
    Бати Дилиан да са благудАри на сичкото сиган, дето го избира!

    11:43 28.11.2025

  • 13 Вълк единак

    43 0 Отговор
    Народа не те иска и край. Иди си в Дубай.

    11:43 28.11.2025

  • 14 ккк

    41 0 Отговор
    добре ве ссввииннььоо тогава защо ншма за всички по 400 кинта коледен бонус а само за гавазите дето ви пазят

    11:44 28.11.2025

  • 15 Абе

    27 0 Отговор
    Магнитският с-и-ч-г и сикаджииската барселонагей мутра в Белене им е мястото

    11:45 28.11.2025

  • 16 Я си

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    чегъртай запетайките от стените на "заведението" ти !

    11:45 28.11.2025

  • 17 Да де

    31 0 Отговор
    Али Баба и черидесетте охранителя

    11:45 28.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Силиций

    22 0 Отговор
    "Едно трябва да знаете – няма да има класи."
    И дядо поп в нашето село казваше " Не ме гледай какво имам и правя,а слушай какво ти говоря"

    11:47 28.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реалист

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Казвам":

    ЗА КОЛЕДА ЩЕ ИМА СВИНСКО- 🐖 СЪС ЗЕЛЕ❗️

    11:48 28.11.2025

  • 22 народа

    20 0 Отговор
    Верно е равни сме .Имам нужда да излетя с Фалкона , смятам ,че ще ми го дадат защото сме равни .

    11:49 28.11.2025

  • 23 Някой

    15 0 Отговор
    Борисов очевидно най-много го уплаши оценката на ЕС, че бюджета не отговаря на критериите. Тези на бизнеса няма как да докарат хора на протест. Защото са за това, да им дават по-малки заплати. Едва ли ще съберат такива искащи да получават по-малки заплати.
    Управляващи от много време гледат как да си купят подкрепа и реално подкупват хората в държавният сектор и така правят дефицит и дългове.

    11:49 28.11.2025

  • 24 Хъхъ

    22 0 Отговор
    Пеевски нещо много злобеее, ама май се наа..а
    Хайде марш към хралупата нахалник

    11:50 28.11.2025

  • 25 Реалист

    14 2 Отговор
    Страхът от Русията е голяма работа, щом Посолството позволява на The Pig да управлява държавата, заедно с The Pumpkin.

    11:50 28.11.2025

  • 26 народа

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Димо":

    Как ще гласуваме с машини ? Неговите избиратели какво ще правят ? Как ще хвърлят ?

    11:51 28.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Цървул

    12 3 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не взимайте от едни , да давате на други . По-равни ли ставаме така ?

    11:52 28.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    10 0 Отговор
    Пеевски е направо като един вид комунист. Браво.

    11:54 28.11.2025

  • 32 Не знам

    20 0 Отговор
    Кой си ти, че да позволяваш или забраняваш.

    11:54 28.11.2025

  • 33 991

    26 0 Отговор
    Най-голямото зло в България!
    Краде от мен, краде от вас, краде от нашите деца, баби и дядовци. Докато българина се чуди как да върже двата края, този "човек" с НАШИ ПАРИ лети всяка седмица до Дубай С ЧАСТЕН САМОЛЕТ!
    Толкова много краде, краде, краде и не се наяде! Стотици милиоини откраднати от нас, стотици бизнеси напълно унищожени от Голямото Д.
    А после ви говори "за хората" всяка вечер по БТВ! Наглост и безочие!
    Това раково образувание трябва да бъде премахнато!

    Коментиран от #41

    11:54 28.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нрб

    20 0 Отговор
    Равни , равни , колко да сме равни ? Ние не ползваме бронирани коли , самолети , яхти и масово не вземаме по 15 бона заплати .Равни бяхме при БайТошо , където депутатите не бяха платени , а бригадира в завода взема само с 10 лева повече от работника

    11:56 28.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Философ

    14 0 Отговор
    "Едно трябва да знаете – няма да има класи"
    --------
    Марксизъм -ленинизъм в действие. Сега ще ни прочете някоя лекция от Научния комунизъм и Политикономията. Интересно той от коя част на пролетариата е с милиардите си честно спечелени пари?

    Коментиран от #72

    11:56 28.11.2025

  • 39 Миро

    17 0 Отговор
    Пеевски и Борисов крадат милиарди на година! От всеки сектор на икономиката!Допуснахме тези двамата барабар с Таки,Маджо,Вълка да крадат половината национално богатство! От всеки един джоб по много, големия черпак! И това спокойствие им се осигурява от богато платените прокурори, полицаи,ВСС!

    11:56 28.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 здраво мислещ

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "991":

    Точно заради това има власт .Спрат ли му кражбите , ще видиш дали някой ще го подкрепи .

    11:58 28.11.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Ми.ли...арде...рът от дала....вери се изказа в полза на хората.....ци...низъм.

    11:58 28.11.2025

  • 43 Мдаа

    5 0 Отговор
    🐖-та да беше излязъл при хората, та да усети народната любов.

    11:59 28.11.2025

  • 44 Един от България

    10 0 Отговор
    факти мръсни путкииии трйте трйте и вас ще затрият тия мафиоти

    11:59 28.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Емигрант

    11 1 Отговор
    Да попитам всички разумни българи, как се допуска в България двама диктатори Тиквата и Намгнитения доказващи диктатурата си с постоянното използване на личното местоимение "АЗ" да мачкат демокрацията и свободата, ако все още ги има в държавата ? Не може така бе хора, и двамата са ИЛИТЕРАТИ, и двамата са крадци, и двамата са престъпни фигури, защо спряхте протеста, само бюджета ли ви пречеше, не разбирате ли, че тези двамата ви налагат Путинска диктатура и подтиснат демокрацията и свободата не без помощта и на окупираните от тях медии ? Страх ли имате, нали бяхте патриоти и родолюбци, или това е само ЗА раздумка ?

    Коментиран от #70

    12:00 28.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 НойкоНоевски

    16 0 Отговор

    До коментар #49 от "Никакво НСО":

    Малко го биха руснаците, но един сериал никога не е само една серия. Че даже има и повторения :)

    12:01 28.11.2025

  • 56 Четете ли го тоя?

    11 0 Отговор
    ( Всички хора са еднакви, пазим всички хора, работим за всички хора и няма да позволя някой.....) И го казва човека който до тоалетната с НСО ходи даже

    12:02 28.11.2025

  • 57 Господи!

    6 0 Отговор
    Какво отвратителна, мазна, грозна и тлъста мутра! И продължава да се парви на "фактор", горкото тлъсто нищожество, дето цяла България повръща само като му види муцуната, по която се стича мръсна и миризлива пот!

    12:03 28.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Народен съд само !

    6 0 Отговор
    За Бойчовците и шишавите йорданци

    12:04 28.11.2025

  • 60 Корупция

    6 0 Отговор
    Връщайте парите, хотелите, апартаментите прасенца.

    12:04 28.11.2025

  • 61 Новак

    3 2 Отговор
    Не се радвай, че могат да им направят и изборите.

    12:04 28.11.2025

  • 62 Леле майко ....

    4 0 Отговор
    Едно трябва да знаете – няма да има класи. Венсеремус ...

    12:05 28.11.2025

  • 63 Първият софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С каквато охрана да се движи Пеевски, пак ще го замерят с едно жълто паве!

    12:05 28.11.2025

  • 64 СЪС БЪЛГАРИ

    4 0 Отговор
    Достойни. А ти менто със МАЛето от майЛата едвам събра 200 човека. ИСКАШЕ ДА ПРОБУТАТЕ КАЛПАВИЯТ ВИ БЮДЖЕТ НО НЕ СТАНА. ДО КАКВОТО СЪС ТУ. ТУУУЛПА СЕ ЗАХВАНЕТЕ ВСЕ Е ПОРОЧНО. ЛОШОТО Е ЧЕ НИКОГА ТЕЗИ ППДЕБЕТА БИЗНЕС МЕНТИТЕ И ДРУГИ НИКОГА НЕ ПРАВЯТ НЕЩАТА ДО КРАЙ. ДА ВИ ИЗМЕТАТ. ПАК ЩЕ СИ ИБ@@ФК@ТЕ 2 Х200

    12:05 28.11.2025

  • 65 Хотели с водопади

    6 0 Отговор
    Депутати и лайняриииии..... и до кога? А?

    12:06 28.11.2025

  • 66 Никакво НСО за тея

    6 0 Отговор
    Очевидно народа ги обича ...

    12:08 28.11.2025

  • 67 бах го

    6 0 Отговор
    Кой гласува за тоя????

    12:08 28.11.2025

  • 68 Гост

    5 0 Отговор
    Бегай бе, плашило!

    12:09 28.11.2025

  • 69 Бюджет

    4 0 Отговор
    Парите конфискувани по Магнистски трябва да бъдат върнати обратно в държавата и от там използвани през бюджета. Обаче като се изнесе от време комунистическо, кой стой на входа и на изхода на държавните институции и предприятия, работата е много ясна накъде ще изтекат парите. Така че по-добре да си стоят запорирани, докато България не се прочисти от безправието и корупцията, както и от децата на мафията.

    12:10 28.11.2025

  • 70 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "Емигрант":

    Шишко от ден на ден става все по симпатичен на матрияла. Говоря за българи, не за цигани.

    12:10 28.11.2025

  • 71 И кой дели хората? А?

    7 0 Отговор
    На такива с хотели с водопади и такива без водопади? А като е с Магнитски дебитна и кредитна карта има ли? Кой му плаща сметките и как? СУИФТ има ли за тоя?

    12:12 28.11.2025

  • 72 Богослов

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Философ":

    Не може . толкова е елементарен мутрата ,че използва 10-12 назубрени изречения . Ако не е заобиколен от гавази и роми ,няма да се чуе гласът му изобщо. Който е крал ,съсипвал и ял на готово от рождението си ,няма нужда от елементарен интелект . Първосигналното му стига. За да Ви управлява с наглост и сила. Роби сте му. Не си и мислете ,че тоя живее на земята . В небитието е вече. Най-малко ромите смята за хора-те са му инструмент и се надлъгват кой-кого ограбва всъщност. Те си мислят ,че взимат тарторите им от него , а той от Вас им дава. Ограбени са оставащите и плащащи тегоби държавни.

    12:12 28.11.2025

  • 73 пазим всички хора....

    3 0 Отговор
    И от кого ги пази шишавият? А?

    12:14 28.11.2025

  • 74 Едно трябва да знаете –няма да има класи

    3 1 Отговор
    Пари няма да имате ! Нито в кеш, нито по карти след януари ...хахахаха ....

    12:16 28.11.2025

  • 75 Фире

    0 2 Отговор
    Кажи искам да сте бедни ,ще викат ууу.Кажи искам да сме богати,викат ууу.Кажи искам да сте равни,ууу.Българиуууу

    12:16 28.11.2025

  • 76 Може

    1 0 Отговор
    Да позволяваш и забраняваш само на жените си в Дубай . Онея силиконените . И то докато не те освитка някой над когото си прекалил с гнусотиите си.

    12:16 28.11.2025

  • 77 1111

    2 0 Отговор
    Това е само началото.

    12:16 28.11.2025

  • 78 ТИГО

    2 0 Отговор
    ДО КОГА народееееее??

    12:17 28.11.2025

  • 79 Едно трябва да знаете–няма да има класи

    2 0 Отговор
    Особен управител на всяка частна фирма ще ви сложим. Даже и по двама, и по трима. И няма да плащате осигуровки... ние ще ги плащаме

    12:19 28.11.2025

  • 80 Дедо от сели

    1 0 Отговор
    Прав е няма да делим хората .Затова едни ,че им дерът кожата докато са живи,а други цял живот на държавната хранилища пей сърце и отгоре на всичко няма да плащат и данъци.

    12:19 28.11.2025

  • 81 Емигрант

    1 0 Отговор
    Пак да питам разумните, не забелязват ли, че това намагнитено по американски илитератче се изказва само в кулоарите на НС и никога зад трибуната в залата пред депу5атите ? Отговорът е лесен, защото е много ппросто подобие на хомосапиенс и борави само с няколко думи в речникът си които повтаря до тогава докато научи друга нова, а мазните и услужливи към политиците медии се надпреварват да им навират микрофоните в "устата" срещу хонорари, кой ще го чуе този илитерат, ако никоя медия не го интервюира, сам ли ще вземе микрофон и камера ? Контролират ви двама неандерталеца името с ваше съучастие !

    12:20 28.11.2025

  • 82 Брей

    0 0 Отговор
    Не малко е нахално това момче.

    12:24 28.11.2025

  • 83 НРБългария

    0 0 Отговор
    Ако ДП има кураж , веднага ще отмени приемането на еврото или най-малко ще пусне реферндума .Така ще матира всички и ще стане национален герой . Той обаче няма да го направи .Един лидер , влиза в историята с един грандиозен ход , това е неговия.Тъкмо ще покаже ,че е за хората , защото 80 % са против еврото .Не му стиска за такава велика стъпка .

    12:24 28.11.2025

  • 84 Охххх...

    0 0 Отговор
    Като го видя тоя на снимката с Илия Павлов през 2002 г. пред хотела на Илия Павлов, Парадайс Бийч и ми се обръща стомаха наопъки! Що за държава сме...?! Не, Не сме!

    12:24 28.11.2025

  • 85 Съд за Йордан Цонев

    0 0 Отговор
    Финансов терорист. Да не доближава до бюджета

    12:24 28.11.2025

  • 86 Тоа па

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много ти разбира главата

    12:24 28.11.2025

