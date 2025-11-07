Президентът: Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да доведе "Лукойл" до сценария на "Булгартабак"

Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е "краен, авариен вариант". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово, предават от БТА.
Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак", каза държавният глава, коментирайки възможността държавата да поеме контрола върху "Лукойл Нефтохим Бургас".
Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Така президентът коментира проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Според Радев в него няма визия, реформи и стимули за растеж, а по-скоро обратното - задушаване на икономиката и въвличане в дългова спирала.
Държавният глава смята, че е неуважително Тристранният съвет да се поставя в условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да се очаква тяхното мнение. Очаквам диалогът да се води на по-ранен етап, а не да се поставят пред свършен факт, и то с аргумента, че няма време, посочи той. Президентът допълни, че за него е важно да види крайните параметри след гласуването в пленарна зала.
Попитан за коментар за санкциите "Магнитски", Радев каза, че "коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д". Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски, смята президентът. По думите му Борисов е изразил своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено Британското посолство да го опровергае. Не можеш да заблуждаваш целия свят и този раздут балон рано или късно ще се спука, каза още Радев.
1 Това могат
Коментиран от #8
13:12 07.11.2025
2 Последния Софиянец
13:12 07.11.2025
3 Делю Хайдутин
13:13 07.11.2025
4 Не само
13:14 07.11.2025
5 Винаги може и по-лошо...
13:14 07.11.2025
6 604
13:17 07.11.2025
7 Промяна
Коментиран от #11, #13, #14
13:20 07.11.2025
8 Прав си!
До коментар #1 от "Това могат":Само партия на Румен Радев може да отстрани от властта двете Мазни и Охранени парчета, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и женихът му Пеевски. И дано да се намери честен прокурор който да повдигне обвинение на Дебелите и Мазни парчета.
Коментиран от #15
13:22 07.11.2025
9 Промяна
Коментиран от #19, #30
13:22 07.11.2025
10 койдазнай
13:23 07.11.2025
11 604
До коментар #7 от "Промяна":Туй си е бългърску дъ го прибирът...амъ сурвина от где....незвам! Скоро че духами бахурръ...
Коментиран от #24
13:23 07.11.2025
12 Хасковски каунь
13:24 07.11.2025
13 Ще те допълня
До коментар #7 от "Промяна":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, който е булка на Пеевски окраде България. Затвор за Борисов е необходим. Веднага!
Коментиран от #21
13:24 07.11.2025
14 Абе тия активи са и български
До коментар #7 от "Промяна":А и са много голяма работеща част от икономиката ни. Без тях няма горива. Няма бензиностанции.
13:24 07.11.2025
15 Промяна
До коментар #8 от "Прав си!":8 ВИЕ КОЛКО ПОЛУЧАВАТЕ ДА ДРАСКАТЕ ГЛУПОСТИ ТУК РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ ЛИ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е НИКОЙ ПОЛЗВА ДЪРЖАВНИТЕ АКТИВИ СЕГА И 9 ГОДИНИ МИРИОНЕР Е А БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ИМАТ ЕДИН МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И ОЩЕ ЩЕ УВЕЛИЧАВАТ
Коментиран от #22
13:24 07.11.2025
16 Румен Чорапа
13:24 07.11.2025
17 Реалист
кРадев е слуга на мафията и работи за чужди интереси. Жалък народ сме ние, даже втори мандат му дадохме!
13:25 07.11.2025
18 Вицето да каже
Коментиран от #28
13:25 07.11.2025
19 Нещо си нервен
До коментар #9 от "Промяна":Рано или късно ще видиш Борисов зае решетките и ще се успокоиш.
Коментиран от #27
13:25 07.11.2025
20 закривай
Коментиран от #61
13:26 07.11.2025
21 Промяна
До коментар #13 от "Ще те допълня":ЗА ТЕБ ПЛАТЕНИЯТ КОГА ЩЕ ОТГОВАРЯШ ЗА ГЛУПОСТИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ПОЛИТИЦИ
Коментиран от #25, #26, #58
13:26 07.11.2025
22 Споко пич
До коментар #15 от "Промяна":Рано или късно ще видиш Борисов зад решетките и ще се успокоиш. Дори ще празнуват. Сигурен съм.
13:27 07.11.2025
23 ганю
да управлявате страната. Но ако служителите са лоши
и най-добрите закони няма да помогнат.
-Големите въпроси на времето не се решават с речи
и резолюции на мнозинството, а с кръв и желязо!
Ото фон Бисмарк
да дойдат танковете
13:27 07.11.2025
24 Промяна
До коментар #11 от "604":Има суровина ще се намери е по скъпо ще е както стана с руският тръбен газ купува се но по скъп
Коментиран от #29
13:27 07.11.2025
25 Виж сега,
До коментар #21 от "Промяна":Че Борисов е лъжец и крадец, спор няма. Че простотията на Борисов е огромна, спор няма. Но има спор точно в кой затвор ще си излежава присъдата.
Коментиран от #31
13:29 07.11.2025
26 Ква ПРОМЯНА?
До коментар #21 от "Промяна":35 години ПРЕХОД, а сега ПРОМЯНА?
13:29 07.11.2025
27 Промяна
До коментар #19 от "Нещо си нервен":Закани обиди от платени подлежат на отговорност 19 срещу България си
Коментиран от #42
13:29 07.11.2025
28 Реалист
До коментар #18 от "Вицето да каже":Тя оная мазна сФинкя вицето на кРадев милионерка стана от развадаване на БГ гражданства под масат!
13:29 07.11.2025
29 604
До коментар #24 от "Промяна":Дано барем дъ имъ ..че инък нищу добро не ни очаквъ...
13:29 07.11.2025
30 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #9 от "Промяна":АБЕ Б00КЛУК КЪДЕ ВИДЯ ПОДПИСА НА ПРЕЗИДЕНТА В ДОГОВОРА С БОТАШ БЕ ПР00СТАКО СМ00ТАН .МИНИСТЪРА И УПРАВИТЕЛЯ НА БУЛГАРГАЗ СА ПОДПИСВАЛИ ..А
Коментиран от #33, #36
13:30 07.11.2025
33 Реалист
До коментар #30 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":А ти къде видя пачките и кюлчетата в една обща снимка с ББ?!
13:32 07.11.2025
34 Територията
13:33 07.11.2025
35 Луккойл
13:34 07.11.2025
36 Промяна
До коментар #30 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Договор Боташ служебни преговори Ердоган Всичко това е от РадевИ е време да отговаря пред законите а не да се крие в президенството да сее разделение да назначава да живее охолен живот от българският бюджет И да се крие зад ИМУНИТЕТ
Коментиран от #57
13:34 07.11.2025
37 градинар
13:34 07.11.2025
38 ясновидец
13:34 07.11.2025
39 Бойко Българоубиец
13:34 07.11.2025
40 Жълтите стотинки и евроцентове се лепят
13:37 07.11.2025
41 жполасдц
13:37 07.11.2025
42 Ха сега...
До коментар #27 от "Промяна":Срещу България са онези, които без да търсят истината подкрепят предателите, които ПОДАРЯВАТ всичко българско на чужденци, без значение от европейски или американски произход са, включително и руснаци и украинци!!! Толкова ли сте слепи и не виждате до къде ни докараха Европа, Америка и нашите мили политици. За да спасят кожите, продават и майка си!
13:37 07.11.2025
43 Идиотите
Коментиран от #46
13:41 07.11.2025
44 Каквото сам си направиш!
13:43 07.11.2025
45 Рафинерията Нефтохим Бургас
Ще я закрият както закриха първите четири реактора на АЕЦ Козлодуй и както Кремиковци
Ще ни електрифицират за да сме екологично чисти
13:44 07.11.2025
46 Лицемери!
До коментар #43 от "Идиотите":И вие така се борихте с него - като му подарихте парламента!
13:46 07.11.2025
47 МНОГО ЯСНО
13:47 07.11.2025
48 Магнитски
Коментиран от #49
13:48 07.11.2025
49 И вие сте лицемери!
До коментар #48 от "Магнитски":От вас, освен лозунги, друго не видяхме!
13:49 07.11.2025
50 хихи
Коледа наближава..
13:50 07.11.2025
51 Мнение
13:51 07.11.2025
52 Данко Харсъзина
Коментиран от #56
13:52 07.11.2025
53 така е...
13:52 07.11.2025
54 Гост
13:53 07.11.2025
55 1234
13:54 07.11.2025
58 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #21 от "Промяна":МАЛИИИ МУТРАТА ЧЛЕН ВСЕ ОЩЕ НА БКП БИЛ ПОЛИТИК.ю??АКУШЕРКАТ5А БИЛА ПОЛИТИК САМО ДЕТО Я ИЗГОНИХА ОТ КИТАЙ ...
14:03 07.11.2025
59 или пък
14:12 07.11.2025
60 Импийчмънт за притесненият лицемер
14:13 07.11.2025
61 пейо прасето
До коментар #20 от "закривай":ся ша прая нова
14:14 07.11.2025
62 никой
14:17 07.11.2025