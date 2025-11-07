Новини
Президентът: Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да доведе "Лукойл" до сценария на "Булгартабак"

Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Така президентът коментира проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Според Радев в него няма визия, реформи и стимули за растеж, а по-скоро обратното - задушаване на икономиката и въвличане в дългова спирала.

Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е "краен, авариен вариант". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово, предават от БТА.

Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак", каза държавният глава, коментирайки възможността държавата да поеме контрола върху "Лукойл Нефтохим Бургас".

Държавният глава смята, че е неуважително Тристранният съвет да се поставя в условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да се очаква тяхното мнение. Очаквам диалогът да се води на по-ранен етап, а не да се поставят пред свършен факт, и то с аргумента, че няма време, посочи той. Президентът допълни, че за него е важно да види крайните параметри след гласуването в пленарна зала.

Попитан за коментар за санкциите "Магнитски", Радев каза, че "коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д". Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски, смята президентът. По думите му Борисов е изразил своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено Британското посолство да го опровергае. Не можеш да заблуждаваш целия свят и този раздут балон рано или късно ще се спука, каза още Радев.


  • 1 Това могат

    24 3 Отговор
    Самонастаняват се в властта и почват да крадат от където могат.

    Коментиран от #8

    13:12 07.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    На 21 ви ноември България спира.Събирайте сухари и долари.

    13:12 07.11.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    39 4 Отговор
    Къде се намеси Шиши фалита е сигурен

    13:13 07.11.2025

  • 4 Не само

    39 5 Отговор
    И КТБ и ЛАВКА

    13:14 07.11.2025

  • 5 Винаги може и по-лошо...

    20 4 Отговор
    Живота го е доказал.

    13:14 07.11.2025

  • 6 604

    9 23 Отговор
    Ей чорап, изкарвай военните и всички соруси у беляни дъ копът бустаня?

    13:17 07.11.2025

  • 7 Промяна

    13 30 Отговор
    ВИЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ЛИ СТЕ БЪЛГАРИЯ НЕ ВИ ЛИ ИНТЕРЕСУВА ЗАЩО ПЛАЧЕТЕ ЗА РУСКИ АКТИВИ

    Коментиран от #11, #13, #14

    13:20 07.11.2025

  • 8 Прав си!

    26 12 Отговор

    До коментар #1 от "Това могат":

    Само партия на Румен Радев може да отстрани от властта двете Мазни и Охранени парчета, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и женихът му Пеевски. И дано да се намери честен прокурор който да повдигне обвинение на Дебелите и Мазни парчета.

    Коментиран от #15

    13:22 07.11.2025

  • 9 Промяна

    13 16 Отговор
    ТОВА Е ВОЙНА А САЩ НАЛАГАТ САНКЦИИ НА РУСКИ АКТИВИ ВИЕ БЪЛГАРИЯ Я ПОЛЗВАТЕ 9 ГОДИНИ ОХОЛЕН ЛИЧЕН ЖИВОТ ЕКСКУРЗИИ С ДЪРЖАВЕН САМОЛЕТ АЛА БАЛАТА ШАРЛАТАНИТЕ БОТАШ КОГА ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ЗА БОТАШ

    Коментиран от #19, #30

    13:22 07.11.2025

  • 10 койдазнай

    3 15 Отговор
    Важните решения в България се вземат само и единствено от ДПС. Те са основата на държавността. И който им се е опълчил, той неизбежно бива унищожен. От Жан Виденов, през драгалевския та до кирчо и кокорчо, съдбата им неизменно е една и съща!

    13:23 07.11.2025

  • 11 604

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Туй си е бългърску дъ го прибирът...амъ сурвина от где....незвам! Скоро че духами бахурръ...

    Коментиран от #24

    13:23 07.11.2025

  • 12 Хасковски каунь

    9 6 Отговор
    Ще я изтъргуват/харижат/ за свалянето на санкцията Магнитски

    13:24 07.11.2025

  • 13 Ще те допълня

    17 4 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, който е булка на Пеевски окраде България. Затвор за Борисов е необходим. Веднага!

    Коментиран от #21

    13:24 07.11.2025

  • 14 Абе тия активи са и български

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    А и са много голяма работеща част от икономиката ни. Без тях няма горива. Няма бензиностанции.

    13:24 07.11.2025

  • 15 Промяна

    4 15 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си!":

    8 ВИЕ КОЛКО ПОЛУЧАВАТЕ ДА ДРАСКАТЕ ГЛУПОСТИ ТУК РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ ЛИ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е НИКОЙ ПОЛЗВА ДЪРЖАВНИТЕ АКТИВИ СЕГА И 9 ГОДИНИ МИРИОНЕР Е А БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ИМАТ ЕДИН МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И ОЩЕ ЩЕ УВЕЛИЧАВАТ

    Коментиран от #22

    13:24 07.11.2025

  • 16 Румен Чорапа

    10 12 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    13:24 07.11.2025

  • 17 Реалист

    7 13 Отговор
    Алчен Фатмак! Комунист и коза наяждане нямат...казваше дядо ми.
    кРадев е слуга на мафията и работи за чужди интереси. Жалък народ сме ние, даже втори мандат му дадохме!

    13:25 07.11.2025

  • 18 Вицето да каже

    8 12 Отговор
    колко бг паспорти дадохте на руските шпиони?

    Коментиран от #28

    13:25 07.11.2025

  • 19 Нещо си нервен

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Рано или късно ще видиш Борисов зае решетките и ще се успокоиш.

    Коментиран от #27

    13:25 07.11.2025

  • 20 закривай

    9 4 Отговор
    тя цялата ни държава се е превърнала в една Лафка :)

    Коментиран от #61

    13:26 07.11.2025

  • 21 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ще те допълня":

    ЗА ТЕБ ПЛАТЕНИЯТ КОГА ЩЕ ОТГОВАРЯШ ЗА ГЛУПОСТИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ПОЛИТИЦИ

    Коментиран от #25, #26, #58

    13:26 07.11.2025

  • 22 Споко пич

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Рано или късно ще видиш Борисов зад решетките и ще се успокоиш. Дори ще празнуват. Сигурен съм.

    13:27 07.11.2025

  • 23 ганю

    6 1 Отговор
    -С лоши закони и добри служители е напълно възможно
    да управлявате страната. Но ако служителите са лоши
    и най-добрите закони няма да помогнат.

    -Големите въпроси на времето не се решават с речи
    и резолюции на мнозинството, а с кръв и желязо!

    Ото фон Бисмарк
    да дойдат танковете

    13:27 07.11.2025

  • 24 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Има суровина ще се намери е по скъпо ще е както стана с руският тръбен газ купува се но по скъп

    Коментиран от #29

    13:27 07.11.2025

  • 25 Виж сега,

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Че Борисов е лъжец и крадец, спор няма. Че простотията на Борисов е огромна, спор няма. Но има спор точно в кой затвор ще си излежава присъдата.

    Коментиран от #31

    13:29 07.11.2025

  • 26 Ква ПРОМЯНА?

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    35 години ПРЕХОД, а сега ПРОМЯНА?

    13:29 07.11.2025

  • 27 Промяна

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Нещо си нервен":

    Закани обиди от платени подлежат на отговорност 19 срещу България си

    Коментиран от #42

    13:29 07.11.2025

  • 28 Реалист

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Вицето да каже":

    Тя оная мазна сФинкя вицето на кРадев милионерка стана от развадаване на БГ гражданства под масат!

    13:29 07.11.2025

  • 29 604

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Дано барем дъ имъ ..че инък нищу добро не ни очаквъ...

    13:29 07.11.2025

  • 30 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    АБЕ Б00КЛУК КЪДЕ ВИДЯ ПОДПИСА НА ПРЕЗИДЕНТА В ДОГОВОРА С БОТАШ БЕ ПР00СТАКО СМ00ТАН .МИНИСТЪРА И УПРАВИТЕЛЯ НА БУЛГАРГАЗ СА ПОДПИСВАЛИ ..А

    Коментиран от #33, #36

    13:30 07.11.2025

  • 33 Реалист

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    А ти къде видя пачките и кюлчетата в една обща снимка с ББ?!

    13:32 07.11.2025

  • 34 Територията

    3 2 Отговор
    че има право само на хотели и заводи за оръие, лукоил ще се премести защото бойче сложил много кранчета.

    13:33 07.11.2025

  • 35 Луккойл

    5 5 Отговор
    Оказа се, че Пеевски и Борисов са истински българи, за разлика от...

    13:34 07.11.2025

  • 36 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Договор Боташ служебни преговори Ердоган Всичко това е от РадевИ е време да отговаря пред законите а не да се крие в президенството да сее разделение да назначава да живее охолен живот от българският бюджет И да се крие зад ИМУНИТЕТ

    Коментиран от #57

    13:34 07.11.2025

  • 37 градинар

    5 5 Отговор
    той толупа,вече я е харизал на американците

    13:34 07.11.2025

  • 38 ясновидец

    5 4 Отговор
    Това са бомби заложени още от Иван Костов и масовата му приватизация с която ограбиха всички .Познайте от три пъти какво се случва с някой който се гъбарка с Русия ?

    13:34 07.11.2025

  • 39 Бойко Българоубиец

    4 5 Отговор
    Ще нарежа нефтохима на старо джелезо хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:34 07.11.2025

  • 40 Жълтите стотинки и евроцентове се лепят

    6 2 Отговор
    На Магнит демек направени са от желязо

    13:37 07.11.2025

  • 41 жполасдц

    7 4 Отговор
    Те 2 те свини искат КТБ -2 да направят. По им харесва те да откраднат активите да ги продадат а да плати целия български народ. Видяха че след КТБ никои не им потърси сметка, 4 милиарда лева платиха българите, а те ограбиха активите на банката за без пари. Сега искат същото. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин вижда какво правят.

    13:37 07.11.2025

  • 42 Ха сега...

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Срещу България са онези, които без да търсят истината подкрепят предателите, които ПОДАРЯВАТ всичко българско на чужденци, без значение от европейски или американски произход са, включително и руснаци и украинци!!! Толкова ли сте слепи и не виждате до къде ни докараха Европа, Америка и нашите мили политици. За да спасят кожите, продават и майка си!

    13:37 07.11.2025

  • 43 Идиотите

    5 1 Отговор
    Продажни се борят с лиши като му подаряват Нефтохим .пълни измамници са тези ппдб

    Коментиран от #46

    13:41 07.11.2025

  • 44 Каквото сам си направиш!

    3 6 Отговор
    Трябваше да се притесняваш, когато саботира лидера на БСП. Вече е късно...

    13:43 07.11.2025

  • 45 Рафинерията Нефтохим Бургас

    3 4 Отговор
    Никой не я иска да я има и България да е независима държава
    Ще я закрият както закриха първите четири реактора на АЕЦ Козлодуй и както Кремиковци
    Ще ни електрифицират за да сме екологично чисти

    13:44 07.11.2025

  • 46 Лицемери!

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Идиотите":

    И вие така се борихте с него - като му подарихте парламента!

    13:46 07.11.2025

  • 47 МНОГО ЯСНО

    7 2 Отговор
    ЧЕ ТОВА Е ЦЕЛТА НА ДВАТА НЕРЕЗА.

    13:47 07.11.2025

  • 48 Магнитски

    6 1 Отговор
    Двамата тартори на мафията , двамата дебелаци и разбойници, ще доплячкосат страната. Лукойл ще го лапнат набързо.Само Панкрац или Сан Куентин ще ги оправи.

    Коментиран от #49

    13:48 07.11.2025

  • 49 И вие сте лицемери!

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Магнитски":

    От вас, освен лозунги, друго не видяхме!

    13:49 07.11.2025

  • 50 хихи

    3 0 Отговор
    А аз пък съм притеснен за Шиши, цялостно или за части от него..

    Коледа наближава..

    13:50 07.11.2025

  • 51 Мнение

    3 0 Отговор
    Аз се притеснявам, че предстои държавен съд, да не го наричаме народен, за всички, които са се правили че не забелязват непозволената власт, която упражнява Пеевски. Щом нямат страх от върховенството на правото, върнете смъртното наказание и ги обесете пред роднините им в централния софийски затвор. Прасето Цацаров е виновен за свинщините в момента

    13:51 07.11.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Поне да не е по сценария на Боташ.

    Коментиран от #56

    13:52 07.11.2025

  • 53 така е...

    1 2 Отговор
    но пък Боташ бие всички рекорди, за 20 години, по един милион на ден, затвор за държавна измяна!

    13:52 07.11.2025

  • 54 Гост

    1 0 Отговор
    Булгартабак, лафка, ктб, цялата държава я чака тия сценарии.

    13:53 07.11.2025

  • 55 1234

    5 0 Отговор
    Усещам аз,че скоро ще караме с качествени горива от Гърция и Румъния,както стана с цигарите,като спряха Булгартабак. А и няма да мирише сутрин от НХК,вечер от морето.

    13:54 07.11.2025

  • 58 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    МАЛИИИ МУТРАТА ЧЛЕН ВСЕ ОЩЕ НА БКП БИЛ ПОЛИТИК.ю??АКУШЕРКАТ5А БИЛА ПОЛИТИК САМО ДЕТО Я ИЗГОНИХА ОТ КИТАЙ ...

    14:03 07.11.2025

  • 59 или пък

    0 0 Отговор
    сценария БОТАШ

    14:12 07.11.2025

  • 60 Импийчмънт за притесненият лицемер

    1 0 Отговор
    Импийчмънт за притесненият лицемер и национален предател. Крадецът от пътя ба копринката и далавераджията продал и предал Българската държава в ръцете на Турция чрез Боташ. Тоя лъжец. Лицемер трябва да бъде изправен на съд час по скоро.

    14:13 07.11.2025

  • 61 пейо прасето

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "закривай":

    ся ша прая нова

    14:14 07.11.2025

  • 62 никой

    0 0 Отговор
    не вярва за нищо на българските политици но на тях не им дреме и си лъжат и крадат.

    14:17 07.11.2025

