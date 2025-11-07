Президентът: Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да доведе "Лукойл" до сценария на "Булгартабак"

Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е "краен, авариен вариант". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово, предават от БТА.

Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак", каза държавният глава, коментирайки възможността държавата да поеме контрола върху "Лукойл Нефтохим Бургас".

Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Така президентът коментира проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Според Радев в него няма визия, реформи и стимули за растеж, а по-скоро обратното - задушаване на икономиката и въвличане в дългова спирала.

Държавният глава смята, че е неуважително Тристранният съвет да се поставя в условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да се очаква тяхното мнение. Очаквам диалогът да се води на по-ранен етап, а не да се поставят пред свършен факт, и то с аргумента, че няма време, посочи той. Президентът допълни, че за него е важно да види крайните параметри след гласуването в пленарна зала.

Попитан за коментар за санкциите "Магнитски", Радев каза, че "коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д". Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски, смята президентът. По думите му Борисов е изразил своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено Британското посолство да го опровергае. Не можеш да заблуждаваш целия свят и този раздут балон рано или късно ще се спука, каза още Радев.