Лорер за "Лукойл": Няма никаква причина нещата да се случват по този начин

Ситуацията с „Лукойл“ не е от вчера и няма никаква причина проблемите с компанията да се решават по начина, по който това се случва сега. Това заяви бившият министър на иновациите и Даниел Лорер по повод приетите в енергийната комисия за 26 секунди промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

„България отдавна трябваше да предприеме мерки, подобни на тези в Германия и Италия – да въведе особен управител, който да поеме контрола върху „Лукойл“ и чрез постепенен натиск да доведе до продажба, много преди да се стигне до американските санкции“, коментира Лорер.

Той припомни, че по времето, когато е бил част от управлението, вече са били подготвени необходимите правила за това, въпреки сериозната съпротива. "Ситуацията с “Лукойл” не е от днес, вчера или отпреди две седмици. Няма абсолютно никаква причина нещата да се случват по този начин. Ние знаем, че те са санкционирани и че Русия ни обяви за неприятелската страна преди години", каза той.

По думите му настоящото правителство е имало достатъчно време да действа, но не го е направило. "Основният им проблем е, че не могат да комуникират с цяла България какво смятат да правят. Не комуникират с парламента, също и с правителството. В крайна сметка правителството трябва да решава този въпрос, а не индивидуални депутати, които на тагадък в 8.20 ч. Прекарват някакви странни законопроекти", отбеляза той.

"Особеният управител има право да продаде дялове на “Лукойл”, на който намери за добре, след одобрение от Министерски съвет", обясни още той.