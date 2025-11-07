Новини
България »
Лорер за "Лукойл": Няма никаква причина нещата да се случват по този начин

Лорер за "Лукойл": Няма никаква причина нещата да се случват по този начин

7 Ноември, 2025 18:48 571 20

  • даниел лорер-
  • лукойл-
  • решения-
  • правителство

По думите му настоящото правителство е имало достатъчно време да действа, но не го е направило. "Основният им проблем е, че не могат да комуникират с цяла България какво смятат да правят

Лорер за "Лукойл": Няма никаква причина нещата да се случват по този начин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията с „Лукойл“ не е от вчера и няма никаква причина проблемите с компанията да се решават по начина, по който това се случва сега. Това заяви бившият министър на иновациите и Даниел Лорер по повод приетите в енергийната комисия за 26 секунди промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

„България отдавна трябваше да предприеме мерки, подобни на тези в Германия и Италия – да въведе особен управител, който да поеме контрола върху „Лукойл“ и чрез постепенен натиск да доведе до продажба, много преди да се стигне до американските санкции“, коментира Лорер.

Той припомни, че по времето, когато е бил част от управлението, вече са били подготвени необходимите правила за това, въпреки сериозната съпротива. "Ситуацията с “Лукойл” не е от днес, вчера или отпреди две седмици. Няма абсолютно никаква причина нещата да се случват по този начин. Ние знаем, че те са санкционирани и че Русия ни обяви за неприятелската страна преди години", каза той.

По думите му настоящото правителство е имало достатъчно време да действа, но не го е направило. "Основният им проблем е, че не могат да комуникират с цяла България какво смятат да правят. Не комуникират с парламента, също и с правителството. В крайна сметка правителството трябва да решава този въпрос, а не индивидуални депутати, които на тагадък в 8.20 ч. Прекарват някакви странни законопроекти", отбеляза той.

"Особеният управител има право да продаде дялове на “Лукойл”, на който намери за добре, след одобрение от Министерски съвет", обясни още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 4 Отговор
    Айдаааа,бензина литър за петолевка!😎🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #16

    18:50 07.11.2025

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    6 4 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:53 07.11.2025

  • 3 Магнитски

    5 2 Отговор
    Бойко се опита да заплаши бизнеса чисто по метренски щял да им спре парите за ток, но те не се подадоха на един еднокнижник и бандит.

    18:53 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Танев

    2 3 Отговор
    Още един Варненски ...капацитет. Там не напразно се появиха първите пирамиди -фараони. Одеса и мафията и Бяха известни.

    18:56 07.11.2025

  • 7 Българин

    6 0 Отговор
    Причината е, че бъкгарският народ ви нарита и вие нямате право да се обаждате. А съвсем скоро ще бъдете в затвора до един. Макар че, някои няма да имат тоя късмет!

    18:57 07.11.2025

  • 8 Дедо ви...

    7 2 Отговор
    Ама те и други неща се случват синоптичката забрала децата и зарязала плювньо банев. Разпад....?!?!?!?

    19:01 07.11.2025

  • 9 цлкаоийд

    2 2 Отговор
    ГЕРБ и ДПС Шишко съсипаха България. Днес целия свят ще види как за 40 секунди се краде бизнес за милиарди. Повече в България няма да доиде нито един инвеститор и ще бъде огромна бедност. Само спешно сваляне на правителството и осъждане на всички от ГЕРБ, ПП и ДБ, ДПС, ИТН и БСП, само осъдителни присъди могат да намалят щетите. Отделно е и отговора на Русия което също може да доведе до фалит на България. Пълен позор и голяма щета. Слава на Господ Иисус Христос отговор така или иначе ще има. Някои може да го блъсне валяк.

    19:04 07.11.2025

  • 10 Въпросът беше защо вие не го направихте

    5 0 Отговор
    Отговорът е защото бяхте некадърни и предпочитахте пудел пачка лично ти и вътрешният министър.
    Та така скъпи евреино трябваше да отговорите на въпросът на госпожа четири очи.

    Коментиран от #12

    19:05 07.11.2025

  • 11 Лаурел и Харди

    0 0 Отговор
    Има поне 10 причини!

    19:06 07.11.2025

  • 12 лорел

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Въпросът беше защо вие не го направихте":

    ние крадеме по съвсем други схеми не ни мисли

    19:07 07.11.2025

  • 13 А кой иска

    2 0 Отговор
    да е особен управител? "Продават се мамо белите манастири". В края на оригиналната песен се казва кой ще ги купи.

    19:07 07.11.2025

  • 14 име

    1 0 Отговор
    Този намери ли работа на родата си след като бяха съкратени от заеманите постове след края на сглобката?! Как са хората, достатъчно ли са крали или им се налага да поработват сега?!

    19:07 07.11.2025

  • 15 Аз пък предлагам

    0 2 Отговор
    Валентин Златев за особен управител. Наше момче е и разбира от нефтохимия.

    Коментиран от #17

    19:08 07.11.2025

  • 16 Бай Сали

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Продавам изгодно магаре!За 5500 !Евра!

    19:09 07.11.2025

  • 17 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Аз пък предлагам":

    Е.Овч !

    Коментиран от #19

    19:09 07.11.2025

  • 18 Особен управител

    2 0 Отговор
    ще е юредическо лице!Може Бритиш Петролиум !

    19:11 07.11.2025

  • 19 Р.Овч.

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Или":

    не беше ли по ядрената енергия? Или то дет атом, солар, газ там и нефт.

    19:12 07.11.2025

  • 20 Гост

    2 0 Отговор
    От такива дилетанти като Лорер, който си показва клюна само в национален ефир, българската държава е в кома и на изкуствено дишане...

    19:14 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове