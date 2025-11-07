Лорер за "Лукойл": Няма никаква причина нещата да се случват по този начин

Ситуацията с „Лукойл“ не е от вчера и няма никаква причина проблемите с компанията да се решават по начина, по който това се случва сега. Това заяви бившият министър на иновациите и Даниел Лорер по повод приетите в енергийната комисия за 26 секунди промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
„България отдавна трябваше да предприеме мерки, подобни на тези в Германия и Италия – да въведе особен управител, който да поеме контрола върху „Лукойл“ и чрез постепенен натиск да доведе до продажба, много преди да се стигне до американските санкции“, коментира Лорер.
Той припомни, че по времето, когато е бил част от управлението, вече са били подготвени необходимите правила за това, въпреки сериозната съпротива. "Ситуацията с “Лукойл” не е от днес, вчера или отпреди две седмици. Няма абсолютно никаква причина нещата да се случват по този начин. Ние знаем, че те са санкционирани и че Русия ни обяви за неприятелската страна преди години", каза той.
По думите му настоящото правителство е имало достатъчно време да действа, но не го е направило. "Основният им проблем е, че не могат да комуникират с цяла България какво смятат да правят. Не комуникират с парламента, също и с правителството. В крайна сметка правителството трябва да решава този въпрос, а не индивидуални депутати, които на тагадък в 8.20 ч. Прекарват някакви странни законопроекти", отбеляза той.
"Особеният управител има право да продаде дялове на “Лукойл”, на който намери за добре, след одобрение от Министерски съвет", обясни още той.
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #16
18:50 07.11.2025
2 Бащата на някаква Саяна
18:53 07.11.2025
3 Магнитски
18:53 07.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Танев
18:56 07.11.2025
7 Българин
18:57 07.11.2025
8 Дедо ви...
19:01 07.11.2025
9 цлкаоийд
19:04 07.11.2025
10 Въпросът беше защо вие не го направихте
Та така скъпи евреино трябваше да отговорите на въпросът на госпожа четири очи.
Коментиран от #12
19:05 07.11.2025
11 Лаурел и Харди
19:06 07.11.2025
12 лорел
До коментар #10 от "Въпросът беше защо вие не го направихте":ние крадеме по съвсем други схеми не ни мисли
19:07 07.11.2025
13 А кой иска
19:07 07.11.2025
14 име
19:07 07.11.2025
15 Аз пък предлагам
Коментиран от #17
19:08 07.11.2025
16 Бай Сали
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Продавам изгодно магаре!За 5500 !Евра!
19:09 07.11.2025
17 Или
До коментар #15 от "Аз пък предлагам":Е.Овч !
Коментиран от #19
19:09 07.11.2025
18 Особен управител
19:11 07.11.2025
19 Р.Овч.
До коментар #17 от "Или":не беше ли по ядрената енергия? Или то дет атом, солар, газ там и нефт.
19:12 07.11.2025
20 Гост
19:14 07.11.2025