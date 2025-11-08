Новини
1,9 млн. души у нас все още живеят в населено място без аптека

8 Ноември, 2025 10:20 509 19

1,9 млн. души у нас все още живеят в населено място без аптека - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В България 1,9 млн. души все още живеят в населено място без аптека. В 23 общини изобщо няма такава, при все че 2,6% от БВП (или около 4,7 млрд. лева) отиват за лекарства, основно от джоба на пациентите, съобщи .

Обикновено това са села или местности, в които да поддържаш аптека е икономически безсмислено - разходите са високи, а оборотът – малък, няма и желаещи фармацевти.

Но това, което често се забравя, са всички други възможни решения, които биха улеснили достъпът до лекарства - ако, разбира се, някой наистина иска да улесни пациентите.

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) създаде кампанията Занеси здраве - за по-добър достъп до лекарства в малките населени места.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба ми

    8 1 Отговор
    Изкара 85 години без да стъпи в Аптека...там продават фармацевтични ОТРОВИ който те държа хронично болен все от нещо😉

    10:24 08.11.2025

  • 2 мисирката

    5 1 Отговор
    откри топлата вода.

    10:31 08.11.2025

  • 3 Важно е че ще има евра, нато, ес и сме с

    4 2 Отговор
    Фашистите от уркия, нищо, че събираме капачки! Пародия на управление на мафията

    10:35 08.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    ВСИЧКО НИ Е НАРЕД!
    ЗНАЧИ ВЕЧЕ СМЕ ГОТОВИ ЗА ЕЗ И ЗА ЕВРО.

    10:35 08.11.2025

  • 5 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Важното е че сме "в клубът на богатите"..

    10:36 08.11.2025

  • 6 Кой финансира този институт за

    1 0 Отговор
    Пазарна икономика. Понеже се досещам долу горе че това е неправителствен сектор от там на сетне разсъждавам за казаното от тях и от всеки един подобен ментор. Имам сериозни резерви към нещо което се плаща .

    10:49 08.11.2025

  • 7 МИРО

    1 5 Отговор
    РАДЕВ И ЗА АПТЕКАР НЕ СТАВА !!! ТОВА Е ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО !!!

    10:49 08.11.2025

  • 8 Тожи

    3 0 Отговор
    Вече, не все още. А освен аптека в населените места на "фалиралата" държава имаше и болница. А и доста хора и заводи.

    10:50 08.11.2025

  • 9 в клубът

    1 0 Отговор
    на ограбените клошари

    10:50 08.11.2025

  • 10 Крокодилски сълзи

    4 0 Отговор
    Това е следствие на две неща, лобизъм и евроидиотизъм, които вървят винаги ръка за ръка. Първото е в защита монополизма на фармафията, а второто е оправдание за първото. Лошата среда за живот в малките населени места се дължи изключително на алчност от страна на властимащите и малоумието на европейщината!

    10:53 08.11.2025

  • 11 Анонимен

    4 0 Отговор
    Живеем и работим в ЕС,в който само определени хора се облагодетелствуват.Мнозина са изритани буквално от властимащите.Няма никаква регулация,като всичко е оставено на самотек.

    Коментиран от #16

    10:54 08.11.2025

  • 12 ТИР

    3 0 Отговор
    А колко живеят без здравно заведение, магазин
    училище и банкомат,,,?

    10:59 08.11.2025

  • 13 Коня Солтуклиева

    1 1 Отговор
    Имаше някаква идея за мобилни аптеки, ама я смачкаха...
    .. Както и идеята за автомати за основни илачи без рецепта

    11:05 08.11.2025

  • 14 МИРО

    1 0 Отговор
    СЪЗДАДЕНА Е НОВА ПАРТИЯ - БРП !!!!
    БОЙКО, РАДЕВ И ПЕЕВСКИ !!!! К.НИНОВА ЧЛЕНУВА ТАМ !!!!!

    11:07 08.11.2025

  • 15 Завирков

    2 0 Отговор
    каза че "гарантира" , че във всяко (!!!) населено място щяло да има питейна вода ! Та може и аптеки да гарантира , той лъжата за нищо я няма.

    11:11 08.11.2025

  • 16 Те са пресметнали колко избиратели

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Им трябват толкова хора подържат полиция администрация и учителите. За ГЕРБ това е достатъчно а за ДПС не ми се мисли.

    11:16 08.11.2025

  • 17 Оффф

    0 0 Отговор
    Ами да съберат по 50ст. и да си направят една. Кой чакате да ви отвори аптека във вашето село? Путин, Сорос, кой?

    11:19 08.11.2025

  • 18 Те са пресметнали колко избиратели

    2 0 Отговор
    Им трябват толкова хора подържат полиция администрация и учителите. За ГЕРБ това е достатъчно а за ДПС не ми се мисли.

    11:20 08.11.2025

  • 19 Кой финансира този институт за

    2 0 Отговор
    Пазарна икономика. Понеже се досещам долу горе че това е неправителствен сектор от там на сетне разсъждавам за казаното от тях и от всеки един подобен ментор. Имам сериозни резерви към нещо за което се плаща.

    11:22 08.11.2025

