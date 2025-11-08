1,9 млн. души у нас все още живеят в населено място без аптека

В България 1,9 млн. души все още живеят в населено място без аптека. В 23 общини изобщо няма такава, при все че 2,6% от БВП (или около 4,7 млрд. лева) отиват за лекарства, основно от джоба на пациентите, съобщи .

Обикновено това са села или местности, в които да поддържаш аптека е икономически безсмислено - разходите са високи, а оборотът – малък, няма и желаещи фармацевти.

Но това, което често се забравя, са всички други възможни решения, които биха улеснили достъпът до лекарства - ако, разбира се, някой наистина иска да улесни пациентите.

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) създаде кампанията Занеси здраве - за по-добър достъп до лекарства в малките населени места.