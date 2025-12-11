Към момента няма просрочени плащания към аптеките от НЗОК

Към момента няма просрочени плащания на Здравната каса към аптеките, плащанията вървят по график до края на годината и след това се очаква да продължат така. Това коментира в "Денят започва" Васил Ходжев, член на УС на БФС.

Темата за навременното разплащане между Здравната каса и аптеките винаги поражда притеснения в сектора и евентуални възможни затруднения около Нова година.

"На този етап не очакваме затруднения и няма напрежение в очакването за плащане от страна на Здравната каса. Парите се гласуват като част от бюджета на Здравната каса, който в момента, доколкото знам, има достатъчно наличност, за да бъдат направени разплащанията и дори получихме писмо, което ни уведомява за сроковете, в които трябва да поведем отчетите, без да могат да бъдат завършени навреме плащанията към края на тази година", обясни фармацевтът Васил Ходжев.

Той коментира и дали има риск в началото на следващата година да започне със затруднения в зареждането на лекарства?

"Няма основание за такава тревога, тъй като нещата се случват в сроковете, в които се очаква. Новият договор със Здравната каса на ниво преговори е завършен с Български фармацевтичен съюз, предстои подписването от аптеките и работата би трябвало да продължи в нормален ритъм."

В изпратена позиция до БНТ от НЗОК уверяват, че плащанията към аптеките се извършват регулярно и към момента няма забавяне или спиране на плащанията към аптеките, както и че няма неизплатени средства към аптеките отново за 2025 година.