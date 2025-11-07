Новини
България »
Омуртаг »
Зафиров: В мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до питейна вода

7 Ноември, 2025 15:42 370 15

Омуртаг в момента е най-голямото населено място в страната, което е на воден режим. Градът, заедно с Брезник, са последните два, които търпят тези несгоди, коментира още вицепремиерът

Зафиров: В мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до питейна вода - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до питейната вода. Това каза в Омуртаг вицепремиерът Атанас Зафиров, който бе в общинския център, заедно с министъра на финансите Теменужка Петкова и се срещна с областния управител на Търговище и кметове на общини от региона.

Зафиров посочи, че Омуртаг в момента е най-голямото населено място в страната, което е на воден режим. Градът, заедно с Брезник, са последните два, които търпят тези несгоди, каза той, цитиран от БТА.

По думите му по времена срещата, чийто домакин бе кметът на Община Омуртаг Джунейт Йонузов, е обсъдено много внимателно и детайлно естеството на проблема. Имаме в голяма степен увереност, че проблемът ще бъде решен в обозримо бъдеще, допълни Зафиров.

Вицепремиерът припомни, че в момента в Омуртаг вървят два проекта по реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в самия град, които ще решат част от проблема. "Всъщност, това е проблем, който е навсякъде в страната – остаряла водопреносна мрежа и пресъхване на основния водоизточник. Големият проблем обаче продължава да стои с водоизточника, така че ще работим и по този казус, а именно – довеждащ водопровод от язовир "Ястребино", който ще реши проблемите на цялата общината Омуртаг", каза Атанас Зафиров. Той уточни, че са нужни 100 литра в секунда вода – 20 литра за Антоново и 80 литра за Омуртаг. "Има решение на този проблем. С финансовия министър също коментирахме начините на финансиране, възможностите с местната власт – те също са наясно как да се случи това нещо. С голяма степен на увереност искам да кажа, че в рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до тази основна базова ценност, която е заложена и в Конституцията – питейната вода", категоричен бе вицепремиерът Атанас Зафиров.


Омуртаг / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 0 Отговор
    БОКЛУК

    15:43 07.11.2025

  • 2 Яба даба дууууу

    20 0 Отговор
    Лъжец

    15:44 07.11.2025

  • 3 Шопар

    13 0 Отговор
    Ново началник Бла бла бла

    15:45 07.11.2025

  • 4 ТРЕТИЯТ ТЛЪС

    13 0 Отговор
    ТАК ДАЛИ СИ ВЯРВА

    15:45 07.11.2025

  • 5 Хаха хаха ха

    12 0 Отговор
    Дебелогъзестият обещава, като на Конгрес на БКП! Петилетният план-за три години!

    15:46 07.11.2025

  • 6 охранения господин от снимката да не

    11 0 Отговор
    говори глупости на които сам не вярва , защото водата от В и К мрежата почти в цялата държава не става за пиене и не трябва да се нарича питейна

    15:46 07.11.2025

  • 7 Зара

    10 0 Отговор
    Дано да не стане така,че да няма нито едно населеното място с достъп до питейна вода! Че натам вървят нещата с това кривителство.

    15:46 07.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ,,,А КЕБАПЧЕТА И КЮФТЕТА ЩЕ ИМА ЛИ,ИЛИ ВЕЧЕ СИ ГИ ИЗЯЛ!

    15:46 07.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ,,,А КЕБАПЧЕТА И КЮФТЕТА ЩЕ ИМА ЛИ,ИЛИ ВЕЧЕ СИ ГИ ИЗЯЛ?

    15:47 07.11.2025

  • 10 ЗАМФИРОВ НИКОГА НЕ ЛЪЖЕ ................

    3 0 Отговор
    ГОЛЯМ ПРОСТАК Е !

    15:50 07.11.2025

  • 11 Посейдон. Посейдонич

    2 0 Отговор
    Другарю Путин ,не може еее ли да ме командироваш в Бургас за преговорисбг М АА фията за Нефтохим а ,за нула да време ще ги убедя

    15:51 07.11.2025

  • 12 Грую

    1 0 Отговор
    вдигай краката, минават таралежи

    15:52 07.11.2025

  • 13 Павел Костов

    3 0 Отговор
    Тея да не мислят да векуват ....

    15:53 07.11.2025

  • 14 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    В кочината на управляващите небръснатите нерези са с четина по-голяма от тези в Ришкия балкан!

    15:53 07.11.2025

  • 15 Мануил

    0 0 Отговор
    Обръсни се и си сложи вратовръзка,бе пич!

    15:56 07.11.2025

