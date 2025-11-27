Новини
Младеж влетя с автомобила си в аптека в Пловдив

Младеж влетя с автомобила си в аптека в Пловдив

27 Ноември, 2025 08:18 1 442 21

Според очевидци колата се движела много бързо и ударила друг автомобил, след което влетяла във витрината на аптеката

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младеж влетя с автомобила си в аптека в Пловдив. По чудо няма пострадали, съобщава БТВ.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“.

Според очевидци колата се движела много бързо и ударила друг автомобил, след което влетяла във витрината на аптеката. По това време търговският обект бил затворен. Мястото е в широкия център на града и обикновено е оживено.

„Видях, че колата, която идва, сеатът черният, доста бързо кара. От ъгъла излизаше таксито и просто колата натисна спирачки, но не можа да спре, удари се в таксито и влезе в аптеката“, казва Иван Чананкчалиев, очевидец на инцидента.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сигурно

    24 0 Отговор
    е бил с рецепта по НЗОК !

    08:21 27.11.2025

  • 3 Да,да

    14 0 Отговор
    Прилошало му е и нямал време да слезе от колата. Пуснете го, няма да прави повече така.

    08:21 27.11.2025

  • 4 Пич

    22 0 Отговор
    Баламирник!!! Така се влиза само в кръчма бе, аланколу! Дрифта спира точно пред деколтето на певицата, и още с излизането се муши стотачка между бибероните! Нема начин да не ти върже!!!

    08:22 27.11.2025

  • 5 щурецъ

    16 0 Отговор
    Е,искал е да няма опашка пред него и да си купи люкарство през отворения прозорец на вратнята на колата,седейки.

    08:22 27.11.2025

  • 6 Йеронимус БОШ

    10 0 Отговор
    Искал е да вземе лекарства ли ?

    08:25 27.11.2025

  • 7 Иновации и растеж

    13 0 Отговор
    В Пловдив вече и драйвин аптеки ли са отворили? Също като ресторант за бързо хранене.

    08:30 27.11.2025

  • 8 Настопроценти

    3 1 Отговор
    просто колата натисна спирачки, ........ КОЛАТА НЕ НАТИСКА СПИРАЧКИТЕ,А ШОФЬОРЪТ/-КАТА В НЕЯ,КОЙТО/-ЯТО Я УПРАВЛЯВА.

    08:35 27.11.2025

  • 9 ООрана държава

    3 4 Отговор
    Карайте тротинетки

    08:35 27.11.2025

  • 10 Пуфи

    9 1 Отговор
    Дрогата не прощава никому

    08:40 27.11.2025

  • 11 Какво се оказа?

    8 0 Отговор
    И тази аптека не е денонощна.

    08:50 27.11.2025

  • 12 БързАл е за

    9 0 Отговор
    презервативи...

    Коментиран от #17

    08:54 27.11.2025

  • 13 Оня с рикията

    6 0 Отговор
    бързал е да купи лекарства за баба си...

    08:56 27.11.2025

  • 14 Майнатаун

    6 0 Отговор
    Спешно е търсил нурофен майнадрайвърчето😉

    09:01 27.11.2025

  • 15 МПС

    3 4 Отговор
    Бързо искам изказване от бащата на Саяна

    09:06 27.11.2025

  • 16 имало е

    2 0 Отговор
    глей ко прай гоуфу на втора….

    09:10 27.11.2025

  • 17 Новак

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "БързАл е за":

    Защото баща му не е ползвал.

    09:10 27.11.2025

  • 18 Николета

    3 0 Отговор
    Бързал е да си купи Аналгин.

    09:10 27.11.2025

  • 19 Гледало е бързи и яростни говедото

    2 1 Отговор
    Тоя краварски филм много жертви динесе в бг батустана. И още ще има.

    09:31 27.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    1 0 Отговор
    Пловдив е приключен град! Напълни се с неградски и резултатът е всеки ден и всеки час!

    09:38 27.11.2025

Новини по градове:
