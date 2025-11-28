Новини
Опасност от недостиг на лекарства след Нова година

28 Ноември, 2025 14:43 750 12

  • фармацевт-
  • лекарства-
  • аптека-
  • нзок

Хората не могат да си купят лекарства, това са лекарства между 2000 и 50 000 лева

Опасност от недостиг на лекарства след Нова година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозна опасност от дефицит на медикаменти след 1 януари заплашва българските пациенти, алармираха от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите. Причината е натрупано напрежение в системата и неизплатени задължения от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към семейните аптеки в размер на близо 60 милиона лева.

"В последните месеци на всяка година парите в НЗОК свършват и се налага отваряне на резерва. Апелираме, за да се успокоят нашите страсти, да предвидим ще има ли пари до края на годината. Парите са важни. Аптеките взимаме лекарства на кредит," заяви Евгени Антонов от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Антонов, ситуацията поставя малките аптеки в невъзможност да оперират. В най-лошия сценарий фармацевтите чакат 45 дни, за да им бъдат преведени парите за скъпоструваща терапия, което ги принуждава да закупуват лекарства на кредит.

"Когато не си платим сметките, ще ни откажат следваща доставка. 1800 аптеки от семеен тип - за много населени места, това са единствените представители. Стараем се лекарството да е налично преди пациента," коментира още Антонов, цитиран от телевизията.

Фармацевтите настояват за ясна информация дали резервът на Касата ще бъде отворен, за да се покрият задълженията, и за превантивни мерки срещу износа на лекарства.

Иван Димитров, председател на федерация "Български пациентски форум", определи ситуацията като "тотално безобразие" и обвини Надзорния съвет на НЗОК, че се е превърнал в обслужващ орган на Министерството на финансите.

"Хората не могат да си купят лекарства, това са лекарства между 2000 и 50 000 лева. Всяка година Здравната каса излага на риск здравето на хроничните пациенти. Лекарствата са животоспасяващи," подчерта Димитров.

Той допълни, че държавата продължава да бъде некоректен платец и предупреди, че единственият изход за хронично болните може да се окаже "здравната емиграция" в Европа, където здравето на пациентите не се подлага на подобен риск.

"50-60 или 100 милиона не мисля, че са проблем за държавата. Това е дискриминация към всички болни българи," категоричен бе Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    АЕ СПРЕТЕ СЕ БЕЕЕ!
    ПОНЕ ВЪЗДУХ ЩЕ ИМАМЕ ЛИ...!!!!!?????

    14:49 28.11.2025

  • 2 Винету

    2 0 Отговор
    За мен и дружките ми от гербппдбдпсбспитн ще има лекарства от Правителствена болница. Останалите се оправяйте, но не забравяйте да си плащате данъците.

    14:50 28.11.2025

  • 3 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е ДА ИМА ОГНЕНЕНА ВОДА 40°....
    МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА ЗА
    ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА...

    15:00 28.11.2025

  • 4 социалист -анти капиталист

    3 1 Отговор
    Недостиг на лекарства , некачествени храни , висока пенсионна възраст .За какво си бутнахме социализма ?

    15:19 28.11.2025

  • 5 Българин

    1 0 Отговор
    роватинекс вече няма никъде!

    15:24 28.11.2025

  • 6 бойко българоубиец

    2 1 Отговор
    с дебелия ще ви правим Северна Корея ;) хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    15:24 28.11.2025

  • 7 пеевски

    4 0 Отговор
    ФАЛИРАМ ГИ АПТЕКИТЕ И ПОСЛЕ ГИ ИЗКУПУВАМ НА БЕЗЦЕНИЦА! ДЪРЖАВАТА ТОВА СЪМ АЗ!

    15:25 28.11.2025

  • 8 бай Бончо

    3 1 Отговор
    Започвате ли да осъзнавате колко богати и устроени сме били през социализма

    15:27 28.11.2025

  • 9 Лекар

    2 0 Отговор
    гербавите имат поставена задача от ричард ран и роналд ът до 2030та да направят България 4 милиона население!

    15:28 28.11.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    така е в клубът на богатите ;)

    15:29 28.11.2025

  • 11 Сивата котка

    1 0 Отговор
    Абе нали ша сме богати от 1.01., Урсула и Лагард заедно с нас ще тропат хорото, нали ще сме в еврозоната дето е раят...А коги един военнен рече:" Яко ще се мре", вече не съм сигурна, че се е е отнасяло към онуй време.

    15:36 28.11.2025

  • 12 хгйх

    2 0 Отговор
    Европейска развита държава

    15:36 28.11.2025

