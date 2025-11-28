Опасност от недостиг на лекарства след Нова година

Сериозна опасност от дефицит на медикаменти след 1 януари заплашва българските пациенти, алармираха от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите. Причината е натрупано напрежение в системата и неизплатени задължения от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към семейните аптеки в размер на близо 60 милиона лева.

"В последните месеци на всяка година парите в НЗОК свършват и се налага отваряне на резерва. Апелираме, за да се успокоят нашите страсти, да предвидим ще има ли пари до края на годината. Парите са важни. Аптеките взимаме лекарства на кредит," заяви Евгени Антонов от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Антонов, ситуацията поставя малките аптеки в невъзможност да оперират. В най-лошия сценарий фармацевтите чакат 45 дни, за да им бъдат преведени парите за скъпоструваща терапия, което ги принуждава да закупуват лекарства на кредит.

"Когато не си платим сметките, ще ни откажат следваща доставка. 1800 аптеки от семеен тип - за много населени места, това са единствените представители. Стараем се лекарството да е налично преди пациента," коментира още Антонов, цитиран от телевизията.

Фармацевтите настояват за ясна информация дали резервът на Касата ще бъде отворен, за да се покрият задълженията, и за превантивни мерки срещу износа на лекарства.

Иван Димитров, председател на федерация "Български пациентски форум", определи ситуацията като "тотално безобразие" и обвини Надзорния съвет на НЗОК, че се е превърнал в обслужващ орган на Министерството на финансите.

"Хората не могат да си купят лекарства, това са лекарства между 2000 и 50 000 лева. Всяка година Здравната каса излага на риск здравето на хроничните пациенти. Лекарствата са животоспасяващи," подчерта Димитров.

Той допълни, че държавата продължава да бъде некоректен платец и предупреди, че единственият изход за хронично болните може да се окаже "здравната емиграция" в Европа, където здравето на пациентите не се подлага на подобен риск.

"50-60 или 100 милиона не мисля, че са проблем за държавата. Това е дискриминация към всички болни българи," категоричен бе Димитров.