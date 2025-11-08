Новини
България »
Очаква се застой в почивките на британците в България

8 Ноември, 2025 14:03 629 9

  • застой-
  • почивки-
  • британци

Чартърните полети на туроператора до Летище Бургас се очаква да стартират в началото на май 2026 г. и да продължат до края на октомври

Очаква се застой в почивките на британците в България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През 2026 г. не се очаква ръст на британските туристи през летния сезон в България. Това показват данните на туроператорите по време на приключилото международно туристическо изложение WTM в Лондон. “Очакваме стабилизиране на пазара около числата през тази година. Капацитетът на самолетните седалки до Летище Бургас също ще бъдат на нивата от 2025 г.”, заяви в интервю пред TravelNews Иван Грошев, управител на „МТС България“, която компания представлява най-големия британски туроператор - Jet2holidays. Засега няма да оперират до Летище Варна.

Чартърните полети на туроператора до Летище Бургас се очаква да стартират в началото на май 2026 г. и да продължат до края на октомври, като най-търсена е дестинация Слънчев бряг. Според Грошев икономическата стагнация във Великобритания се отразява на записванията за всички пазари. В момента критерият за ранни резервации е бюджет, а не изборът на дестинация. Това е решаващият фактор, на който потребителите обръщат внимание, подчерта Грошев.

При предната финансова криза през 2008 г. туристите не сменяха дестинацията, а скъсяваха престоя си. Сега България има теоретичен шанс да спечели, защото предлага по-добър продукт оттогава. “Трябва да внимаваме в съотношението качество – цена, което в момента е добро в страната ни”, обясни Иван Грошев.

Jet2holidays имат възможността при наличие на интерес и търсене към определена дестинация да променят много бързо летателната си програма и да увеличат броя на полетите. Така, че ако има търсене към България, ще осигурим по-голям капацитет самолетите, каза той.

Британският туроператор гледа оптимистично към 2027 г., когато ще получи много нови самолети. За тогава планират да увеличат сериозно капацитета за България, вероятно и с включването на регион Варна в програмите си.

През тази година Jet2holidays отчете 27% ръст в броя на туристите за Българското Черноморие, като оперира от 10 летища във Великобритания до Бургас. Туроператорът отбеляза значителен ръст и през 2024 година, когато увеличи капацитета си до Летище Бургас с 68%, с над 82 000 места в самолетите. Освен това въведоха нов курорт - Созопол, в програмата си в България. Вече предлагат почивки в Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас, Обзор, Поморие и Созопол.

Обединеното кралство е сред най-големите и важни пазари за летния ни туризъм и се нарежда след Румъния, Германия и Полша. Той е на първо място по чужди туристи в зимните ни курорти.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анелия Андреева

    1 1 Отговор
    Те си знаят,ние ще ги приемем,като гости в хотелите и ресторантите ни. Като всички останали гости.

    14:11 08.11.2025

  • 2 ДългоИме

    3 1 Отговор
    Розовите "албиноси"-британски цигани щели да намалеят по нашето море, ха-ха! Едни бяха цените с левчета, догодина -- други в евро! П-голями сметкажии от розовите "цигани" едва ли има - край на почти безплатния купон по нашето море!

    Коментиран от #3, #7

    14:18 08.11.2025

  • 3 вече

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДългоИме":

    няа заработваш

    14:20 08.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Нямат пари. А за бедните пияници в България вече е много скъпо.

    14:28 08.11.2025

  • 5 🤜🏻🎃🐷🤛🏻

    2 0 Отговор
    Бойко да им отпусне 1 милиард за компенсации, като на зърнарите.

    14:29 08.11.2025

  • 6 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Да си стоят на острова тия миризливи, неандерталци

    14:31 08.11.2025

  • 7 Мечтай си

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДългоИме":

    На слънчака голямо уиски с тройната надценка им е на цената на малка минерална вода в техен пъб. Още доста ще падат от балконите. Споко, няма да изчезнат.

    14:31 08.11.2025

  • 8 Нещастници

    1 0 Отговор
    морския туризъм ще яде дървото следващите години, защо, те си знаят. Атлантизма ще затрие и този отрасъл. Мечтаят за атлантически туристи, което НЯМА ДА СГАНЕ в мащабите , които си мечтаят.... мечтите са безплатни като реалността

    14:45 08.11.2025

  • 9 456

    0 0 Отговор
    Още ли има хотелиери които да дават стаи на малобританцити?

    14:48 08.11.2025

Новини по градове:
