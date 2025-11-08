Новини
България »
Протестиращи затвориха пътя Русе - Велико Търново

8 Ноември, 2025 16:09 444 5

  • русе-
  • велико търново-
  • поликраище-
  • протест

Краткосрочно решение на проблема с водоподаването в Поликраище няма

Протестиращи затвориха пътя Русе - Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Главният път в село Поликраище от Русе за Велико Търново отново е затворен за движение. Стотици жители на селото пресичат на пешеходната пътека до училището. Образуват се дълги колони от коли и камиони. "Искаме вода и ток, и най-вече информация предварително кога ще ги спират", споделиха пред БНР протестиращи.

"Искаме да знаем кога точно няма да имаме вода, защо няма да имаме вода и се надявам наистина това събиране на хората мирно да обърнат внимание и ВиК, и енергоразпределителното дружество. Да се оправи водата, да се оправи тока в това село, защото през ден спират. Едното го няма днес, другото го няма утре. Има постоянни аварии в селото, които никой не ги отстранява. Няма краткосрочно решение, евентуално това са около 10 години".

Краткосрочно решение на проблема с водоподаването в Поликраище няма, това признават и кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков и председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов, които дойдоха на протеста, за да подкрепят хората. От 30 години са изрязани тръбите от резервоара, чрез който се поддържа вода по мрежата при аварии в селото. Не се планира неговото възстановяване.

В момента в Поликраище вода има, но не се знае докога. С 97 хиляди лева община Горна Оряховица преработва стар проект за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в селото с над 2 хиляди жители. Няма яснота кога и с какво финансиране ще бъде изпълнен. Протестът с блока на пътя Русе - Велико Търново в Поликраище продължава. Хората скандират "Искаме вода". Има много полиция. На този етап не се стига до ексцесии.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    4 0 Отговор
    В страната на чудесата ,която се управлява от тикви и свине , все ще е така докато са на свобода.

    Коментиран от #2

    16:12 08.11.2025

  • 2 Кой не скача е червен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    За всичко са виновни комунистите!

    16:21 08.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ПРОТЕСТИРАТЕ!!???
    НАЛИ СВИНЯТА ЗАФИРОВ КАЗА,ЧЕ НЯМА ВОДНА КРИЗА.

    16:26 08.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 денков мишока

    0 0 Отговор
    Ако някога ви дойде водата, да знаете че аз съм човека със сапунчетата!

    16:33 08.11.2025

Новини по градове:
