Новини
България »
Проф. Светослав Малинов: Ако рафинерията затвори, може да се стигне до предсрочни избори

Проф. Светослав Малинов: Ако рафинерията затвори, може да се стигне до предсрочни избори

8 Ноември, 2025 17:09 1 043 31

  • проф. светослав малинов-
  • рафинерия-
  • бургас-
  • лукойл

По думите му все пак има и друг вариант

Проф. Светослав Малинов: Ако рафинерията затвори, може да се стигне до предсрочни избори - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Работодателските организации възнегодуваха срещу предложения от правителството бюджет. Това принуди властта в спешен порядък да започне консултации в търсене на компромис. Възможно ли е темата с управлението на „Лукойл“ да се превърне в „черен лебед” за стабилното управляващо мнозинство? Коментар на политолога професор Светослав Маринов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според него е възможно, ако рафинерията в Бургас затвори, да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори.

„Да, възможно е. Трябва да го признаем, защото може да се случи следното: първо – да не се намери купувач и по някакъв начин да започне някаква криза, за която не искам да говоря, тъй като самото говорене носи несигурност и вреди. Второ, може някой да се възползва от ситуацията – в случая ветото на президента“, допълни Маринов.

По думите му все пак има и друг вариант - примирие между опозиционните партии и управлението.

„Ще бъда учуден, ако ПП–ДБ атакуват тези мерки. Могат да атакуват обаче конкретния купувач, конкретните фигури. Все пак може да се получи обратното – временно стабилизиране в името, разбира се, на постигане на решение“, смята той.

„Не мога да си представя как това мнозинство ще реши да изпрати страната на предсрочни парламентарни избори преди президентските през ноември следващата година. Как да го кажа? Не мога да си представя да го направи без протести, без бой. Просто няма никаква политическа логика да го направят“, допълни Маринов.

Правителството и управляващото мнозинство твърдят, че са взели всички мерки, за да намалят или ограничат до минимум опасността след 21 ноември рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ да спре да работи.

„Тази тема за мен е много болезнена и опасна. Не е буре в чаша вода това, което става в момента около бюджета, но съм съгласен, че ако към това се добави и проблем с „Лукойл“, нещата ще станат много сериозни. По-скоро това, което става като дебат по бюджета, само показва защо ако има проблем с рафинерията, той ще мултиплицира проблемите на план-сметката. Всички сериозни икономисти в България категорично твърдят, че приходната част е несигурна. И когато допълнително имате сигурна загуба на част от приходите през „Лукойл“, сами разбирате какво може да се случи”, обясни Маринов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    1 1 Отговор
    ще я отвори ли?

    17:17 08.11.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА И БЕЗ ДА ЗАТВОРИ РАФИНЕРИЯТА ...
    ...... И МНОГО АРЕСТИ...
    .... ТИЯ ДНИ СЪМ ИЗПРАВЕН ПРЕД ДИЛЕМАТА . ...
    ... ДА ИЗНУДЯ ЕДНИ МНОГО МНОГО БОГАТИ ХОРА ЗА 20 МИЛИОНА ЕВРО....
    ..... ИЛИ ДА ГИ ИЗГОРЯ ТИЯ МНОГО МНОГО БОГАТИ ХОРА В ИМЕТО НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ
    .....
    И КАТО ХРИСТИЯНИН И БЪЛГАРИН РЕШИХ ДА ГИ ИЗГОРЯ . .. ЗАЩОТО ПРЕДАДОХА НАРОДА, КОМУНИЗМА И ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

    Коментиран от #7

    17:18 08.11.2025

  • 3 си дзън

    12 2 Отговор
    Май е най-добре да затвори рафинерията, защото ако я продадат БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    17:20 08.11.2025

  • 4 Щом Всички сериозни

    7 2 Отговор
    икономисти в България категорично твърдят, че приходната част е несигурна, се започва с парите за НАТО и Украйна .... Кво умува ?

    17:21 08.11.2025

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 6 Отговор
    "ПРОФЕСОРЕ" ВИЕ ШАРЛАТАНИТЕ И ДЕНЕМ И НОЩЕМ .......................... ZAEДНО С ЧОРАПА ZA ИZБОРИ , БЪЛНУВАТЕ И СЪНУВАТЕ ....................... ФАКТ !

    17:22 08.11.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    ЕДНО ГАДНО НЕЩО ЗА КОЕТО НИКОЙ НЕ СЕ СЕЩА
    ......
    КОЙ ЩЕ ПОКРИВА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ НА АЗЕРБЕЙДЖАНЕЦА АЛИКПЕРОВ ... СОБСТВЕНИКА НА ЛУКОЙЛ .....
    ЗА НАС ЛИ ЩЕ ОСТАНАТ ? СТАВА ВЪПРОС ЗА ОТПАДЪКА ОТ НЕФТОХИМА :))

    17:23 08.11.2025

  • 7 Да де, ама

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    арести за кого?! Дебелите и Мазни младоженци окрадоха всичко в България и ще избягат зад граница.

    Коментиран от #13

    17:24 08.11.2025

  • 8 Горски

    11 2 Отговор
    Чета и не вярвам, че може такива лъжи да се говорят! Орбан отиде и се договори, а в България се опитват да угодят на един човек с наднормено тегло и после и внуците да плащат за грешките и незнанието! Войната скоро ще свърши, но собственика на "Иа О" бърза, бърза да продаде с 30 секунди заседание, най-големия доставчик на горива! Обаче, после ние ще плащаме! И не, не съм руски трол! Трябва да купите още чертежи от бай Дончо и ще получите и дерогация. Като знаем, че освен да крадете за друго не ставате, направо му правете некролог на Лукойл. Късопаметието ,компромисите и слугинажа на ръководството на БСП е уникално в нашата Думократична държава.
    Деца спете спокойно ,има да плащате Вие и поколението Ви с години далаверите на правителството и коалицията в която участва БСП ,ИТН и те носят вина даже по- голяма от тази на Бойко и Делянчо.

    Коментиран от #26

    17:25 08.11.2025

  • 9 Ама може

    4 0 Отговор
    да сте извън парламента!

    17:25 08.11.2025

  • 10 Те са

    2 0 Отговор
    неминуеми !

    17:27 08.11.2025

  • 11 Едно е сигурно

    6 0 Отговор
    Затвори ли,много политанализатори остават на сухо!

    17:27 08.11.2025

  • 12 в кочината

    5 0 Отговор
    много кретени се навъдиха .

    17:31 08.11.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да де, ама":

    КОГАТО ТЕ ГОНЯТ ВСИЧКИ - ЕВРОПОЛ, ФБР, НАТО, АГЕНЦИЯТА ЗА НАРКОТИЦИ НА САЩ, ФСБ РФ
    .....
    ДАЖЕ АРАБИТЕ ЩЕ СЕ ОСЛУШАТ И ЩЕ ГИ ПРЕДАДАТ ЗА ЕДНО АГНЕ

    17:34 08.11.2025

  • 14 Оня с коня

    1 0 Отговор
    надявам се е време бензина да стане 5лв/литъра

    като мине във евро поне 4-5евро/литъра да е бензина и нафтата

    газта да е поне 3 евро

    17:39 08.11.2025

  • 15 Оня с коня

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    17:43 08.11.2025

  • 16 Слава на Евроатлантическа България

    9 1 Отговор
    Унгария, след като беше освободена от санкции върху руския петрол, си осигурява най-ниските цени на енергията в Европа.

    Така се прави когато си държавник. За съжаление у нас има само потънали в корупция кукли на конци, които се вълнуват единствено от собственото си благополучие и са готови на всичко за власт, пари.

    Коментиран от #23

    17:43 08.11.2025

  • 17 сигурен съм че,

    2 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #22

    17:43 08.11.2025

  • 18 На голяма сцена

    1 0 Отговор
    Предстои да гледаме сватба без булка. Лошото е, че булка няма, но обикновеноя човек се пада от страната на булката. И да познаем какво ще стане след като панаира се разотиде, защото пиавиците няма да имат откъде да смучат? Ще настъпи едно безкрайно щастливи триполово време в което отвсякъде ще потекът с десетилетия реки от мед и масло.

    17:45 08.11.2025

  • 19 Да,да

    3 0 Отговор
    Най-добре да я нарежат като "Плама", със същото обещание към работниците и всички свързани с нея. Няма НХК- няма проблем, нали?!

    17:52 08.11.2025

  • 20 дядото

    4 1 Отговор
    ако минете само с избори ще имате късмет.гневът на хората става все по-осезаем,така че .... мислете и се страхувайте.

    Коментиран от #25

    17:52 08.11.2025

  • 21 Гост

    0 1 Отговор
    Ако рафинерията затвори, край с евтините горива. Бензиностанциите ще фалират. Някой вярва ли, че има депутат, който да причини това?

    17:54 08.11.2025

  • 22 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "сигурен съм че,":

    А защо просто не се върнеш в прародината си?

    17:55 08.11.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Слава на Евроатлантическа България":

    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ОРБАН И ТРЪМП
    ..... И ЖУРНАЛИСТИТЕ ПИТАХА ЗА УКРАЙНА И УКРАИНСКАТА ПОБЕДА
    ... ОРБАН КАЗА
    " СТАВАТ ЧУДЕСА" , А ТЪРМП САМО СЕ ИЗСМЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ
    " ТОЙ ВИ КАЗА ЧОВЕКА"

    17:56 08.11.2025

  • 24 Никакво "стабилизиране"

    2 1 Отговор
    На нищо няма да има. Ще има погром и то икономически. Политическа криза и предсрочни парламентарни избори съвсем няма да са важното. Една ядрена авария в Украйна само ако се случи или само се обяви че се е случила и ковида рай ще ни се види. Нито банки нито транспорт ще има а брутална военна диктатура ....

    17:57 08.11.2025

  • 25 Абе, гняв :)

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "дядото":

    По едни Мае Гери и са чао.

    17:58 08.11.2025

  • 26 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    ОРБАН ИМА ОТСТРОЧКА ЗА ЕДНА ГОДИНА А ТИ ДРАСКАШ ЛЪЖИ ОГРОМНИ ЛЪЖИ ПРАСЕШКИ ТИКВЕНИ ЛЪЖИ ИМА ЛИ ОЩЕ НЕВЕЖИ ДА ТИ СЕ ХВАЩАТ

    17:58 08.11.2025

  • 27 Промяна

    2 1 Отговор
    БЪЛНУВАТ ШЕПА САБОТАЖНИЦИ ИЗБОРИ И КАКВО ЩЕ ПРОМЕНИ ТОВА ГЕРБ И ПЕЕВСКИ СЕГА ИМАТ ЕДИН МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И УВЕЛИЧАВАТ ОЩЕ ИЗБОРИ ЩЕ ДОКАРАТ НЕФТ ГАЗ БЕНЗИН ЛИ МОЛИНОВ САБОТАЖНИЦИ АЛЧНИ

    18:00 08.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Много грешна самооценка Светославчо !

    0 0 Отговор
    (и по някакъв начин да започне някаква криза, за която не искам да говоря, тъй като самото говорене носи несигурност и вреди.)...... Пука му на някой за твоите пръдни ...

    18:08 08.11.2025

  • 30 Смешки.....

    0 0 Отговор
    Светослав "Маринов" който е впрочем Малинов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS......смята той....

    18:14 08.11.2025

  • 31 Сийка

    0 0 Отговор
    Хайде сега всички “специалисти “ дето много разбира да се съгласят да влезнат в затвора затова че разсипаха държавата !!!! Защото вълната наближава!!! Като стане сега бензинът 2,5 евро или почнем да го копуване от евроатлантическите ни партньори да видим !!!! Продажници !!!

    18:15 08.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове