Танкерът “Кайрос” достигна Бургаския залив

Успешно започна изтеглянето на заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос”. Повече от седмица той остана блокиран в морето край града. В момента корабът се движи на буксир към Бургаския залив и е почти на определеното за него място.

По-бързото му придвижване се дължи на попътния вятър, казват експертите. До час се очаква да бъде спусната и котвата.

Рано тази сутрин два влекача от Варна и един от Бургас започнаха тегленото на 276-метровия кораб. Малко преди 10 часа танкерът успешно тръгна към Бургаския залив.

"Подадоха се отново кабели, захранване, задвижихме хидравликата, след това три въжета от буксирите на различни места, започна вдигане на котвата, завърши успешно. И оттам-нататък влекачите поеха морската буксировка", коментира Живко Петров, директор на ИА “Морска администрация”.

Пътят, който танкерът трябва да измине, е 28 морски мили, а скоростта на движение е между 2 - 3 морски възела.

"Мястото, което е определено, е където лятно време извършваме STS операциите. Тоест на около осем мили от Поморие, осем мили от Созопол, така се получава един триъгълник, а от Бургас е доста по-далеч", посочи Живко Петров.

За жителите на Ахтопол операцията е истинско удовлетворение.

"Корабът трябваше час по-скоро да замине, защото това е едно туристическо градче, в което много късно започва сезонът и рано свършва", коментира Красимир Сотиров, жител на Ахтопол.

"Това трябваше много по-рано да стане. Голям късмет имаме, че не е хванал източна вълна, защото когато хване такава вълна, залива кей, залива фар, залива скали, всичко", посочва Атанас, жител на Ахтопол.

“Кайрос” ще пристигне на предварително избраната точка край бургаския залив късно тази вечер.