Танкерът “Кайрос” достигна Бургаския залив

15 Декември, 2025 18:27 660 10

Рано тази сутрин два влекача от Варна и един от Бургас започнаха тегленото на 276-метровия кораб

Танкерът “Кайрос” достигна Бургаския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Успешно започна изтеглянето на заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос”. Повече от седмица той остана блокиран в морето край града. В момента корабът се движи на буксир към Бургаския залив и е почти на определеното за него място.

По-бързото му придвижване се дължи на попътния вятър, казват експертите. До час се очаква да бъде спусната и котвата.

Рано тази сутрин два влекача от Варна и един от Бургас започнаха тегленото на 276-метровия кораб. Малко преди 10 часа танкерът успешно тръгна към Бургаския залив.

"Подадоха се отново кабели, захранване, задвижихме хидравликата, след това три въжета от буксирите на различни места, започна вдигане на котвата, завърши успешно. И оттам-нататък влекачите поеха морската буксировка", коментира Живко Петров, директор на ИА “Морска администрация”.

Пътят, който танкерът трябва да измине, е 28 морски мили, а скоростта на движение е между 2 - 3 морски възела.

"Мястото, което е определено, е където лятно време извършваме STS операциите. Тоест на около осем мили от Поморие, осем мили от Созопол, така се получава един триъгълник, а от Бургас е доста по-далеч", посочи Живко Петров.

За жителите на Ахтопол операцията е истинско удовлетворение.

"Корабът трябваше час по-скоро да замине, защото това е едно туристическо градче, в което много късно започва сезонът и рано свършва", коментира Красимир Сотиров, жител на Ахтопол.

"Това трябваше много по-рано да стане. Голям късмет имаме, че не е хванал източна вълна, защото когато хване такава вълна, залива кей, залива фар, залива скали, всичко", посочва Атанас, жител на Ахтопол.

“Кайрос” ще пристигне на предварително избраната точка край бургаския залив късно тази вечер.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    7 1 Отговор
    Как е допуснато турците да го вкарат в нашите териториални води и да ни го подарят? Вероятно пак някой високопоставен от нашата страна е получил едни пари, за да си затвори очите.

    Коментиран от #5

    18:30 15.12.2025

  • 2 7 дена за 70 км.

    4 0 Отговор
    Бравооо. По бързина това постижение трябва да се запише в книгата на Гинес

    18:30 15.12.2025

  • 3 Танкерчето на Путин

    1 4 Отговор
    Е бонус за БГ. Требе да са възползваме като го осребрим....

    18:33 15.12.2025

  • 4 кармата на турця

    0 0 Отговор
    става все по тежка.....

    18:44 15.12.2025

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Хронологията е следната:Уанкерът е ударен в Акваторията на Турция ,турски влекач отива да го вземе на Буксир обаче поради Бурния вятър се отказва и го изоставя,след което пък Вятърът и вълните го вкарват в Наши води.Така че нещата са точно на обратно на това което си мислиш- НЕ някой в БГ е допуснал Турците да ни "подарят" Танкера,а някой НЕ Е ДОПУСНАЛ Турците да си вземат Танкера обратно след Бурята.Заключение:Тъпотията е НЕЛЕЧИМА.

    Коментиран от #6

    18:51 15.12.2025

  • 6 Няма значение

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Дали танкерът са ни го бутнали турците или вятъра.....важно е че е в наши води....да се възползваме максимално от тоя подарък....

    18:53 15.12.2025

  • 7 Путин да прати самолетоносач

    0 0 Отговор
    Да си прибере танкерчето.

    Коментиран от #8

    18:54 15.12.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин да прати самолетоносач":

    Нито Танкерът е Руски/ползван е от Руския "Сенчест флот" ПОД НАЕМ от Китайски собственик/,нито пък Гордостта на Русия - Самолетоносачът "Дядя Кузя" е излязъл от дългогодишен ремонт.

    19:08 15.12.2025

  • 9 Коментар

    0 0 Отговор
    Митко Усмивката ще яде бой от бургазлии скоро. Турците бягат от екокатастрофа, нашият го вкарва в залива. Върнете им го на украинските. Герберите в Бургас копаят ли още биткойн от пристанището? Където се съберат Главболгарстрой и ГЕРБ става мазало по нагушване

    19:13 15.12.2025

  • 10 разбихте ли кода

    0 0 Отговор
    "Кайрос" се превежда като благоприятен момент или момента на истината. Значи само чака да го отвържат.

    19:26 15.12.2025

Новини по градове:
