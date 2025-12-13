Политолог: Арогантността беше само капката, чашата беше пълна с дълбоко погрешен, отблъскващ модел на управление

"Премиерът в оставка Росен Желязков беше фигурант, независимо от своите лични качества, които е доказал, но на други постове. Аз не видях един лозунг срещу него. Това е смайващо, това не говори добро и за него", коментира оставката на правителството в предаването "Тази събота и неделя" проф. Светослав Малинов, политолог и преподавател в СУ.
"Можем да изпаднем в някакво заблуждение и да извършим нещо много опасно", заяви професорът - "Да помогнем по този начин и Пеевски, и Борисов, внушавайки се, че протестът последвалата оставка се дължи на арогантност и самонадеяност. Те са на повръхността. Това е капката, която преля чашата. Но чашата е пълна с дълбоко погрешен отблъскващ модел на управление. Управление, което и по места, и по институциите следва волята на няколко партийни лидери, разрушават се институции, за да служат на определен интерес, правят се политики, които да обслужват "клиентелата" на тези партии. Това нещо можеше да се прави много по-изискано и не арогантно, но пак щеше да е вредно за нас", заяви проф. Светослав Малинов.
По темата за бъдещото правителство "не трябва да идват просто добри и възпитани хора, а такива, които да имат ясното съзнание, че този модел на управление трябва да бъде разграден или демонтиран", коментира политологът.
Какво причини оставката
"Управляващо мнозинство прекаляваха на момент. Дори и начинът на говорене с гражданите създаде усещане, че не може да се води разговора по този начин. От протест срещу бюджет в един момент започна да се говори за бъдеще. Протестиращите започнаха да искат бъдеще, да казват "Ние искаме да останем в България. Искаме тук да живеем" - това са слогани, които която и политическа власт да иска да застане, няма да достатъчно аргументи да пребори такъв тип искания. Когато контекстът се смени и влезе в темата за ценности, тогава резултатът е оставка.", коментира Евелина Славкова от социологическа агенция "Тренд".
Този протест има своите заченки назад във времето, в което хората казват едно и също нещо, а нещата си продължават", каза още и Евелина Славкова.
Исканията на протеста
"Не е работа на който и да е протест да казва какво иска. Тълпата беше адски пъстра, страшно разнолика - всеки път, когато я видиш, виждаш нещо различно. Много е трудно хора с различни политически пристрастия, от различни поколения, да имат общо виждане за управлението на България. Те всички обаче не искат арогантността. Протестът не може да бъде сведен до представителите на едно поколението. Хората бяха наистина много различни, не бяха само млади", коментира бившият евродепутат от БСП Петър Витанов.
"Никой с никой не иска да се сглоби. Това е големият въпрос. Защото дори и ГЕРБ да седнат да говорят с ПП-ДБ, те ще загубят много. Резултатите ще бъдат предсрочни избори".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
11:24 13.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
11:25 13.12.2025
3 Фен
11:27 13.12.2025
4 Браво на
Коментиран от #6
11:27 13.12.2025
5 Данко Харсъзина
11:30 13.12.2025
6 Въпрос
До коментар #4 от "Браво на":ПП/ДБ, къде ни заведоха? Ще кажете- управляваха кратко, и слава богу...
11:33 13.12.2025
7 Данко Харсъзина
11:34 13.12.2025
8 Йеронимус БОШ
И не на последно място , хората могат да видят още нещо негово лично /но не качество / - Хотела с водопада !
11:34 13.12.2025
9 БАЕ
11:35 13.12.2025
10 Пустиняк
11:36 13.12.2025
11 дебеЛ Лебед
11:36 13.12.2025
12 Майора
11:38 13.12.2025
13 иван костов
11:39 13.12.2025
14 Ъхъ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И по конкретно ЛГБТ!
11:40 13.12.2025
15 Роки
11:42 13.12.2025
16 Майора
11:44 13.12.2025
17 Соросоида Светослав Малинов
11:50 13.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Имам съмнения
11:53 13.12.2025
20 катедра "Политология“ в Софийския
11:53 13.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Модела на управление
11:55 13.12.2025
23 бкп сринаха бг с крайният си капитализъм
Член е на Консултативния съвет за задгранична сигурност (OSAC) към Държавния департамент на САЩ, а през 2020 г. е избран за главен икономист на Атлантическия клуб в България.
Лингорски бе съветник на Симеон Сакскобургготски като премиер и се смяташе за част от кръга около сина му княз Кирил заедно с Милен Велчев и Николай Василев. Той играе пълното момче от Васко от село Рупча. Вижте подробно неговата биография и тази на дядо му генерал Илия Лингорски. България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Живковата, и олигархиите след ВСВ които още са на власт - преди 37 години пък станаха неолиберали и бизнес олигархия - всичко на егото и буржоазията, държавни поръчки към частни фирми. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори...
11:56 13.12.2025