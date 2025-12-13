Новини
Политолог: Арогантността беше само капката, чашата беше пълна с дълбоко погрешен, отблъскващ модел на управление

13 Декември, 2025 11:21 718 23

  проф. светослав малинов
  протест
  правителство
  оставка

Не е работа на който и да е протест да казва какво иска, смята бившият евродепутат от БСП Петър Витанов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Премиерът в оставка Росен Желязков беше фигурант, независимо от своите лични качества, които е доказал, но на други постове. Аз не видях един лозунг срещу него. Това е смайващо, това не говори добро и за него", коментира оставката на правителството в предаването "Тази събота и неделя" проф. Светослав Малинов, политолог и преподавател в СУ.

"Можем да изпаднем в някакво заблуждение и да извършим нещо много опасно", заяви професорът - "Да помогнем по този начин и Пеевски, и Борисов, внушавайки се, че протестът последвалата оставка се дължи на арогантност и самонадеяност. Те са на повръхността. Това е капката, която преля чашата. Но чашата е пълна с дълбоко погрешен отблъскващ модел на управление. Управление, което и по места, и по институциите следва волята на няколко партийни лидери, разрушават се институции, за да служат на определен интерес, правят се политики, които да обслужват "клиентелата" на тези партии. Това нещо можеше да се прави много по-изискано и не арогантно, но пак щеше да е вредно за нас", заяви проф. Светослав Малинов.

По темата за бъдещото правителство "не трябва да идват просто добри и възпитани хора, а такива, които да имат ясното съзнание, че този модел на управление трябва да бъде разграден или демонтиран", коментира политологът.

Какво причини оставката

"Управляващо мнозинство прекаляваха на момент. Дори и начинът на говорене с гражданите създаде усещане, че не може да се води разговора по този начин. От протест срещу бюджет в един момент започна да се говори за бъдеще. Протестиращите започнаха да искат бъдеще, да казват "Ние искаме да останем в България. Искаме тук да живеем" - това са слогани, които която и политическа власт да иска да застане, няма да достатъчно аргументи да пребори такъв тип искания. Когато контекстът се смени и влезе в темата за ценности, тогава резултатът е оставка.", коментира Евелина Славкова от социологическа агенция "Тренд".

Този протест има своите заченки назад във времето, в което хората казват едно и също нещо, а нещата си продължават", каза още и Евелина Славкова.

Исканията на протеста

"Не е работа на който и да е протест да казва какво иска. Тълпата беше адски пъстра, страшно разнолика - всеки път, когато я видиш, виждаш нещо различно. Много е трудно хора с различни политически пристрастия, от различни поколения, да имат общо виждане за управлението на България. Те всички обаче не искат арогантността. Протестът не може да бъде сведен до представителите на едно поколението. Хората бяха наистина много различни, не бяха само млади", коментира бившият евродепутат от БСП Петър Витанов.

"Никой с никой не иска да се сглоби. Това е големият въпрос. Защото дори и ГЕРБ да седнат да говорят с ПП-ДБ, те ще загубят много. Резултатите ще бъдат предсрочни избори".


  • 1 Дориана

    9 4 Отговор
    Популисткия лозунг – „Не на омразата”звучи много нелепо, нагло и нахално от Пеевски и Борисов, които бавно и систематично унищожаваха България чрез мафия, корупция, кражби, рекети, полицейщина. Превърнаха Полиция, Съд и Прокуратура във зависими институции, които не работят за народа, а за Пеевски и неговия подгласник Борисов каквото им наредят. Опитаха се да разделят народа чрез бюджета , същото правят и чрез Общините като с приоритет са Общините на ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС. Пеевски се обгражда с турското и ромското общество, чрез раздаване на обещания и пари точно в тези региони където има концентрация на тези етноси. Именно на тях разчита при изборите за да влезе във властта и след това да упражнява контрол върху силовите структури и цялото българско общество. Прикриват кражбите и корупцията при ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС , в същото време използват Полицията за арести и претърсвания в офиси на техните неудобни опоненти. По този начин се опитаха да завземат властта във Варна, нападат от всички страни политици от ППДБ и Величие. Нападат всеки, който е заплаха за тяхното политическо оцеляване.Това е пълзяща диктатура. Пеевски и неговия подгласник Борисов са тотално провалени политици и трябва да напуснат Парламента и политиката.

    11:24 13.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    САЩ организираха преврат в България чрез американските НПО.

    Коментиран от #14

    11:25 13.12.2025

  • 3 Фен

    7 6 Отговор
    А Радев къде изчезна? Няма кой да размахва пръст назидателно. До новогодишният му словогърч ще го чакаме? Или Бойко го накара пак да си глътне граматиката? Щото е много лесно да си против. А сега, да видим, кой е за, и за какво?

    11:27 13.12.2025

  • 4 Браво на

    5 4 Отговор
    БСП РЗС ИТН ВОЛЯ ГЕРБ БСП ДПС ВЕЛИЧИЕ МЕЧ АПС ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ АБВ НДСВ и ДПС че ни докарахте до КЛОШАРИТЕ НА ЕВРОПА...

    Коментиран от #6

    11:27 13.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Сега със служебното правителство няма да има отблъскващ модел на управление. Всичко ще е много хубаво. Ще сключим още един договор с Боташ, този път за 50 години.

    11:30 13.12.2025

  • 6 Въпрос

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на":

    ПП/ДБ, къде ни заведоха? Ще кажете- управляваха кратко, и слава богу...

    11:33 13.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор
    Бойко ги хвърли в киреча. Сега се надпреварват да говорят глупости. Тези, които се простиха с увеличаване на заплатите, едва ли ще гласуват за тях. А Шишко ще развърже кесията и ще плаща яко.

    11:34 13.12.2025

  • 8 Йеронимус БОШ

    1 4 Отговор
    Не знам за какви лични качества на Росен става дума ! Това , което хората могат да видят е , че НИЩО не зависи от него ! Че Бойко му е казал да даде ОСТАВКАТА ?
    И не на последно място , хората могат да видят още нещо негово лично /но не качество / - Хотела с водопада !

    11:34 13.12.2025

  • 9 БАЕ

    4 3 Отговор
    Естествено, че точно този протест не знае какво иска.

    11:35 13.12.2025

  • 10 Пустиняк

    2 2 Отговор
    А бе, убав, на кои постове точно се е доказал костинбродския измамник? М?

    11:36 13.12.2025

  • 11 дебеЛ Лебед

    2 2 Отговор
    Не мисля , че някой може да претендира за интелект , ум , достойнство , морал , а да се е поставил в слугинска позиция спрямо човек като Борисов и на неговата изумителна простащина !

    11:36 13.12.2025

  • 12 Майора

    3 2 Отговор
    Ало господа коментиращи , това положение е вследствие на тоталния провал в управлението на Партията на кеша и пудела с пачките , на разединителя Радев и олигарсите които го подкрепят! И стига с мантрата Пеевски , не той е виновен за случващото се в страната!

    11:38 13.12.2025

  • 13 иван костов

    1 1 Отговор
    Този защо говори в минало време? Нищо не се е променило в модела и никой няма намерение да го променя!

    11:39 13.12.2025

  • 14 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И по конкретно ЛГБТ!

    11:40 13.12.2025

  • 15 Роки

    1 1 Отговор
    Без арести,конфискация и затвор пак ще са празни приказки

    11:42 13.12.2025

  • 16 Майора

    1 0 Отговор
    Дориана , стигас твоите глупости и защита на Партията на кеша и пудела с пачките , с корупцията заради която просто Киро подаде оставка! Явно не пишеш или не искаш как шарлатаните и мошеници начело с Кокорчо изтеглиха големи заеми , раздаваха пари наляво и надясно за щяло и нещяло , дефицит от 18 млд лв , за 9 дни 9 млд лв , дупка в бюджета на НОИ от 10 млд лв и прочие! Но бюджета не е бездънна яма, тези пари трябва да се възстановят! Пеевски и Борисов ли го направиха?

    11:44 13.12.2025

  • 17 Соросоида Светослав Малинов

    1 0 Отговор
    Не само е за уволнение, а е и за съдебно преследване. И впрочем този развъдник на соросоидни гнидички наречен катедра по политология е за закриване. Както и Европеистиката, както и повечето преподаватели във филосовският

    11:50 13.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Имам съмнения

    0 0 Отговор
    Когато дрът комунист ми обяснява ситуацията

    11:53 13.12.2025

  • 20 катедра "Политология“ в Софийския

    1 0 Отговор
    ...важно е да правим на пастет мозъците на младите хора. Атлантически пастет. Иначе самото съществуване на т.н катедра "Политология“ е абсурдно. Бившият философски факултет методично в годините се трансформира като развъдник на атлантически соросоидни неолиберални гнииди чиято основна цел беше да деформира психиката и логиката на младежите и да ги превърне в аморфна немислеща маса, шпиц бригади за Майдани . Естествено че тези гнииди прекрасно знаят че никъде по западният свят в нормалните университети няма катедра "Политология“ а и на много места дори всякаква политическа и пропагандна дейност е забранена. Съд за всички соросоиди и пълна лустрация. Незабавно!

    11:53 13.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Модела на управление

    0 0 Отговор
    е един и същи , при който търсещият административна услуга или опит за предприемаческа услуга (напр. такси) се възприема като касичка с два джоба : единия за държавните такси и втория кеш за администраторите по услугата. Никога не е било различно при различните управления и анализатори на "модела" правят кариера и пенсия да го обсъждат, посочват и предъвкват.

    11:55 13.12.2025

  • 23 бкп сринаха бг с крайният си капитализъм

    0 0 Отговор
    ИЛИЯ ЛИНГОРСКИ? Докторант е по икономика във ВУЗФ с изследване и моделиране на структурната конвергенция и отчитане на дивергенцията в процесите на присъединяване и интегриране в еврозоната.

    Член е на Консултативния съвет за задгранична сигурност (OSAC) към Държавния департамент на САЩ, а през 2020 г. е избран за главен икономист на Атлантическия клуб в България.

    Лингорски бе съветник на Симеон Сакскобургготски като премиер и се смяташе за част от кръга около сина му княз Кирил заедно с Милен Велчев и Николай Василев. Той играе пълното момче от Васко от село Рупча. Вижте подробно неговата биография и тази на дядо му генерал Илия Лингорски. България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Живковата, и олигархиите след ВСВ които още са на власт - преди 37 години пък станаха неолиберали и бизнес олигархия - всичко на егото и буржоазията, държавни поръчки към частни фирми. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори...

    11:56 13.12.2025

