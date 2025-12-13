Политолог: Арогантността беше само капката, чашата беше пълна с дълбоко погрешен, отблъскващ модел на управление

"Премиерът в оставка Росен Желязков беше фигурант, независимо от своите лични качества, които е доказал, но на други постове. Аз не видях един лозунг срещу него. Това е смайващо, това не говори добро и за него", коментира оставката на правителството в предаването "Тази събота и неделя" проф. Светослав Малинов, политолог и преподавател в СУ.

"Можем да изпаднем в някакво заблуждение и да извършим нещо много опасно", заяви професорът - "Да помогнем по този начин и Пеевски, и Борисов, внушавайки се, че протестът последвалата оставка се дължи на арогантност и самонадеяност. Те са на повръхността. Това е капката, която преля чашата. Но чашата е пълна с дълбоко погрешен отблъскващ модел на управление. Управление, което и по места, и по институциите следва волята на няколко партийни лидери, разрушават се институции, за да служат на определен интерес, правят се политики, които да обслужват "клиентелата" на тези партии. Това нещо можеше да се прави много по-изискано и не арогантно, но пак щеше да е вредно за нас", заяви проф. Светослав Малинов.

По темата за бъдещото правителство "не трябва да идват просто добри и възпитани хора, а такива, които да имат ясното съзнание, че този модел на управление трябва да бъде разграден или демонтиран", коментира политологът.

Какво причини оставката

"Управляващо мнозинство прекаляваха на момент. Дори и начинът на говорене с гражданите създаде усещане, че не може да се води разговора по този начин. От протест срещу бюджет в един момент започна да се говори за бъдеще. Протестиращите започнаха да искат бъдеще, да казват "Ние искаме да останем в България. Искаме тук да живеем" - това са слогани, които която и политическа власт да иска да застане, няма да достатъчно аргументи да пребори такъв тип искания. Когато контекстът се смени и влезе в темата за ценности, тогава резултатът е оставка.", коментира Евелина Славкова от социологическа агенция "Тренд".

Този протест има своите заченки назад във времето, в което хората казват едно и също нещо, а нещата си продължават", каза още и Евелина Славкова.

Исканията на протеста

"Не е работа на който и да е протест да казва какво иска. Тълпата беше адски пъстра, страшно разнолика - всеки път, когато я видиш, виждаш нещо различно. Много е трудно хора с различни политически пристрастия, от различни поколения, да имат общо виждане за управлението на България. Те всички обаче не искат арогантността. Протестът не може да бъде сведен до представителите на едно поколението. Хората бяха наистина много различни, не бяха само млади", коментира бившият евродепутат от БСП Петър Витанов.

"Никой с никой не иска да се сглоби. Това е големият въпрос. Защото дори и ГЕРБ да седнат да говорят с ПП-ДБ, те ще загубят много. Резултатите ще бъдат предсрочни избори".