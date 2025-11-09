Новини
България »
Асен Василев: Ако влезе "Лукойл" в БЕХ, ще стане като с "Белене"

Асен Василев: Ако влезе "Лукойл" в БЕХ, ще стане като с "Белене"

9 Ноември, 2025 15:16 774 33

  • асен василев-
  • бех-
  • белене

Бюджетът е издънен заради парите за бухалки и касички, каза бившият финансов министър

Асен Василев: Ако влезе "Лукойл" в БЕХ, ще стане като с "Белене" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фокусът е върху това да се смени собствеността на "Лукойл" в България, а не да се реши истинският проблем, който е какво се случва на 21 ноември, когато влизат в сила санкциите на САЩ срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт". Това зави пред БНР бившият министър на финансите и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев, като подчерта, че не може рафинерия да бъде продадена за 2 седмици:

"Това са процеси, които отнемат между 6 месеца и година. ... Ако влезеш, за да я управляваш и прекъснеш паричните потоци към Русия, сложиш сметка, където да се трупат средствата, и влезеш със средства, с които ти да си купуваш петрола, да реализираш по съществуващите договори продажбата в страната и по международните борсови цени, и рафинерията работи само на ишлеме, тогава санкциите не те засягат, защото самият "Лукойл" няма сметки, а сметките са този, който оперира рафинерията. Второ - можеш да отидеш и да искаш дерогация. Това е временно решение, но вече може да се направи истински план, истинска оценка и да се намери някой, който да оперира тази компания".

По думите му гласуваното за около 30 секунди предложение не е дошло от кабинета "Желязков", а от народните представители Павела Митова от ИТН, Делян Добрев от ГЕРБ, както и от "ДПС-Ново начало":

"Ако мисли Пеевски, че ще влезе да си вземе и да си управлява рафинерията, най-вероятно резултатът ще бъде като с "Булгартабак". ... Ако са се насочили към БЕХ, както Драгомир Стойнев каза, това означава, че това е начинът трудно да бъде отказано международно да бъде купена рафинерията от Българския енергиен холдинг. А влезе ли в тази черна кутия, ще стане като с "Белене" и с други проекти - едни харчове безкрай и накрая - нищо".

Резултатът от Бюджет 2026 ще бъде пагубен за икономиката, зави още в предаването "Неделя 150" пред бившият министър на финансите.

ГЕРБ напълно се е отказала от това да бъде дясна партия, подчерта Василев и уточни, че досега не са били повишавани данъците въпреки кризите, които се случиха - пандемията от Covid-19, войната в Украйна и последвалата я енергийна криза:

"Данъците не се пипнаха 3 години и опищяха света колко сме били леви, а сега десните ГЕРБ идват и казват, че ще вдигнат данъците - финансовият министър е на ГЕРБ, премиерът е на ГЕРБ и мандатът на това правителство е на ГЕРБ. ... Не може Корнелия Нинова да е по-дясна от вас, колеги от ГЕРБ".

Според него не може да бъде обвинявана БСП за това, че заради нейните искания е издънен бюджетът:

"Бюджетът е издънен по линия на това да се раздадат много пари на бухалките и затова, че са заделени едни пари за касички за крадене. ... Ако се спрат парите за касичките и за бухалките, може да се махне този изкуствен приход, който е записан в бюджета и съответния разход, и да си влезем в реалните 3%".

Младите лекари са излъгани, смята Асен Василев и обясни:

"Имаше възможност в закона да бъде записано какъв ще бъде размерът на техните заплати както и на медицинските специалисти. Имаше три законопроекта, направихме извънредно заседание, разгледахме ги в зала и ГЕРБ гласуваха против трите, като отхвърлиха и собственото си предложение. Сега в Бюджет 2026 виждаме, че ще бъдат увеличени парите за болници. Няма един текст написан какво става със заплатите. ... Ако се каже само ето още пари за болниците, но не се каже, че тези пари трябва да отидат конкретно за възнаграждения и какви да са тези минимални възнаграждения за млади лекари, лаборанти, медицински сестри и т.н., просто няма да се случи. Конституционният съд (КС) се произнесе, че държавата може да оказва минимални нива на заплащане и може да обявява т.нар. опорни болници, които да бъдат оборудвани и с кадри, и с техника, така че да могат да поемат тежките случаи. Двата фонда, които вече съществуват в Бюджета на НЗОК, защото ги заложихме 2022 г., за областните болници - като опорни болници, и за общинските болници - като достъпност, които отиват само за заплати. Единственото, което се иска, е тези пари да не се пуснат като клинични пътеки, а да се дадат в тези два фонда, които вече съществуват в Бюджета на НЗОК и КС каза, че не са противоконституционни".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    На 21 ви ноември Нефтохим Бургас спира и вече няма как да тръгне.Пълнете туби с гориво.

    Коментиран от #4

    15:18 09.11.2025

  • 2 Българин

    6 13 Отговор
    Бойко и Пеевски ще се оправят с Лукойл, ама ти като си заговорил за Белене, направо тръгвай натам. Това искат хората!

    Коментиран от #7, #14

    15:21 09.11.2025

  • 3 Анонимен

    11 5 Отговор
    Като заговори за Белене, ще предложите ли довършването на централата? Или пак ще ставаме първенци по цена на тока на континента, ама ще ми се правите не герои после.

    Коментиран от #13

    15:22 09.11.2025

  • 4 Ами сега

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Лукойл Бургас е частна собственост! Българската Конституция постановява, че частната собственост е неприкосновена. Значи никой друг, освен собственика, не може да се разпорежда по никакъв начин с която и да е частна собственост.

    Коментиран от #9, #15, #19

    15:26 09.11.2025

  • 5 Примера с Булгартабак е неразбираем

    4 6 Отговор
    Машините трябваха на Руснаците, за нелегални цигари, за това провалиха приватизацията му. И какво, БЕХ ще произвежда под ембарго, и ще го санкционират ли??? Нищо не ти разбирам, фъфлиш

    15:27 09.11.2025

  • 6 Красимир Петров

    2 8 Отговор
    ПП-ДБ винаги са работели за Руски интереси

    15:28 09.11.2025

  • 7 Разбирач

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ти чакай Боко и Шиши да те оправят. С такъв елементарен народ - слаба държава.

    15:29 09.11.2025

  • 8 000

    4 1 Отговор
    Бъдете търпеливи. Най-хубавото време предстои! Всичко ще ви свият. Капитала е тук за вас и няма кой да го въдвори.

    15:29 09.11.2025

  • 9 Не е така

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами сега":

    Предприятие от националната сигурност, държавата държи златна акция, има представител, подлежи на особен надзор

    Коментиран от #16

    15:30 09.11.2025

  • 10 дедо

    4 2 Отговор
    ех умно ми е момчето завършило пуц у харвар заедно с кирцата ленчето и още няколко от подмяната браво коки

    15:31 09.11.2025

  • 11 Как Кокорчо котка

    4 1 Отговор
    "младите" лекари и "младите" мед. сестри и братчета?

    Много просто - като им прави основните заплати 150% от средната работна заплата и из основи разбива баланса между "младите" и "старите" лекари и мед сестри.

    Така, на практика ще се окаже, че "млад" лекар, т.е. без опит и без специалност, ще взима по-висока заплата от "стар", т.е. с опит и специалност лекар.

    Това ли е научил нашият Кокорчо за едногодишния си обучителен курс в Харвард?

    15:32 09.11.2025

  • 12 хихи

    4 1 Отговор
    една черна нинджа може да бъде победена от по-голяма и по-черна нинджа
    При изманиците, както съм ви казвал много пъти, банкянския бие харвардските
    Ефекътът обаче е неочакван нещата тръгнаха към по-лошо

    15:32 09.11.2025

  • 13 Със сигурност

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Ако двамата Мазни и Дебели екземпляра бъдат затворени в килия, ще спасим и рафинерията и България. Мазните са изключително нагли, крадливи и алчни.

    Коментиран от #27

    15:33 09.11.2025

  • 14 БеГемот

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    оооооооо като с КТБ Булгартабак Лафка магистралите ....тия двамата са баш от крадливият български ген...само че руснаците бият и чупят ръчички....

    15:33 09.11.2025

  • 15 Лудница

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ами сега":

    Ако сега барнат Нефтохима въпреки, че е частна собственост, сами създават правен прецедент и после на барачите може да им бъде барнато всичко, до последната стотинка. Ако вземат по тоя начин Нефтохима, кой ли луд инвеститор ще дойде да си инвестира парите тук, та да му вземат инвестицията, като Нефтохима?

    Коментиран от #17, #21

    15:34 09.11.2025

  • 16 Ами сега

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не е така":

    По тоя въпрос пише ли нещо в конституцията? Или така те устройва да си го мислиш?

    15:35 09.11.2025

  • 17 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лудница":

    Без специалисти,нефт и пари Нефтохим Бургас е празна черупка.

    Коментиран от #28

    15:37 09.11.2025

  • 18 име

    3 2 Отговор
    Acане, бюджета започна ти да го дъниш да вдигаш зоплати на чантаджии без никаква реформа да направите, никакви съкращения. Ти започна да теглиш милиарди кредити за да покриеш разходите, вкл. онези за киевската хунта, не се прави на разсеян.

    15:38 09.11.2025

  • 19 реалностота скоро ще ни изпраска

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами сега":

    Ако съм на руснака ще ги доведа до просешка тояга без никакво продаване .За Русия с Лук оил или без него е едно и също.Но за враговете и е фалит на цялата им система,кошмар и без горива за урките.Горива за БГ ще има но на каква цена и какво количество не се знае ....Лук оил е регистрирана в Виена Австрия.По тамошнните закони ще влезете в яки нарушения и ще плащате като араби заради политиците ни както винаги досега.

    15:39 09.11.2025

  • 20 Жълтопаветен канибал

    0 1 Отговор
    "Това, което се случва, ще ни коства страшно много пари и не само от Руска страна, но и от транснационалната компания, която управлява активите на Лукойл. Ако България се управляваше от независими, а не от престъпна шайка, щяха да потърсят връзка с администрацията на САЩ, както Германия и Орбан направиха. Румъния вчера поиска същото. България не просто не поиска, а открадна активите на Лукойл".

    Евроатлантизма унищожава България. Това е поредко национално предателство от страна на туземните евроби!

    15:41 09.11.2025

  • 21 име

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лудница":

    За съжаление, "барачите" нищо няма да ги засегне, сметката ще я плащаме всички работещи, и то само в частния сектор, щото онези, дъжавните, ние им плащаме осигуровките. От тях само постъпления по ДДС има.

    Коментиран от #26

    15:41 09.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Асен защитава руския интерес-това е

    1 2 Отговор
    Кой спомогна и остави България да зависи от Бензин, нафта, БЮДЖЕТ на 80% от Русия, а Асене?
    Имаш право да говориш само за това какви ги свърши Иван Костов и Правителството на Денков.
    Това, че управлява сега тази коалиция, не значи, че Бех е ЧАСТНА, а Асене.
    Въобще ПП не ли партия на ДС и ченгетата а?
    Да я дадаш Лукойл на Ваоско Ухото кмета, а? та да няма кризи и фалити.

    15:42 09.11.2025

  • 24 Бай, бай Боко!

    1 2 Отговор
    Не е ли време да литне до Вашингтон и да седне на приятелски разговор край камината в овалния кабинет на Белия дом с аверчето си Тръмп и неговия син?

    Бай, бай Боко ще издейства дерогация от Тръмп и Тръмп ще му купи колело! (Друг път.)

    15:44 09.11.2025

  • 25 Закривай

    1 2 Отговор
    Всичко правилно говориш Асене, ама за жалост срещу теб са само кухи лейки, крадливи ма н гали, и глухи тикви. Вече ми се иска да фалира тая държава и всички да си сърбаме попарата.... а дано пак някой друг дойде да ни управлява.

    15:44 09.11.2025

  • 26 Осигуровка

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    И ти си чул нещо, ама не си го разбрал много добре! Ама давай смело, всеки може да ги плещи всякакви.

    15:44 09.11.2025

  • 27 Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Със сигурност":

    Виж ги хардварци , още по алчни , мазни , крадливи и най вече неграмотни неможачи . Я Кокорчо да каже как да стане , но няма да го направи , защото не знае .Помня когато същият късаше ризи в защита на дерогацията , а Молеца заплаши да подаде оставка . И на кого беше необходима тази драма , какви интереси защитаваше Кокорчо ?

    15:44 09.11.2025

  • 28 Рейнметал

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    предлагам да го ползваме за завод са гилзи ,капсули и други подобни високо технологични оръжия за родните натовци.Ще кихните някой друг милиар отново и ще ви дадем 49% с право да работите там .

    15:45 09.11.2025

  • 29 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Асенчо и Ивелин Михайлов са набори с Наталия Киселова 🤯.

    15:48 09.11.2025

  • 30 и още

    0 0 Отговор
    Когато взеха управлението ППДБ ни успиваха с това, че им трябвали 10-15 години за да се случи демокрацията и България да стане Европейска, а не Руска губерния, каквато е в момента.Кой е ще ви се върже на лъжите и акъла..
    Точно 30 секунди трябва за се решат всички юридически, финансови и управленски решения за Лукойл.Обаче явно не само не можете вие да го направите, но и не притежавате качества на българи.

    15:50 09.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Тиквата и Шишко са назначени за ликвидатори на България също като Зеленски в Украйна.

    15:52 09.11.2025

  • 33 особенни управители за всичко

    0 0 Отговор
    Време е държавата да инсталира както в Лук ойл особени управители за всеки апартамент и да придобие собствеността дори и без да искате продавате .А тя ще ви продаде имотите на който реши но ваша сметка да която няма да имате достъп но ще се казва ,че е ваша.Хубавото е,че и там няма да се търси съдебна отговорност.Все пак законите са солидарни.

    15:54 09.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове