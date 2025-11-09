Асен Василев: Ако влезе "Лукойл" в БЕХ, ще стане като с "Белене"

Фокусът е върху това да се смени собствеността на "Лукойл" в България, а не да се реши истинският проблем, който е какво се случва на 21 ноември, когато влизат в сила санкциите на САЩ срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт". Това зави пред БНР бившият министър на финансите и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев, като подчерта, че не може рафинерия да бъде продадена за 2 седмици:

"Това са процеси, които отнемат между 6 месеца и година. ... Ако влезеш, за да я управляваш и прекъснеш паричните потоци към Русия, сложиш сметка, където да се трупат средствата, и влезеш със средства, с които ти да си купуваш петрола, да реализираш по съществуващите договори продажбата в страната и по международните борсови цени, и рафинерията работи само на ишлеме, тогава санкциите не те засягат, защото самият "Лукойл" няма сметки, а сметките са този, който оперира рафинерията. Второ - можеш да отидеш и да искаш дерогация. Това е временно решение, но вече може да се направи истински план, истинска оценка и да се намери някой, който да оперира тази компания".

По думите му гласуваното за около 30 секунди предложение не е дошло от кабинета "Желязков", а от народните представители Павела Митова от ИТН, Делян Добрев от ГЕРБ, както и от "ДПС-Ново начало":

"Ако мисли Пеевски, че ще влезе да си вземе и да си управлява рафинерията, най-вероятно резултатът ще бъде като с "Булгартабак". ... Ако са се насочили към БЕХ, както Драгомир Стойнев каза, това означава, че това е начинът трудно да бъде отказано международно да бъде купена рафинерията от Българския енергиен холдинг. А влезе ли в тази черна кутия, ще стане като с "Белене" и с други проекти - едни харчове безкрай и накрая - нищо".

Резултатът от Бюджет 2026 ще бъде пагубен за икономиката, зави още в предаването "Неделя 150" пред бившият министър на финансите.

ГЕРБ напълно се е отказала от това да бъде дясна партия, подчерта Василев и уточни, че досега не са били повишавани данъците въпреки кризите, които се случиха - пандемията от Covid-19, войната в Украйна и последвалата я енергийна криза:

"Данъците не се пипнаха 3 години и опищяха света колко сме били леви, а сега десните ГЕРБ идват и казват, че ще вдигнат данъците - финансовият министър е на ГЕРБ, премиерът е на ГЕРБ и мандатът на това правителство е на ГЕРБ. ... Не може Корнелия Нинова да е по-дясна от вас, колеги от ГЕРБ".

Според него не може да бъде обвинявана БСП за това, че заради нейните искания е издънен бюджетът:

"Бюджетът е издънен по линия на това да се раздадат много пари на бухалките и затова, че са заделени едни пари за касички за крадене. ... Ако се спрат парите за касичките и за бухалките, може да се махне този изкуствен приход, който е записан в бюджета и съответния разход, и да си влезем в реалните 3%".

Младите лекари са излъгани, смята Асен Василев и обясни:

"Имаше възможност в закона да бъде записано какъв ще бъде размерът на техните заплати както и на медицинските специалисти. Имаше три законопроекта, направихме извънредно заседание, разгледахме ги в зала и ГЕРБ гласуваха против трите, като отхвърлиха и собственото си предложение. Сега в Бюджет 2026 виждаме, че ще бъдат увеличени парите за болници. Няма един текст написан какво става със заплатите. ... Ако се каже само ето още пари за болниците, но не се каже, че тези пари трябва да отидат конкретно за възнаграждения и какви да са тези минимални възнаграждения за млади лекари, лаборанти, медицински сестри и т.н., просто няма да се случи. Конституционният съд (КС) се произнесе, че държавата може да оказва минимални нива на заплащане и може да обявява т.нар. опорни болници, които да бъдат оборудвани и с кадри, и с техника, така че да могат да поемат тежките случаи. Двата фонда, които вече съществуват в Бюджета на НЗОК, защото ги заложихме 2022 г., за областните болници - като опорни болници, и за общинските болници - като достъпност, които отиват само за заплати. Единственото, което се иска, е тези пари да не се пуснат като клинични пътеки, а да се дадат в тези два фонда, които вече съществуват в Бюджета на НЗОК и КС каза, че не са противоконституционни".