Новини
България »
Росен Плевнелиев: Национализацията на „Лукойл“ може да струва на България милиарди

Росен Плевнелиев: Национализацията на „Лукойл“ може да струва на България милиарди

9 Ноември, 2025 19:58 1 335 48

  • росен плевнелиев-
  • лукойл-
  • българия-
  • санкции-
  • национализация

Бившият президент настоява за прозрачност със САЩ и стратегически нов собственик, който да работи с неруски нефт

Росен Плевнелиев: Национализацията на „Лукойл“ може да струва на България милиарди - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият президент Росен Плевнелиев заяви пред БТВ, че национализация на „Лукойл“ би била „много тежка грешка“ и може да доведе до милиардни санкции. Според него продажба може да се извърши единствено със съгласието на рафинерията, тъй като при санкционен режим няма реален купувач, а едностранни действия биха довели до международни дела срещу България, предава News.bg.

Плевнелиев призова процесът да бъде напълно прозрачен и координиран със САЩ, като подчерта, че Министерството на външните работи трябва да участва активно в контрола върху рафинерията.

По думите му „Лукойл“ трябва да премине към стратегически собственици, които да работят с неруски нефт. Особеният управител носи задачата да възстанови износа, да промени финансовите потоци на компанията и да гарантира, че средства не достигат до руската военна машина. Плевнелиев определи назначаването на особен управител като „добро решение“, при условие че работи разумно и прозрачно.

Относно Бюджет 2026 той призова управляващите да постигнат три цели: излизане от сивия списък, присъединяване към ОИСР и максимално използване на влизането в еврозоната.

Плевнелиев определи като неподходящо увеличаването на данък „дивидент“ и настоя за оптимизация на държавната администрация. Според него е недопустимо възнагражденията в публичния сектор да надвишават тези в частния и държавата трябва да извърши структурни реформи за по-висока ефективност.

Той се обяви и против увеличаване на бюджета на съдебната система, като постави под въпрос необходимостта от повече средства.

Плевнелиев посочи два сценария пред България за 2026 г. - демократичен и популистки. Демократичният сценарий предвижда коалицията да остане стабилна поне до президентските избори и да започне реформи в диалог с бизнеса.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    47 3 Отговор
    Този го изгониха от къщи и тръгна по студиата

    19:58 09.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    29 1 Отговор
    Никой конкурент няма сметка да купува Нефтохим Бургас.По скоро ще му вземат пазара.

    20:00 09.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Ексклузивно!ДАНС окупира Нефтохим Бургас.

    20:01 09.11.2025

  • 4 Да,бе

    37 1 Отговор
    Преди бивш президент тоя помашки чехъл е бивш комсомолски секретар.И там си е останал по паркингЗите ..

    20:03 09.11.2025

  • 5 От кухнята

    29 0 Отговор
    Чехлю въпреки, че го раздава софтатлантик, понеже по подразбиране тоя льольо не може да е хард, МНОГОКРАТНО през годините пътува за бизнес срещи в Русия, в петзвездни хотели. За среща със санкционирани руски олигарси. Това дето го гледате по телевизията, не е това дето става в живота.

    20:03 09.11.2025

  • 6 Този му липсва чехъла на Деса

    26 2 Отговор
    Ирландската овчарка дали е измила чиниите?

    20:06 09.11.2025

  • 7 Ми , това са твоите хора бе чехлию.

    24 0 Отговор
    Тиква и Шопар.

    20:07 09.11.2025

  • 8 Хипотетично

    18 0 Отговор
    ПРедложението на Плевнелиев за продажба на рафинерията на турска фирма е поредна зависимост , както е поговорката: от трън та на глог.

    20:09 09.11.2025

  • 9 Мдаа

    18 0 Отговор
    Накратко, ако мен ме съдят и изгубя делото, аз плащам. Ако управляващите направят грешка и някой осъди държавата, целият народ го съдят и плаща, само виновниците НЕ.

    20:10 09.11.2025

  • 10 тъщата

    15 0 Отговор
    Росене,росене малко ли ти е тежестта на чехъла,че трябва и чорап в устата ти да влезе.

    20:10 09.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Десислава Банова

    16 1 Отговор
    Марш да измиеш чиниите!!! И една прахосмукачка после!
    А, да, не ме чакай за вечеря, с любовника съм. Ще закъснея...до сутринта.

    Коментиран от #21

    20:11 09.11.2025

  • 13 Каблешков

    6 0 Отговор
    Плевнелиев, осъдете България в частните си съдилища, щом искате.

    20:12 09.11.2025

  • 14 Иван

    16 1 Отговор
    Аз мисля че трябва да се допитаме до Иван Костов той много ги разбира нещата вижте какви хубави неща станаха в последните 35 години за чудо и приказ евала от такива велики българи

    20:12 09.11.2025

  • 15 Въглеродни квоти

    9 1 Отговор
    Чехлюбанев пак скъса синджира. Синоптичката се разграничава от глупостите и го чака довечера с точилката да се прибере.

    20:13 09.11.2025

  • 16 Спокойно

    11 1 Отговор
    Ще ни вземат земята, достъпа до Черно море, всичко
    То друго нямаме
    И този загубен народ блее

    20:16 09.11.2025

  • 17 Мусор

    8 1 Отговор
    Крий се под полата на банова и мълчи

    20:17 09.11.2025

  • 18 Мхм

    6 1 Отговор
    Toзи да не минал към "Възраждане"?

    20:17 09.11.2025

  • 19 Ами

    18 0 Отговор
    Какво му става на тоя? Да не би жена му или тъщата да са го ударили с тиган в глвата?
    Или пък да са му трансплантирали мозък? Какви са тия проблясъци на мисъл?
    И нито една дума за евроатлантизъм, ценности и плюене срещу Русия.
    Тоя май усети на къде отиват нещата и смени позицията :)

    20:18 09.11.2025

  • 20 Пси

    2 3 Отговор
    Правилното беше, да се остави Лукойл да се оправят сами, да търсят купувач, или да фалират. Понеже няма алтернативен източник на нефт, освен Урал, цената щеше да е за скрап. Имаше някаква в Плевен, която можеше да спаси положението, но тя сигурно е обрана, made in Bulgaria

    20:19 09.11.2025

  • 21 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Десислава Банова":

    Банова се изнесла заедно с децата.

    Коментиран от #30

    20:21 09.11.2025

  • 22 Пич

    7 2 Отговор
    Това тъпо парче по добре да изкарва синоптичката да говори ! Дори и тя колкото и да е умствено ощетена , все ще кажа нещо , което няма да звучи толкова глупаво !!!

    20:23 09.11.2025

  • 23 Спецназ

    6 0 Отговор
    Според ПЛУЖЕКА,

    сделка трябва да се завърши след одобрение от САЩ!!

    ТОЯ Е ЯЛ ВЕСЕЛИ ГЪБИ, Баце- Заклевам се!! :))

    20:23 09.11.2025

  • 24 тома

    2 0 Отговор
    Не може ами ще струва бати роско

    20:23 09.11.2025

  • 25 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Чудо голямо.БГ е плащала репарации 50 години на Гърция ,та един Нефтохим ли няма да платим на Русия в следващите 500 години?

    20:23 09.11.2025

  • 26 Дедо

    14 0 Отговор
    Руснаците винаги се връщат за своето. Не съм го казал аз. Бисмарк го е казал. Великия канцлер на германците.

    20:24 09.11.2025

  • 27 ?????

    9 1 Отговор
    Ха ха.
    Колкото и да е странно Чехлю до известна степен е прав че национализацията на „Лукойл“ може да струва на България милиарди.
    Но по думите му „Лукойл“ трябва да премине към стратегически собственици, които да работят с неруски нефт говори че инж. Плевнелиев е просто некомпетентен.
    Не е въвъпрос руски или не руски е нефта.
    Важното е нефтът да отговаря на характеристиките за които е предназначена рафинерията.
    Да търсят такъв петрол.
    Който знае знае,
    Съмнявам се че тва е Чехлю.

    20:26 09.11.2025

  • 28 Курд Околянов

    2 0 Отговор
    Ако Нефтохим работи само с неруски петрол, ще бъде на загуба, защото цените на вноса ще бъдат по-ниски.

    20:27 09.11.2025

  • 29 Коки

    4 0 Отговор
    Този е капут

    20:28 09.11.2025

  • 30 Пффф

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Да се изнесе, да слезне от джипа, и да иде с децата при майка си!! Не знам каква прогноза си гледал, но синоПтИЧКИТЕ, знаят от къде духа вятъра

    20:28 09.11.2025

  • 31 име

    4 0 Отговор
    чехльо, я кажи, още ли сме в игрятя за завода на фолксваген

    20:28 09.11.2025

  • 32 Евроатлантик

    2 0 Отговор
    ПЛЕНАЛИЕВ КОПЕЙКА!

    20:32 09.11.2025

  • 33 Мара Общата

    4 2 Отговор
    Плевньо, кат дойдат руските ще се нас.реш, споко

    20:32 09.11.2025

  • 34 Курд Околянов

    0 0 Отговор
    И не казва кой ни причини това !? Това не е никакъв удар по Русия, защото рафинерията е частно дружество на много собственици. Русия от нея не взима нищо, защото руснаците си взимат парите от петрола още на пристанището.

    20:34 09.11.2025

  • 35 Цървул

    2 1 Отговор
    Нали това е целта . Да ни вземат колкото се може повече пари .

    20:37 09.11.2025

  • 36 Мюмюн

    1 1 Отговор
    кой беше тоя?

    20:38 09.11.2025

  • 37 Баба ванга .

    1 1 Отговор
    Бензина ще стане по скъп от златото!!

    Коментиран от #39

    20:39 09.11.2025

  • 38 Лукойл

    0 0 Отговор
    да го дадем на Мъдуро!Има много нефт и опит!

    20:40 09.11.2025

  • 39 А водата

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Баба ванга .":

    от бензина!

    20:41 09.11.2025

  • 40 долу ес

    1 1 Отговор
    членството в Ес нато ЕЗ веч струва 3 млн души по малко и 60 млрд дълг в евро!, 1990 дъкга на лошяи Т Живков беше 8 млрд долара...

    20:41 09.11.2025

  • 41 Активист на ГЕРБ

    1 1 Отговор
    Да живее евроатлантизма !!! Днес Нефтохима, утре АЕЦ-а.

    20:42 09.11.2025

  • 42 и боташ струва

    1 1 Отговор
    ама го подписа руската подлога нали??

    20:42 09.11.2025

  • 43 Българин ..

    2 0 Отговор
    Какво искаш мнение от някой който хал хабер си няма нефто химия и оправят жена му съседите!

    20:43 09.11.2025

  • 44 УВАЖАЕМИ ПЛЕВНЕЛИЕВ

    2 0 Отговор
    ЧЕТЕШ ЛИ КОМЕНТАРИТЕ ЗА ТЕБ ИМАМ СТОМАНЕНО ВЪЖЕНЦЕ ЗА ПРИМКА ЩЕ ТИ ГО ПОДАРЯ ДА МОЖЕШ ДА СИ ГО УКАЧИШ.

    Коментиран от #46

    20:44 09.11.2025

  • 45 Лукойл

    0 0 Отговор
    И Русия има нужда от особен,способен управител!

    20:44 09.11.2025

  • 46 Плевнелиев

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "УВАЖАЕМИ ПЛЕВНЕЛИЕВ":

    Тези коментари са от платени троли а истинските българи ме ОБИЧАТ!!!

    20:48 09.11.2025

  • 47 Тихо бре

    0 0 Отговор
    Шиши ши го опрай Лукойла, като Лафка ши го упрай и Долно Езерово пак ще останат без покриви, леко обгазен с ококорени неми хора

    20:50 09.11.2025

  • 48 Гарга Сарис

    0 0 Отговор
    Скачай на Тиквун в панталоните и оправяй нещата! Ако не искаш, то Деса ме чака!

    20:50 09.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове