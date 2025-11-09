Росен Плевнелиев: Национализацията на „Лукойл“ може да струва на България милиарди

Бившият президент Росен Плевнелиев заяви пред БТВ, че национализация на „Лукойл“ би била „много тежка грешка“ и може да доведе до милиардни санкции. Според него продажба може да се извърши единствено със съгласието на рафинерията, тъй като при санкционен режим няма реален купувач, а едностранни действия биха довели до международни дела срещу България, предава News.bg.

Плевнелиев призова процесът да бъде напълно прозрачен и координиран със САЩ, като подчерта, че Министерството на външните работи трябва да участва активно в контрола върху рафинерията.

По думите му „Лукойл“ трябва да премине към стратегически собственици, които да работят с неруски нефт. Особеният управител носи задачата да възстанови износа, да промени финансовите потоци на компанията и да гарантира, че средства не достигат до руската военна машина. Плевнелиев определи назначаването на особен управител като „добро решение“, при условие че работи разумно и прозрачно.

Относно Бюджет 2026 той призова управляващите да постигнат три цели: излизане от сивия списък, присъединяване към ОИСР и максимално използване на влизането в еврозоната.

Плевнелиев определи като неподходящо увеличаването на данък „дивидент“ и настоя за оптимизация на държавната администрация. Според него е недопустимо възнагражденията в публичния сектор да надвишават тези в частния и държавата трябва да извърши структурни реформи за по-висока ефективност.

Той се обяви и против увеличаване на бюджета на съдебната система, като постави под въпрос необходимостта от повече средства.

Плевнелиев посочи два сценария пред България за 2026 г. - демократичен и популистки. Демократичният сценарий предвижда коалицията да остане стабилна поне до президентските избори и да започне реформи в диалог с бизнеса.