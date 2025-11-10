Ген. Атанасов: Наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим"

Наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим". Това мнение изрази ген. Атанас Атанасов в предаването "Денят започва" по БНТ.
Аз искам да излезе Държавен вестник и да видя какво пише в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, поясни той.
"В комисията по енергетика внесоха един проект. Аз поисках да видя на хартия законопроекта и квестора ми каза, "разпоредиха ни само по един екземпляр". После между почивките се внесе съвсем нов проект. Стана голяма бъркотия, ще видим какво излезе накрая. Наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим". Най-важно е да се спре паричният поток към Русия от производството на продукти в "Нефтохим", допълни Атанасов.
Есенната сесия на Народното събрание е времето, когато се обсъжда бюджета. Той е остана настрани. Той е "Нероден Петко". Сроковете изтекоха, а ние се занимаваме с "Лукойл", посочи още Атанасов.
По думите му в бюджета са заложени нерелистични приходи и много раздути разходи.
