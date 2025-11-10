Новини
Ген. Атанасов: Наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим"

10 Ноември, 2025 09:55 648 28

  • ген. атанас атанасов-
  • нефтохим

Най-важно е да се спре паричният поток към Русия от производството на продукти в "Нефтохим"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим". Това мнение изрази ген. Атанас Атанасов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Аз искам да излезе Държавен вестник и да видя какво пише в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, поясни той.

"В комисията по енергетика внесоха един проект. Аз поисках да видя на хартия законопроекта и квестора ми каза, "разпоредиха ни само по един екземпляр". После между почивките се внесе съвсем нов проект. Стана голяма бъркотия, ще видим какво излезе накрая. Наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим". Най-важно е да се спре паричният поток към Русия от производството на продукти в "Нефтохим", допълни Атанасов.

Есенната сесия на Народното събрание е времето, когато се обсъжда бюджета. Той е остана настрани. Той е "Нероден Петко". Сроковете изтекоха, а ние се занимаваме с "Лукойл", посочи още Атанасов.

По думите му в бюджета са заложени нерелистични приходи и много раздути разходи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фокс

    17 1 Отговор
    Ти ли бе с руските дипломи и очила в москва и окръжен прокурор на Разград по времето на комунизма и сега върл евро Бла Бла атлантик

    09:58 10.11.2025

  • 2 ТВ Зрител

    13 1 Отговор
    Няколко пъти ген. Атанасов каза, че не знае какъв закон е гласувал и чака да го прочете в държавен вестник.

    09:58 10.11.2025

  • 3 А това в Челопеч

    15 1 Отговор
    Мината е подземна. Собственост е на канадската компания Dundee Precious Metals.

    09:58 10.11.2025

  • 4 Константинова

    8 6 Отговор
    Ех, колко проблеми можеше да ни спести Костов, ако не беше руски агент, не беше продал Нефтохим на Лукойл!

    Коментиран от #13

    09:58 10.11.2025

  • 5 Един

    14 1 Отговор
    Накрая ще плащаме милиарди, помнете го това!

    10:00 10.11.2025

  • 6 Трол

    1 10 Отговор
    Много е спешно г-н Пеевски да се намеси в "Нефтохим" и да спре руската агресия.

    10:00 10.11.2025

  • 7 Пич

    17 1 Отговор
    Доказано кретенясал до последно !!! А бе , аланколу , като спреш рафинерията , откъде ще вземеш горива за народа , и за цялата държава бе , тъпак...?! Да не си постройл един кенеф за тази държава , че ще спираш нещо , направено с огромни усилия...?!

    10:00 10.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Военните могат ли да произвеждат бензин и дизел?

    Коментиран от #11

    10:00 10.11.2025

  • 9 Ръцете

    9 1 Отговор
    на мафията са го сграбчили яко .

    10:01 10.11.2025

  • 10 Гост

    14 1 Отговор
    Тоя декоративния генерал ако го оставим и ще ни вкара във война с Руснаците. Явно от възраста и акъла вече ептем му е изветрял.

    Коментиран от #16

    10:02 10.11.2025

  • 11 Дедо

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ба. Могат акита да произвеждат и да ядат и пият.

    10:04 10.11.2025

  • 12 Мдаа!🤔

    9 1 Отговор
    Сто и петдесет сантиметра подлост! Обаче 9999!
    Гледай танасе, когато руснаците дойдат да си приберат ЛукойлА, да си на поне два океана разстояние!😂😂😂

    10:05 10.11.2025

  • 13 Константинов

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Константинова":

    Костов трябва да бъде в затвора за унищожаване на българското земеделие. И чак след това да му се търси отговорност за другите нарушения, които са очеизваждащи.

    Коментиран от #25

    10:05 10.11.2025

  • 14 Абе

    7 1 Отговор
    Капанска о-р-пко с костов бяхте б-к-у-ите които продадохте Нефтохим,а сега му връщаш името м-р-а си

    10:06 10.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 1 Отговор
    НАЙ-НАЛОЖИТЕЛНО Е НАРОДА ДА ОСЪЩЕСТВИ КОНТРОЛ ВЪРХУ КРАДЛИВАТА ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСКА МАФИЯ!
    И ПОСЛЕ ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ.

    10:06 10.11.2025

  • 16 ептем

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Хептен на турски hepten

    Коментиран от #17

    10:09 10.11.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    5 4 Отговор
    Де го Мавъра от Драгалевци подарил Нефтохим за 1 лв на Окупатора

    Коментиран от #20

    10:11 10.11.2025

  • 20 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "АГАТ а Кристи":

    Почива си някъде. Може и да се кефи какви гадости е натворил и сега му ги сърбаме попарите. Лош човек. Продаде България.

    10:15 10.11.2025

  • 21 Кръвожадния веган

    9 1 Отговор
    Персонаж като този, ни Дикенс, ни Юго, ни Достоевски могат да измислят !

    10:16 10.11.2025

  • 24 До 22 рия съеденител

    1 0 Отговор
    Аз съм в Турция.
    Не ми разваляй езика с твоите тъпизми.

    10:22 10.11.2025

  • 25 Ъъъъ не!

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Константинов":

    По скоро за "цялостна творческа дейност" срещу България и не в затвора, а пред наказателният взвод!☹️☹️☹️

    10:32 10.11.2025

  • 26 Фори

    7 2 Отговор
    Като какъв се изказва този отблъскващ индивид

    10:32 10.11.2025

  • 27 то лукоила работи за тоя дето духа .

    0 2 Отговор
    тук само 10 процента продукция дава . а това е нищо . големите и малките бензиностанции кои зареждат . преминаващите през страната . от чужденците е голямата парса . тук 3 милиона коли не се движат . само за 3-4 празника . за селскостопанските машини е 30 процента от горивото . то е без акциз . и за армията около 10 процента . а и нефтопродуктите са замърсители . уж газът бил най-зелена енергия . уж смяна с електрически коли . уж на водород . отровиха хората . 200 000 онкоболни страдат .

    10:47 10.11.2025

  • 28 дедо

    1 0 Отговор
    бат танасчо много си компетентен бе

    11:05 10.11.2025

