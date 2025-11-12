Каква антидрон система е задействана в Бургас и колко струва най-добрата?

"Най-вероятно колегите от "Военна полиция", за които беше съобщено, че имат антидрон система, ще могат да открият самия дрон, но не вярвам да могат да реагират по-съществено". Това обясни в ефира на НОВА президентът на Международната асоциация за борба с дроновете инж. Стайко Топалов, коментирайки въпроса какво ще се случи, ако в района на рафинерията в Бургас бъде вдигнат безпилотен летателен апарат. Той подчерта, че всъщност антидрон системите установяват наличието на тези летателни апарати.

"Антидрон системите са максимално ефективни, когато са изградени на няколко слоя. Според информацията в медиите има модерна антидрон система с екип, който я експлоатира — това е стъпка напред спрямо предишното състояние. Няма регистриран случай на свален дрон у нас. Но преди четири дни е имало учение, на което "Военна полиция" е демонстрирала антидрон система и ефективно сваляне на дрон. Това показва, че е възможно такива системи да бъдат закупени", категоричен е той. По думите му тези технологии обаче не трябва да бъдат подробно разгласявани.

"За съжаление не. Предупреждаваме от години, че темата е изключително важна. Дроновете са едновременно полезни и опасни – вече са част от ежедневието ни. Все повече устройства са автономни и дистанционно управлявани. Но те могат да бъдат използвани и за злонамерени действия", отговори той на въпрос има ли ефективни антидрон системи над критичната ни инфраструктура като АЕЦ "Козлодуй" и летищата.

Според него антидрон системата трябва не само да открива, а и да неутрализира – чрез заглушаване на връзката, поемане на контрола над дрона или физическо сваляне. У нас такива комплексни системи все още няма. "Една ефективна антидрон система струва между 5 и 10 милиона евро. Но загубите от едно затваряне на летище, например, покриват такава инвестиция. Подобна система покрива периметър от 500 метра до няколко километра – в зависимост от конфигурацията. Те могат да бъдат и мобилни. Системата, която е разположена в "Лукойл", според информацията, е мобилна и е първо ниво – тоест само за откриване", заяви Топалов.