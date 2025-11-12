Каква антидрон система е задействана в Бургас и колко струва най-добрата?

"Най-вероятно колегите от "Военна полиция", за които беше съобщено, че имат антидрон система, ще могат да открият самия дрон, но не вярвам да могат да реагират по-съществено". Това обясни в ефира на НОВА президентът на Международната асоциация за борба с дроновете инж. Стайко Топалов, коментирайки въпроса какво ще се случи, ако в района на рафинерията в Бургас бъде вдигнат безпилотен летателен апарат. Той подчерта, че всъщност антидрон системите установяват наличието на тези летателни апарати.
"Антидрон системите са максимално ефективни, когато са изградени на няколко слоя. Според информацията в медиите има модерна антидрон система с екип, който я експлоатира — това е стъпка напред спрямо предишното състояние. Няма регистриран случай на свален дрон у нас. Но преди четири дни е имало учение, на което "Военна полиция" е демонстрирала антидрон система и ефективно сваляне на дрон. Това показва, че е възможно такива системи да бъдат закупени", категоричен е той. По думите му тези технологии обаче не трябва да бъдат подробно разгласявани.
"За съжаление не. Предупреждаваме от години, че темата е изключително важна. Дроновете са едновременно полезни и опасни – вече са част от ежедневието ни. Все повече устройства са автономни и дистанционно управлявани. Но те могат да бъдат използвани и за злонамерени действия", отговори той на въпрос има ли ефективни антидрон системи над критичната ни инфраструктура като АЕЦ "Козлодуй" и летищата.
Според него антидрон системата трябва не само да открива, а и да неутрализира – чрез заглушаване на връзката, поемане на контрола над дрона или физическо сваляне. У нас такива комплексни системи все още няма. "Една ефективна антидрон система струва между 5 и 10 милиона евро. Но загубите от едно затваряне на летище, например, покриват такава инвестиция. Подобна система покрива периметър от 500 метра до няколко километра – в зависимост от конфигурацията. Те могат да бъдат и мобилни. Системата, която е разположена в "Лукойл", според информацията, е мобилна и е първо ниво – тоест само за откриване", заяви Топалов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
09:13 12.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #9
09:14 12.11.2025
3 провинциалист
Коментиран от #14
09:14 12.11.2025
4 то дрон струва 1600 лева
09:15 12.11.2025
5 Божеее
09:16 12.11.2025
6 Дрон ли
09:16 12.11.2025
7 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Едва ли че уцелиш едно малко дронче от 1-2км с тази картечница. Ще има да пуцаш
докато ти свършат патроните, ама руснаците винаги давате акъл на другите.
Коментиран от #11
09:17 12.11.2025
8 Някой
09:18 12.11.2025
9 Сталин
До коментар #2 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
09:20 12.11.2025
10 ЗА ПРЕД ХОРАТА
09:20 12.11.2025
11 Някой
До коментар #7 от "си дзън":За на километри не знам. Но съм попадал на видео на руски военни на движещ се пикап и до тях прелитащ квадрокоптер. Единият си го мерна и с автомат веднага го свали. Това докато колата е в движение.
09:21 12.11.2025
12 Верно ли
09:21 12.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Международна асоциация за
До коментар #3 от "провинциалист":Борба с дроновете. Ясно.
09:23 12.11.2025
15 Госあ
Коментиран от #16
09:23 12.11.2025
16 Госあ
До коментар #15 от "Госあ":Предполагам и в Европа ще затегнат контрола, заради тия бандери
09:24 12.11.2025
17 тъпa кука
09:41 12.11.2025
18 Леле майкоооо....
09:53 12.11.2025
19 Един беларуски или руски Камаз
И на разстояния по-малки от 10 - 7 км, този комплекс е способен да „изгори“ електронните компоненти на дронове с високоенергийни електромагнитни (ЕМ) лъчи. Той може също така да изведе от строя бордовото електронно оборудване на вражески тактически и стратегически крилати ракети както и на всички самолети кацащи на летище Бургас ..... и на инж. Стайко Топалов свят му се извива
09:59 12.11.2025