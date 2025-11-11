Новини
България »
Румяна Бъчварова за "Лукойл": Трупа се напрежение, което може да създаде една опасна ситуация

Румяна Бъчварова за "Лукойл": Трупа се напрежение, което може да създаде една опасна ситуация

11 Ноември, 2025 08:57 895 16

  • румяна бъчварова-
  • лукойл-
  • бюджет

Президентът Румен Радев в настоящата ситуация мълчи, макар че може да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), а отделни страни могат да постигнат общо съгласие

Румяна Бъчварова за "Лукойл": Трупа се напрежение, което може да създаде една опасна ситуация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не трябва да подценяваме усилията на правителството, особено по казуса "Лукойл". Тук става дума за едно геополитическо решение, което трябва да бъде постигнато. Има напрежение, особено с кратките срокове. Трябва да имаме решение, надяваме се то да е положително. Това каза Румяна Бъчварова в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

"Може би решението за особения управител трябваше да се случи толкова бързо, за да се предприемат следващите стъпки", добави тя. По думите ѝ управляващите не си дават сметка затова, което се случва в обществото. "По темата "Лукойл" се трупа напрежение, което може да създаде една опасна ситуация в момент, в който България приема еврото и влиза в еврозоната", смята Бъчварова.

Едно от големите изпитания за правителството ще е „Лукойл“. Президентът Румен Радев в настоящата ситуация мълчи, макар че може да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), а отделни страни могат да постигнат общо съгласие, добави Бъчварова.

Относно Бюджет 2026 тя коментира: "Този бюджет се води по счетоводната логика, а не по логиката на добрите политически решения. Това е големият дефицит в управлението".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Спокойно! Орбан обеща да ни даде по 5 лв литъра и с доставката ще бъде 8 лв литър

    Коментиран от #2

    08:59 11.11.2025

  • 2 Да де

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато двамата Мазни пеевско-герберски коалиционни партньори приберат рафинерията, цените ще скочат до небесата. Нямат насищане дебелите им търбуси.

    Коментиран от #5

    09:03 11.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тази е от мафията герб

    13 1 Отговор
    От вас нищо не става освен крадци и лъжци

    09:10 11.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да де":

    В бюджета за 2026 г е заложена 100 процента инфлация.Тази криза им идва добре на правителството

    09:11 11.11.2025

  • 6 Факти

    10 2 Отговор
    Президентът Румен Радев в настоящата ситуация мълчи, макар че може да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), но Народното събрание с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС - НН ще отхвърли свикването на КСНС

    09:20 11.11.2025

  • 7 баба шаманка

    5 2 Отговор
    Нафтата ке свърши скоро!

    Коментиран от #14

    09:29 11.11.2025

  • 8 Ооооо

    4 1 Отговор
    Мене ми не дреме! Аз съм на спирт...

    09:31 11.11.2025

  • 9 Бензинаджия

    1 2 Отговор
    Требва,као Орбанезе,да се оди при Тръмп и да му се ,рече:-"Я сум твоего пиленце у Европата,а ти си моего Идеал во Америчка" и тръгува "реката"с петролиума Другио шанс нема,нема и да го биде,яко не одите тамо.

    09:32 11.11.2025

  • 10 Бензинаджия

    3 0 Отговор
    Що ви рече,Сретен Йосич:-"Че ми паднеш на чепо".

    09:35 11.11.2025

  • 11 На Боко

    7 1 Отговор
    човека ! На какви ли не постове не я инсталира , за които винаги е била не само неподходяща , а и истински резил ! Сега с цялата си наглост тръгнала и за "Лукойл" да ръси нейните ненужни бръщолевици !

    09:41 11.11.2025

  • 12 Лук ойл е без значение за Русия но....

    4 1 Отговор
    Много хубаво Тръмп удари който трябва и то не един....Всичко което срива режима е глътка въздух за народа.

    09:44 11.11.2025

  • 13 си дзън

    3 0 Отговор
    Щом Баце и Д говорят за катастрофа, ще е най-добре да затвори рафинерията.
    Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    09:50 11.11.2025

  • 14 Булгар,булгар

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "баба шаманка":

    Глупостта никога....

    09:52 11.11.2025

  • 15 нафтата са мо цапа

    0 2 Отговор
    Ерозонист с еко перки и слънчеви панели с ВЕЦове от сухи язовири...Това е най-новата мутация без никакъв бъг според самите нас урситата.,Кажете от ЕС АЕЦа кво да го прави само прави разходи за заплати и дими от време на време?.Колко ще дадат от ЕС ако го закрием нацяло с коалицията?Може ли заплащането за държавата да бъде във военна техника-американска?

    09:55 11.11.2025

  • 16 Конекрадец

    2 0 Отговор
    Ей,иде и нашето време.Като няма горива минавайте на животинска тяга-волове,коне,магарета и депутати.

    10:14 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове