Румяна Бъчварова за "Лукойл": Трупа се напрежение, което може да създаде една опасна ситуация

Не трябва да подценяваме усилията на правителството, особено по казуса "Лукойл". Тук става дума за едно геополитическо решение, което трябва да бъде постигнато. Има напрежение, особено с кратките срокове. Трябва да имаме решение, надяваме се то да е положително. Това каза Румяна Бъчварова в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

"Може би решението за особения управител трябваше да се случи толкова бързо, за да се предприемат следващите стъпки", добави тя. По думите ѝ управляващите не си дават сметка затова, което се случва в обществото. "По темата "Лукойл" се трупа напрежение, което може да създаде една опасна ситуация в момент, в който България приема еврото и влиза в еврозоната", смята Бъчварова.

Едно от големите изпитания за правителството ще е „Лукойл“. Президентът Румен Радев в настоящата ситуация мълчи, макар че може да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), а отделни страни могат да постигнат общо съгласие, добави Бъчварова.

Относно Бюджет 2026 тя коментира: "Този бюджет се води по счетоводната логика, а не по логиката на добрите политически решения. Това е големият дефицит в управлението".