Румяна Бъчварова за "Лукойл": Трупа се напрежение, което може да създаде една опасна ситуация

Не трябва да подценяваме усилията на правителството, особено по казуса "Лукойл". Тук става дума за едно геополитическо решение, което трябва да бъде постигнато. Има напрежение, особено с кратките срокове. Трябва да имаме решение, надяваме се то да е положително. Това каза Румяна Бъчварова в предаването "Тази сутрин" по бТВ.
"Може би решението за особения управител трябваше да се случи толкова бързо, за да се предприемат следващите стъпки", добави тя. По думите ѝ управляващите не си дават сметка затова, което се случва в обществото. "По темата "Лукойл" се трупа напрежение, което може да създаде една опасна ситуация в момент, в който България приема еврото и влиза в еврозоната", смята Бъчварова.
Едно от големите изпитания за правителството ще е „Лукойл“. Президентът Румен Радев в настоящата ситуация мълчи, макар че може да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), а отделни страни могат да постигнат общо съгласие, добави Бъчварова.
Относно Бюджет 2026 тя коментира: "Този бюджет се води по счетоводната логика, а не по логиката на добрите политически решения. Това е големият дефицит в управлението".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
08:59 11.11.2025
2 Да де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Когато двамата Мазни пеевско-герберски коалиционни партньори приберат рафинерията, цените ще скочат до небесата. Нямат насищане дебелите им търбуси.
Коментиран от #5
09:03 11.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тази е от мафията герб
09:10 11.11.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Да де":В бюджета за 2026 г е заложена 100 процента инфлация.Тази криза им идва добре на правителството
09:11 11.11.2025
6 Факти
09:20 11.11.2025
7 баба шаманка
Коментиран от #14
09:29 11.11.2025
8 Ооооо
09:31 11.11.2025
9 Бензинаджия
09:32 11.11.2025
10 Бензинаджия
09:35 11.11.2025
11 На Боко
09:41 11.11.2025
12 Лук ойл е без значение за Русия но....
09:44 11.11.2025
13 си дзън
Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.
09:50 11.11.2025
14 Булгар,булгар
До коментар #7 от "баба шаманка":Глупостта никога....
09:52 11.11.2025
15 нафтата са мо цапа
09:55 11.11.2025
16 Конекрадец
10:14 11.11.2025