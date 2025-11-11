"Младост 1" срещу презастрояването в София: Протестиращите са готови да блокират "Цариградско шосе"

Жители на столичния квартал „Младост 1“ излязоха на протест срещу намерение за регулация на междублоково пространство между блокове 29 и 30, разказа бТВ.

Според тях процедурата е първа стъпка към застрояване на единствената по-голяма зелена площ в района. На мястото в момента няма издадено разрешение за строеж, но тече процедура за уточняване на границите между частен и общински имот, потвърдиха от Столичната община.

Въпреки това живеещите там смятат, че това е знак за бъдеща строителна дейност и се опасяват, че на терена може да се появи висока сграда.

„Тук живеят над 10 000 души. Това е единственото свободно място. Децата играят, хората се разхождат. Ако тук се построи блок, ще дишаме бетон“, казват протестиращите в ефира на бТВ.

Според тях в района липсват достатъчно детски и спортни площадки, а паркоместата отдавна не стигат. Местните настояват мястото да остане зелена площ, а собственикът на имота – ако е необходимо – да бъде обезщетен с друг терен.