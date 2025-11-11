Новини
"Младост 1" срещу презастрояването в София: Протестиращите са готови да блокират "Цариградско шосе"

11 Ноември, 2025 10:18 652 14

  • младост 1-
  • протест-
  • застрояване-
  • зелена площ

Тук живеят над 10 000 души. Това е единственото свободно място. Децата играят, хората се разхождат. Ако тук се построи блок, ще дишаме бетон

"Младост 1" срещу презастрояването в София: Протестиращите са готови да блокират "Цариградско шосе" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал „Младост 1“ излязоха на протест срещу намерение за регулация на междублоково пространство между блокове 29 и 30, разказа бТВ.

Според тях процедурата е първа стъпка към застрояване на единствената по-голяма зелена площ в района. На мястото в момента няма издадено разрешение за строеж, но тече процедура за уточняване на границите между частен и общински имот, потвърдиха от Столичната община.

Въпреки това живеещите там смятат, че това е знак за бъдеща строителна дейност и се опасяват, че на терена може да се появи висока сграда.

„Тук живеят над 10 000 души. Това е единственото свободно място. Децата играят, хората се разхождат. Ако тук се построи блок, ще дишаме бетон“, казват протестиращите в ефира на бТВ.

Според тях в района липсват достатъчно детски и спортни площадки, а паркоместата отдавна не стигат. Местните настояват мястото да остане зелена площ, а собственикът на имота – ако е необходимо – да бъде обезщетен с друг терен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 6 Отговор
    Ще я търсите ИВАНЧЕВА ❗❗❗

    Коментиран от #5, #7

    10:21 11.11.2025

  • 2 Селянинът с мистрията

    3 3 Отговор
    Еее не така де за тях бетон може, а за други не може!?

    10:22 11.11.2025

  • 3 честен ционист

    5 6 Отговор
    Строете бункери, както правят в Банкя.

    10:22 11.11.2025

  • 4 А къде бяха ,когато

    12 0 Отговор
    Ваклин застрои къде що имаше празно място.

    10:24 11.11.2025

  • 5 Така е

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Фъндъчка и нейният крадлив вожд Тиквоча Борисов направиха от София, едно огромно презастроено гето.

    10:24 11.11.2025

  • 6 Мнение

    9 0 Отговор
    Не само Младост, а всички квартали трябва да излезем на протест. След като бастисаха Лозенец, който беше прекрасен с къщи и зелени дворове следва Изток. На ул. Латинка вече е заградена зелената площадка с футболно игрище в междублоковото пространство
    Събарят се прекрасни къщи и се появяват огромни нови блокове.

    10:27 11.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Руската губерния да не се меша в общинските дела на София и в ръководството и !

    Понял ???

    Коментиран от #8

    10:27 11.11.2025

  • 8 Ей скъперник

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Съдружника ти за да те трае още в бизнеса, да знаеш че яко захлебва из вас.

    10:32 11.11.2025

  • 9 правдата

    3 1 Отговор
    Блокирането на пътища трябва да се забрани със закон.Да протестират където желаят.Има и други места.Но пътните артерии не са мястото.Не пречете на другите за живеят.

    10:32 11.11.2025

  • 10 Трол

    0 2 Отговор
    Няма презастрояване, има усещане за презастрояване.

    10:33 11.11.2025

  • 11 дедо

    0 3 Отговор
    Айде, айде, няма да дишате бетон. Имате си точно там парк "Въртопо". Натискайте общината да вложи пари за благоустрояването му.

    10:34 11.11.2025

  • 12 София

    1 1 Отговор
    Се е превърнала в една огромна строителна площадка- почти всеки квартал е така!!!

    10:37 11.11.2025

  • 13 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор
    САМО ТАКА....ИНВЕСТИТОРИТЕ
    ДА ГИ ОБЕЗЩЕТЯВАТ С ТЕРЕН
    В....МЛАДОСТ ДВЕ...ПОСЛЕ ТРИ...и т.н. .....

    10:38 11.11.2025

  • 14 Милчо Лаков

    0 0 Отговор
    От къде излиза частен имот в Младост?Нали прибраха всичко още преди 60год.Дали има драгалевчанин с частна нива от тогава?

    10:41 11.11.2025

