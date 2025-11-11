"Младост 1" срещу презастрояването в София: Протестиращите са готови да блокират "Цариградско шосе"

Жители на столичния квартал „Младост 1“ излязоха на протест срещу намерение за регулация на междублоково пространство между блокове 29 и 30, разказа бТВ.
Според тях процедурата е първа стъпка към застрояване на единствената по-голяма зелена площ в района. На мястото в момента няма издадено разрешение за строеж, но тече процедура за уточняване на границите между частен и общински имот, потвърдиха от Столичната община.
Въпреки това живеещите там смятат, че това е знак за бъдеща строителна дейност и се опасяват, че на терена може да се появи висока сграда.
„Тук живеят над 10 000 души. Това е единственото свободно място. Децата играят, хората се разхождат. Ако тук се построи блок, ще дишаме бетон“, казват протестиращите в ефира на бТВ.
Според тях в района липсват достатъчно детски и спортни площадки, а паркоместата отдавна не стигат. Местните настояват мястото да остане зелена площ, а собственикът на имота – ако е необходимо – да бъде обезщетен с друг терен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #5, #7
10:21 11.11.2025
2 Селянинът с мистрията
10:22 11.11.2025
3 честен ционист
10:22 11.11.2025
4 А къде бяха ,когато
10:24 11.11.2025
5 Така е
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Фъндъчка и нейният крадлив вожд Тиквоча Борисов направиха от София, едно огромно презастроено гето.
10:24 11.11.2025
6 Мнение
Събарят се прекрасни къщи и се появяват огромни нови блокове.
10:27 11.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Руската губерния да не се меша в общинските дела на София и в ръководството и !
Понял ???
Коментиран от #8
10:27 11.11.2025
8 Ей скъперник
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Съдружника ти за да те трае още в бизнеса, да знаеш че яко захлебва из вас.
10:32 11.11.2025
9 правдата
10:32 11.11.2025
10 Трол
10:33 11.11.2025
11 дедо
10:34 11.11.2025
12 София
10:37 11.11.2025
13 ВЕЛИНСКИ
ДА ГИ ОБЕЗЩЕТЯВАТ С ТЕРЕН
В....МЛАДОСТ ДВЕ...ПОСЛЕ ТРИ...и т.н. .....
10:38 11.11.2025
14 Милчо Лаков
10:41 11.11.2025