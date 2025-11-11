Новини
Георги Захариев: Милионерите в България ще се увеличат до края на годината, но през 2026 г. тенденцията ще се обърне

11 Ноември, 2025 12:49

Според експерта едва 7–8% от българите инвестират, като повечето избират недвижими имоти

Георги Захариев: Милионерите в България ще се увеличат до края на годината, но през 2026 г. тенденцията ще се обърне - 1
Мария Атанасова

402 нови милионери през 2025 г у нас. С 858 повече са и депозитите, в които има от 500 000 до 1 милион лева. Това показват данните на Българската народна банка.

Основателят на „Финансова академия“ прогнозира, че броят на заможните българи ще расте до края на 2025 г., но през следващата година тенденцията ще се обърне заради увеличаващите се данъци и осигуровки. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS Георги Захариев коментира, че статистиката за броя на новите милионери у нас е неточна и подвеждаща.

„Милионер е човек, чиито активи, минус кредитите и всичко, което дължи на някого, както и минус стойността на собствения му дом, надхвърлят един милион. Ако се изчисли по този начин, вероятно милионерите у нас са повече, отколкото показват официалните данни“, обясни Захариев.

По думите му в сегашните изчисления често се включват и разплащателни сметки, които не представляват реални депозити или инвестиции. „Това са оперативни сметки, с които хората покриват текущи разходи, а не дългосрочни активи. Така че реалната картина е различна“, уточни експертът.

Захариев прогнозира, че до края на годината броят на хората с висока нетна стойност ще се увеличи, но от 2026 г. тенденцията ще се обърне. „Очаквам през следващата година милионерите да станат по-малко, заради вдигането на данъчните и осигурителните тежести“, каза той.

Финансистът отбеляза, че голяма част от българите все още предпочитат да държат парите си в банкови депозити. „На мен ми прави впечатление, че българите обичат да губят пари. Всеки лев, който стои в депозит и не работи за нас, губи стойност. През последните пет години инфлацията беше най-големият бич за спестяванията“, подчерта Захариев.

По негови думи стойността на банковите влогове ще продължи да намалява, тъй като хората постепенно ще насочват средствата си към други активи. „По-скоро очаквам, че тези пари ще бъдат инвестирани – в недвижими имоти, фондове или други форми на капитал. Правителството в момента не предлага устойчива данъчна система, а предстоящото приемане на еврото внася несигурност“, коментира още той.

Според Георги Захариев едва 7–8% от българите инвестират, като повечето избират недвижими имоти.


  • 1 гошко

    5 1 Отговор
    Милионерите чекмеджари в България
    се увеличат до края на годината, но през 2026 г.
    още повече чекмеджари милионери
    но в евро
    а заблудилите се избиратели
    ще броят центовете пред магазините

    12:52 11.11.2025

  • 2 Сила

    4 0 Отговор
    А милиционерите ....и милионерите - милиционери , и "тамплиерите " - милиционеромилионери ....??!

    12:52 11.11.2025

  • 3 Мдаа

    9 0 Отговор
    На държавна хранилка и тлъсти бонуси лесно се става милионер. Другият вариант е държавна поръчка за фирма изпълнител с подизпълнител на подизпълнителия и "човека взе парите и каза чакай малко..."

    12:55 11.11.2025

  • 4 0001

    5 2 Отговор
    Ох, след Нова Година предстоят интересни събития! Народната любов ще залее всичко! Глада е по-силен от тока! А на българин пипнеш ли му имуществото е готов на всичко!

    12:57 11.11.2025

  • 5 Капитан Крийч

    4 1 Отговор
    Чудите се как да убедите българина да не държи кеш точно в тези несигурни времена, а да инвестира парите си в нечии чекмеджаци.

    13:00 11.11.2025

  • 6 Промяна

    2 3 Отговор
    РАДЕВ Е МИЛИОНЕР ОТ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ

    Коментиран от #8

    13:17 11.11.2025

  • 7 глупусти

    4 0 Отговор
    Шефа каза че все по-бедни ставаме. А Еврото ще ни досъсипе!

    13:18 11.11.2025

  • 8 аха

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    И 600 милиона комисион от договора с Боташ.

    13:21 11.11.2025

  • 9 Абе

    5 1 Отговор
    от ГЕРБ, БСП и "Началото" да ни кажат как се става милионер?!

    13:22 11.11.2025

  • 10 Байно!

    2 1 Отговор
    Ти гледай да не ни издрънчи някоя хиперинфлация и да станем всички милионери, че тогава м..ата си е..ало.

    Коментиран от #11

    13:24 11.11.2025

  • 11 ай ай ай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Байно!":

    Ай как хочется, ой ой ой!

    13:26 11.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    И АЗ ТАКА ГИ ВИЖДАМ НЕЩАТА....
    КАК С ПЕНСИЯ 300 € И ЗАПЛАТА 600 €
    СЕ ПРЕВРЪЩАМЕ В МИЛИОНЕРИ....

    14:16 11.11.2025

