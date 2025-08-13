Новини
България »
377 са новите милионери у нас само за една година

377 са новите милионери у нас само за една година

13 Август, 2025 10:48 780 28

  • милионери-
  • депозити-
  • пари-
  • банка

Общо в края на второто тримесечие на 2025 г. броят на депозитите на домакинствата стига 9,016 млн., като нараства на годишна база с 1,1%.

377 са новите милионери у нас само за една година - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

377 са новите милионери у нас за една година, показват данните на БНБ. Към края на юни тази година има 1972 депозита с над 1 милион лева в тях, докато преди година те са били 1595. В тях богати българи държат над 4,823 млрд. лева. Само за последните три месеца от април до юни новите милионери са 77.

Общо в края на второто тримесечие на 2025 г. броят на депозитите на домакинствата стига 9,016 млн., като нараства на годишна база с 1,1%. Размерът на тези депозити в края на юни 2025 г. нараства на годишна база с 11,2% и достига 93,149 млрд. лева. В края на юни 2025 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити се увеличава с 0,3%, а размерът – с 2,5%.

Към края на юни 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19,3%.

Над 500 000 до 1 млн. лева в банка държат 4121 българи като броят им расте със 750 за година. от 200 000 до 500 000 лева са 29 707 депозита, а за година те се увеличават с близо 23 на сто.

И отново намаляват малките депозити до 5000 лева. Едва до 1000 лева на влог имат 4,667 млн. българи, като за година броят на тези сметки е намалял с 28,5 хиляди. От 1000 до 2000 лева са близо 960 000 депозита, като за година те са с 23 000 по-малко. Тези от 2000 до 5000 лева намаляват с 6386 и са 715,7 хил. броя.

Над 1,7 млн. са малките кредити, взети от домакинствата за суми до 1000 лева. Те са намалели с 57,4 хил. за година. Спад има и при заемите до 2000 и до 5000 лева.

Увеличават се обаче големите кредити над 1 млн. лева ,които най-често се теглят за покупка на жилище или луксозна кола. Такива заеми имат 428 човека, като сумата, която дължат е за над 663 млн. лева. Броят на тези кредити е нараснал със 170 или с 66 на сто за година. Близо 70 на сто повече са и заемите от 500 000 до 1 млн. лева, които в края на юни са 3943, а тези от 200 000 до 500 000 лева са почти 24 000, като за година са се увеличили с още 8300.

В края на юни 2025 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 1%, като достига 2.887 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 20,8%, като достига 51.003 млрд. лева. В края на юни 2025 г. в сравнение с края на март 2025 г. броят на тези кредити намалява с 0,3%, а размерът им се увеличава с 5,4%.

Към края на юни 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27,8%.

Бизнесът има 158 хил. броя заеми, като нарастват със 7,6% на годишна база. Размерът на тези кредити е 50,804 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8,7% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2,8%, а размерът им – с 1,6%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (26,7%), Преработваща промишленост (20,8%) и Операции с недвижими имоти (12%). Към края на юни 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75,7%, писа pariteni.bg.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Само 20 процента от населението на България има пари в банките.Това са политиците, олигарсите и техните роднини.

    Коментиран от #21, #25

    10:50 13.08.2025

  • 2 Никнат

    16 0 Отговор
    като гъби в най - бедната държавата на ЕС !

    10:51 13.08.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    2 1 Отговор
    5 млн население а 9 млн депозити.

    10:51 13.08.2025

  • 4 Трол

    1 8 Отговор
    България забогатява и се развива.

    Коментиран от #22

    10:51 13.08.2025

  • 5 Беднякът милионер

    17 0 Отговор
    Как се става милионер в БГ ако не си крадец, измамник, прекупвач, или имаш връзки с политици?!

    10:51 13.08.2025

  • 6 пеев

    8 2 Отговор
    НЕКА ПОЗНАЯ ОТ РЕДИЦИТЕ НА ПП СА.

    10:52 13.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шопо

    7 1 Отговор
    При тази инфлация всички ще станем милионери.

    10:54 13.08.2025

  • 9 баи хасан

    6 1 Отговор
    и аз съм милионерно не ми стигат още 999 999 лв но в близкото столетие и това ще стане а и ми увеличиха петсията от 650 на 690 лв месечно и на това съм доволен берекет версин

    10:54 13.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 маке

    8 0 Отговор
    При 240 народни к ор ум пи ра ни х ра н ту т ни ци как да е

    10:58 13.08.2025

  • 12 Само да питам

    1 0 Отговор
    От държавни поръчки ли или просто подставени лица, че и сараевския беше богат, преди мафията да си прибере версиите.

    10:59 13.08.2025

  • 13 Пилотчето

    5 0 Отговор
    Ееее много са малко бре. Мислех, че са поне 2-3 пъти повече. Ама цифрата вероятно се крие, че да не са много възмутени хората. А догодина с еврото вече ще представят реалната цифра, че да се покаже колко мощно и добре се развиваме с еврото. Ето, вижте ни как просперираме с новата валута. Евала на демократичното ти развитие Българиооо...браво Ганьо, велик си......

    10:59 13.08.2025

  • 14 А русофилите

    0 9 Отговор
    си останаха съдрани галоши и драскат тука!

    Коментиран от #18, #19

    11:01 13.08.2025

  • 15 Жалки смешници

    12 0 Отговор
    Що не напишете с колко са се увеличили хората с доход под 600лв

    11:02 13.08.2025

  • 16 Един

    8 0 Отговор
    Клуба на богатите... КРАДЦИ!
    Да публикуват и данни за бизнесите на тия милионери и колко обществени поръчки са спечелили

    11:08 13.08.2025

  • 17 догодина вече ще се броят на пръсти

    3 0 Отговор
    официално
    с изключение на асоцията на чекмеджарите
    които НАП не ги гони за данък Чекмедже
    а слухтят за бръснарки домашни майсторчета

    377 са новите милионери у нас само за една година

    11:13 13.08.2025

  • 18 А русофоборсуците съдрани гашници

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "А русофилите":

    най бедни и измиращи в ес
    поклонници на шиши и тиквата

    11:16 13.08.2025

  • 19 Моарейн

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "А русофилите":

    Довечера като се прибереш вкъщи, провери дали под леглото и в гардероба не се е скрил някой голям и страшен русофил, който ще те схруска на две хапки. Да знаеш, че защита срещу него може да ти даде само д-р Гълъбова.

    11:17 13.08.2025

  • 20 само питам

    6 0 Отговор
    а бе как се става милионер в България каква е рецептата с честен труд ли или-------- защота аз работих 47 години на държавата и не станах милионер и сега пенсията ми е 700 лв но работих честно без мошеничества далавери и корупция

    Коментиран от #26

    11:22 13.08.2025

  • 21 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След като твърдиш че само 20% от населението има пари в Банките,КАКВО ГИ БЪРКА Останалите дали ще сме с Лев или Евро?

    11:52 13.08.2025

  • 22 ЦЯЛАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    БЪЛГАРИЯ ЛИ ---И КУЕСЧЪНА ТИ ОТ ЗАБОГАТЯЛИТЕ ЛИ СИ ИЛИ СИ ВНУШАВАШ ЧЕ СИ СРЕД ТЯХ

    11:54 13.08.2025

  • 23 хахаха

    1 2 Отговор
    Забравихте за милиардерите около зеления чорап, копринката и после под него милионерите...... Като имаш зад гърба си властимащите си милиардер,милионер.....ако гласуваш за тях си просто овцЪ

    11:55 13.08.2025

  • 24 Банкер

    0 0 Отговор
    Нови сметки на старите...

    12:06 13.08.2025

  • 25 Горбачовче

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на политиците са им в чекмеджетата

    12:07 13.08.2025

  • 26 Слави

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "само питам":

    Будала си сине...

    12:07 13.08.2025

  • 27 БеГемот

    1 0 Отговор
    Чудото еврозона.....то това направо прави пари от въздуха...

    12:08 13.08.2025

  • 28 Цецо

    1 0 Отговор
    Всички са приятели или роднини на Боко или Шиши.

    12:10 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове