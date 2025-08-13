377 са новите милионери у нас само за една година

377 са новите милионери у нас за една година, показват данните на БНБ. Към края на юни тази година има 1972 депозита с над 1 милион лева в тях, докато преди година те са били 1595. В тях богати българи държат над 4,823 млрд. лева. Само за последните три месеца от април до юни новите милионери са 77.

Общо в края на второто тримесечие на 2025 г. броят на депозитите на домакинствата стига 9,016 млн., като нараства на годишна база с 1,1%. Размерът на тези депозити в края на юни 2025 г. нараства на годишна база с 11,2% и достига 93,149 млрд. лева. В края на юни 2025 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити се увеличава с 0,3%, а размерът – с 2,5%.

Към края на юни 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19,3%.

Над 500 000 до 1 млн. лева в банка държат 4121 българи като броят им расте със 750 за година. от 200 000 до 500 000 лева са 29 707 депозита, а за година те се увеличават с близо 23 на сто.

И отново намаляват малките депозити до 5000 лева. Едва до 1000 лева на влог имат 4,667 млн. българи, като за година броят на тези сметки е намалял с 28,5 хиляди. От 1000 до 2000 лева са близо 960 000 депозита, като за година те са с 23 000 по-малко. Тези от 2000 до 5000 лева намаляват с 6386 и са 715,7 хил. броя.

Над 1,7 млн. са малките кредити, взети от домакинствата за суми до 1000 лева. Те са намалели с 57,4 хил. за година. Спад има и при заемите до 2000 и до 5000 лева.

Увеличават се обаче големите кредити над 1 млн. лева ,които най-често се теглят за покупка на жилище или луксозна кола. Такива заеми имат 428 човека, като сумата, която дължат е за над 663 млн. лева. Броят на тези кредити е нараснал със 170 или с 66 на сто за година. Близо 70 на сто повече са и заемите от 500 000 до 1 млн. лева, които в края на юни са 3943, а тези от 200 000 до 500 000 лева са почти 24 000, като за година са се увеличили с още 8300.

В края на юни 2025 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 1%, като достига 2.887 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 20,8%, като достига 51.003 млрд. лева. В края на юни 2025 г. в сравнение с края на март 2025 г. броят на тези кредити намалява с 0,3%, а размерът им се увеличава с 5,4%.

Към края на юни 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27,8%.

Бизнесът има 158 хил. броя заеми, като нарастват със 7,6% на годишна база. Размерът на тези кредити е 50,804 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8,7% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2,8%, а размерът им – с 1,6%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (26,7%), Преработваща промишленост (20,8%) и Операции с недвижими имоти (12%). Към края на юни 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75,7%, писа pariteni.bg.