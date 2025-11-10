Новини
България »
402-ма са новите милионери само за една година у нас

402-ма са новите милионери само за една година у нас

10 Ноември, 2025 14:30 696 22

  • милионери-
  • влогове-
  • банки

Сериозно нарастват и влоговете със суми от 200 000 до 500 000 лева и достигат 31 638, като за година броят им се е увеличил с над 25% или с 6373

402-ма са новите милионери само за една година у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече българи с над 1 милион на влог в банката, отчете БНБ. В края на септември милионерите у нас са нараснали с 402-ма за една година и с 89 само за три месеца, като броят им вече е 2061, а в сметките си имат над 4,9 млрд. лева, съобщава pariteni.bg. С 858 за година повече са и депозитите, в които има от 500 000 до 1 млн. лева, а за последните три месеца те са се увеличили с 312, като такива са вече 4433 сметки.

Сериозно нарастват и влоговете със суми от 200 000 до 500 000 лева и достигат 31 638, като за година броят им се е увеличил с над 25% или с 6373. Прави впечатление, че нарастват почти всички влогове, с изключение на най-малките – до 1000 лева и от 1000 до 2500 лева, като намалението при тях е минимално – съответно с 2% и 0,7% за една година. До 1000 лева са над 4,634 млн. депозита, а до 2500 – над 966 хил. влога.Данните потвърждават тенденцията за внасяне на парите в брой в банките, за да бъдат обменени автоматично в евро на 1 януари догодина, когато страната ни официално ще приеме единната европейска валута.Фирмите също увеличават парите си на депозит в банките, като при тези над 1 млн. лева ръстът за година е с 1024 броя, и те достигат 7460 броя. При фирмите увеличение има при всички видове депозити, както при големите, така и при малките суми.

С 63% са повишават за година кредитните милионери у нас, като такива заеми са изтеглили 472 домакинства или със 183 повече за една година. Близо 70 на сто пък повече за година са заемите на домакинствата в размер от 500 000 до 1 млн. лева, като такива са 4504 кредита. Това са заеми, които се теглят най-често за покупка на имот или луксозен автомобил. Намаляват обаче дребните потребителски кредити, с които обикновено се покриват комунални сметки.

Общо депозитите на Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства към края на третото тримесечие на 2025 г. нараства на годишна база с 1,4%, а общият им размер – с 13,2%.

Бизнесът държи в банките 659 хил. депозита, като се отчита ръст от 4.6% спрямо края на същия месец на 2024 г. В края на третото тримесечие на 2025 г. размерът на тези депозити е 51,123 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 12,9%. Спрямо края на юни 2025 г. броят им се увеличава с 0,7%, а размерът им – с 8,9%.Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия (25,2%), Преработваща промишленост (13,4%) и Строителство (9,3%).Към края на септември 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 60.9%.

Броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9,037 млн., като нараства на годишна база с 1,2%. Размерът на тези депозити в края на септември 2025 г. нараства на годишна база с 13,1% и достига 96,272 млрд. лева. В края на септември 2025 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити се увеличава с 0,2%, а размерът им – с 3,4%.Към края на септември 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19,5%.

Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2025 г. нараства с 1,4% на годишна база, а общият им размер – с 14.9%.Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2025 година са 159 хил. броя, като нарастват с 8,7% на годишна база. Размерът на тези кредити е 51,794 млрд. лева, като се отчита увеличение с 9,4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0,8%, а размерът им – с 1,9%.Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (26,1%), Преработваща промишленост (21%) и Операции с недвижими имоти (11,7%).Към края на септември 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 76,1%.

Броят на кредитите на сектор Домакинства нараства на годишна база с 1%, като достига 2,897 милиона. Размерът им нараства на годишна база с 20,9%, като достига 53,675 млрд. лева. В края на септември 2025 г. в сравнение с края на юни 2025 г. броят на тези кредити нараства с 0,3%, а размерът им се увеличава с 5,2%.Към края на септември 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27,7%.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Скоро всички ще сте трилионери, както по време на Ваймарската.

    14:31 10.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Скоро всичките ще сме милионери.

    Принтера на евроКолхоза на макс 24/7.

    14:31 10.11.2025

  • 3 Гост

    12 1 Отговор
    С тая инфлация от 3% скоро всичките ще сме милионери. Едни много тъжни сиромашки милионери...

    14:32 10.11.2025

  • 4 Оня с коня

    7 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #8, #16

    14:32 10.11.2025

  • 5 Оня с коня

    6 2 Отговор
    МОЛЯ МОЛЯ ИНФЛАЦИЯТА Е САМО 3 %

    14:33 10.11.2025

  • 6 иди ги разбери

    6 4 Отговор
    всяка година по 400 нови милионерчета а разправят после в българия било зле…?!?

    14:34 10.11.2025

  • 7 статистик

    15 0 Отговор
    2061 милионери , ами то като слошиш 240 депутата , мако съдии и прокурои , шефове на болници и станаха 2061

    14:34 10.11.2025

  • 8 Братята ти

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    цигани ще оцелеят ли?

    Коментиран от #10

    14:35 10.11.2025

  • 9 Умирам от смях

    4 1 Отговор
    Ареееее! Клуба на богатите дойде. Забогатявай, българини, не се чуди.

    14:37 10.11.2025

  • 10 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Братята ти":

    ас съм калайджия бе манггал

    Коментиран от #17, #19

    14:39 10.11.2025

  • 11 Нима

    9 0 Отговор
    И как. С ограбване на служителите? С неплащане на данъци и осигуровки. С годишна печалба "0 лева". С ниско заплащане на труда? Сиви пари? В България има огромно и крестящо престъпно неравенство.

    Коментиран от #15, #18

    14:39 10.11.2025

  • 12 Софийски селянин,

    5 0 Отговор
    А тези новоизлюпени милионери тарикати за чия сметка и на кой гръб са станали такива..?
    Е нека си ги харчат със здраве защото в гробищата никой нищо не взема със себе си..
    Имота е два на един без комин.

    14:40 10.11.2025

  • 13 тъй ли

    6 0 Отговор
    Ти да видиш?! И бедните станаха с милион повече.

    14:40 10.11.2025

  • 14 ПРЕПОЛАГАМ

    6 0 Отговор
    ЕДИНИЯТ Е ВОДОПАДА А ДРУГИЯ ВОДОПАДШАТА

    14:41 10.11.2025

  • 15 Нима

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нима":

    С общински и обществените поръчки? Колко Пламенки има в този списък?

    14:41 10.11.2025

  • 16 тъй ли

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    като ти е кофти генът, сърди се на родата си от анадола.

    14:41 10.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НОООО ИМА

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нима":

    БАНАНИ

    14:42 10.11.2025

  • 19 Знам

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    че си манггал. Скачай на кота минус 2 метра.

    14:43 10.11.2025

  • 20 Сталин

    2 0 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    14:44 10.11.2025

  • 21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА ЛЪЖА!
    ТАЗИ СТЪКМИСТИКА ОТ ДЕ Я ИЗМИСЛИХТЕ!!???
    КОЯ БАНКА ЩЕ ДАДЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ СИ!!????

    14:45 10.11.2025

  • 22 Тома

    2 0 Отговор
    А на бас че новите милионери са търговци и производители вдигнали цените в пъти защото никой не може да им каже нищо

    14:46 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове