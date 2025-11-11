Новини
България »
По-чист въздух за България чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

По-чист въздух за България чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

11 Ноември, 2025 13:30 348

  • програма околна среда-
  • въздух

Програма „Околна среда“ насърчава подмяната на старите отоплителни уреди и устойчиви решения за транспорт и зелена инфраструктура

По-чист въздух за България чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Замърсяването на въздуха остава едно от най-сериозните екологични и здравни предизвикателства в България. Основните източници на вредни емисии са битовото отопление с твърдо гориво, автомобилният транспорт и вторичното разпрашаване. Последиците се отразяват пряко върху здравето и качеството на живот на милиони хора, особено на деца, възрастни и хора с хронични заболявания.

С цел да се постигне трайно подобрение, Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. поставя акцент върху Приоритет „Въздух“, който цели намаляване на замърсяването и осигуряване на по-чиста околна среда. Програмата подкрепя конкретни инвестиции в 21 български общини с доказано нарушено качество на атмосферния въздух, сред които са София, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Варна, както и редица по-малки общини като Монтана, Видин, Смолян, Горна Оряховица и Перник.

Една от ключовите мерки е подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични и енергийно ефективни алтернативи. По този начин се намаляват вредните емисии, а домакинствата получават по-добри условия на живот и по-ниски разходи за отопление. Наред с това програмата инвестира и в инициативи за устойчив транспорт, зелена инфраструктура и системи за мониторинг на замърсителите, насърчавайки устойчиви модели на поведение и по-висока информираност сред гражданите.

Инвестициите по Приоритет „Въздух“ се реализират в партньорство с местната власт и са насочени не само към технологична модернизация, но и към изграждане на култура на отговорност към околната среда. Така програмата не просто предлага решения, а създава условия за дългосрочна промяна и по-чиста среда за всички.

Повече информация за стартиралите и изпълнявани проекти по Приоритет „Въздух“ може да бъде открита на официалния сайт на Програмата „Околна среда“ – www.eufunds.bg.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове