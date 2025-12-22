Прахови частици 10 пъти над нормата в някои части на страната отчита платформата AIR BG спрямо индекса на Световната здравна организация.
Най-високи са превишенията на нормата във Видин, Русе и Монтана. Трети ден високи нива на замърсен въздух и в София, съобщава бТВ.
От Копитото над София се вижда комбинация от облаци и смог.
Столичната община въведе мярката преди 2 дни, заради проблема с фините прахови частици в столицата.
Зеленият билет е на стойност 1 лв. и важи за целия ден, включително за нощния градски транспорт. Паркирането в буферните паркинги на метрото също трети ден ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.
