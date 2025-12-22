Новини
България »
Прахови частици 10 пъти над нормата в някои части на страната

Прахови частици 10 пъти над нормата в някои части на страната

22 Декември, 2025 12:55 807 23

  • прахови частици-
  • сзо-
  • въздух

Трети ден въздухът в София е мръсен

Прахови частици 10 пъти над нормата в някои части на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прахови частици 10 пъти над нормата в някои части на страната отчита платформата AIR BG спрямо индекса на Световната здравна организация.

Най-високи са превишенията на нормата във Видин, Русе и Монтана. Трети ден високи нива на замърсен въздух и в София, съобщава бТВ.

От Копитото над София се вижда комбинация от облаци и смог.

Столичната община въведе мярката преди 2 дни, заради проблема с фините прахови частици в столицата.

Зеленият билет е на стойност 1 лв. и важи за целия ден, включително за нощния градски транспорт. Паркирането в буферните паркинги на метрото също трети ден ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик- Ток

    17 3 Отговор
    То цялата държава прилича на кочина всичко е потънало в кал мръсотия и прах

    Коментиран от #14

    12:57 22.12.2025

  • 2 чичково червенотиквенече

    13 3 Отговор
    Зелените пиячи на соево лате беснеят, но няма къде да ходят, ще си дишат мръсотията жълтопаветна.

    12:58 22.12.2025

  • 3 домус блеефски

    11 3 Отговор
    моите братя роми запалиха печките...... ще им купя термопомпи за катуните а бг робите ще им плащат тока по традиция

    13:00 22.12.2025

  • 4 Трол

    9 4 Отговор
    Спешно трябва да не си караме колите и да стоим на студено, за да се оправят нещата.

    13:01 22.12.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    какво ме вълнува софия? аз живея във варна там всичко е наред, вятъра издухва боклука към провинцията

    13:01 22.12.2025

  • 6 трябва да поскъпне и данъка МПС

    7 6 Отговор
    дано вдигнат данъка на колите във софия

    13:01 22.12.2025

  • 7 собственикът на бтв

    7 2 Отговор
    е"чехът" делянчо, преди това беше "швед" и отново фен на турските сериали

    13:02 22.12.2025

  • 8 оценка

    5 1 Отговор
    България е потънала в прахови и НС-нечистотии! За хората в държавата,на никой от управниците не му дреме хич.

    13:04 22.12.2025

  • 9 Софето мяза

    9 2 Отговор
    на постсъветска панелна кочина!

    13:05 22.12.2025

  • 10 Въглеродни квоти

    7 0 Отговор
    Освен туристическата част в центъра, софето си е гето, подобно на столиците в страните от третия и четвъртия свят.

    13:05 22.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Въглеродни квоти

    6 0 Отговор
    Освен туристическата част в центъра, софето си е гето, подобно на столиците в страните от третия и четвъртия свят.

    13:06 22.12.2025

  • 13 В Балкана въздухът е по-чист.

    3 2 Отговор
    Защо се бутате в София?

    13:07 22.12.2025

  • 14 Знам за Бургас

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Нефтозавод Русия
    Промяна/ Стан300/ работи за Украйна.
    Кроношпан........
    Топлофикация с турски пелети
    И все чужди замърсители и още и още.....

    13:08 22.12.2025

  • 15 пфф

    6 0 Отговор
    Айде нема нужда. Най се притеснявам когато властта се "загрижи" за мен.

    13:14 22.12.2025

  • 16 една

    3 0 Отговор
    Кампания на зелените шарлатани.

    13:16 22.12.2025

  • 17 Кунчев

    1 0 Отговор
    Слагайте зобниците !

    13:18 22.12.2025

  • 18 С духалките

    3 0 Отговор
    На ЕС вдигат праха, а не мият и ако мият само ръсят отгоре, отгоре….

    13:24 22.12.2025

  • 19 Еко-талибан

    1 0 Отговор
    Само така ще свалим от колите(а после ще им ги вземем) дoбитъка. За тяхно добро, да са здрави.....хи хи хи

    13:26 22.12.2025

  • 20 Тракторист

    4 1 Отговор
    Как няма да има прах като улиците не са мити от времето на Тодор Живков.Тротуари няма само кални пътеки.Покрай бордюрите по пътя мога да събера пясък и кал за строежа на седем етажен блок.
    Честит ви евросъюз шенген и еврозоната на богатите.

    Коментиран от #23

    13:28 22.12.2025

  • 21 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Еми това е следствието от дивашката бетонизация! Прах, мръсотия, пренаселеност - с една дума ГЕТО!!!

    13:31 22.12.2025

  • 22 турист

    0 0 Отговор
    В събота в Букурещ беше същото-смог.

    13:49 22.12.2025

  • 23 един

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тракторист":

    Качвай се на трактора и заминавай за Москва.

    13:50 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове