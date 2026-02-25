Новини
Катастрофа с ранени деца заради изпреварване на мокър път

25 Февруари, 2026 09:32

След сблъсъка двете превозни средства се завъртели на пътното платно и излезли извън него

Катастрофа с ранени деца заради изпреварване на мокър път - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Пътнотранспортно произшествие с пострадали стана снощи на пътя между Бургас и село Братово, непосредствено след надлез „Братово“.

По първоначални данни от ОД на МВР – Бургас лек автомобил „БМВ 320D“, управляван от 32-годишен мъж от село Равнец, се движел с несъобразена с мократа пътна настилка скорост. При опит за неправилно изпреварване на движещ се пред него автомобил „Тойота RAV4“, шофиран от 36-годишен мъж от Камено, водачът навлязъл в лентата за насрещно движение.

Там той забелязал мотофреза „Мотоблок“, управлявана от 44-годишен мъж. В опит да избегне челен сблъсък, шофьорът на „БМВ“-то рязко се прибрал обратно в своята лента, но ударил изпреварвания автомобил. След сблъсъка двете превозни средства се завъртели на пътното платно и излезли извън него, навлизайки в земеделска нива вляво от пътя.

При инцидента леко са пострадали трима пътници в „БМВ“-то – двете деца на водача, на 8 и 12 години, както и 29-годишна жена. Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение.


  20 годишното БМВ

    5 1 Отговор
    е съвременният аналог на някогашния Москвич.

    Това не е кола, това е начин на живот! Хахаха!

    09:49 25.02.2026

  Мотофреза

    5 0 Отговор
    Що ще такова нещо на пътното платно и то в мокро и хлъзгаво място освен че водачите може да са виновни донякъде.

    10:03 25.02.2026

  2345

    6 0 Отговор
    Отново агресивен и вероятно "тъмнозелен" селтак с БМВ .Простака почти е убил и собственото си семейство.
    Наглец+ БМВ = 100% катастрофа.

    10:13 25.02.2026

  при много силен сблъсък

    3 0 Отговор
    винаги има пострадали . а колите стават опасни . намаляването на пострадалите е резултат от преживени катастрофи . някой ако се е тряснал 2 пъти после мисли различно . има карта на катастрофите и ясно е видно че навсякъде някой се е тряснал и се е научил . сухо или мокро все едно . завъртанията на мокро са редки . то през ден вали и е мокро . ако пише 50 а шофира с 70 нищо не променя .

    10:20 25.02.2026

