Катастрофа с ранени деца заради изпреварване на мокър път

Пътнотранспортно произшествие с пострадали стана снощи на пътя между Бургас и село Братово, непосредствено след надлез „Братово“.
По първоначални данни от ОД на МВР – Бургас лек автомобил „БМВ 320D“, управляван от 32-годишен мъж от село Равнец, се движел с несъобразена с мократа пътна настилка скорост. При опит за неправилно изпреварване на движещ се пред него автомобил „Тойота RAV4“, шофиран от 36-годишен мъж от Камено, водачът навлязъл в лентата за насрещно движение.
Там той забелязал мотофреза „Мотоблок“, управлявана от 44-годишен мъж. В опит да избегне челен сблъсък, шофьорът на „БМВ“-то рязко се прибрал обратно в своята лента, но ударил изпреварвания автомобил. След сблъсъка двете превозни средства се завъртели на пътното платно и излезли извън него, навлизайки в земеделска нива вляво от пътя.
При инцидента леко са пострадали трима пътници в „БМВ“-то – двете деца на водача, на 8 и 12 години, както и 29-годишна жена. Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение.
1 20 годишното БМВ
Това не е кола, това е начин на живот! Хахаха!
09:49 25.02.2026
2 Мотофреза
10:03 25.02.2026
4 2345
Наглец+ БМВ = 100% катастрофа.
10:13 25.02.2026
5 при много силен сблъсък
10:20 25.02.2026