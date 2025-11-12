Новини
МВР регистрира 10 тежки катастрофи

12 Ноември, 2025 10:16

Общият брой на загиналите участници в движението по пътищата от началото на 2025 година достига 391 души

МВР регистрира 10 тежки катастрофи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Министерството на вътрешните работи (МВР) публикува актуална статистика за пътнотранспортните произшествия в страната. През изминалия ден, 11 ноември 2025 г., на територията на страната са регистрирани 10 тежки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали, но 12 души са ранени.

Данните на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) показват, че на 11 ноември са регистрирани 32 леки катастрофи, като важно е да се отбележи, че в София не са настъпили тежки произшествия с пострадали или жертви.

Общият брой на загиналите участници в движението по пътищата от началото на 2025 година достига 391 души, а ранените са 7247. От началото на годината пътнотранспортните произшествия с ранени и загинали са 5818.

От МВР отчитат, че броят на жертвите на пътя през 2025 г. е с шест по-малко спрямо същия период на предходната 2024 година, когато загиналите са били 397 души.

От началото на месец ноември до 11-и са регистрирани общо 186 тежки произшествия, при които 19 души са загубили живота си, а 235 са били ранени. От вътрешното министерство напомнят, че предоставената информация е динамична и подлежи на актуализация.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опуйник

    9 1 Отговор
    Кога ще прочетем, МВР предотврати 10 тежки катастрофи ...

    Коментиран от #4

    10:19 12.11.2025

  • 2 очевидец

    2 1 Отговор
    Грузия: 70-годишната Джуна Рухадзе от Батуми посещава протестите ежедневно - в инвалидна количка и сменя 3 вида обществен транспорт, за да стигне до там. На листа хартия е написала:
    "Борете се докрай! Огън за олигархията!
    Победа за праведността"
    Ден 348.

    10:20 12.11.2025

  • 3 10 са малко . значи има и нерегистрирани

    1 1 Отговор
    тежки катастрофи . скривайки причините за всяка водачите според акъла си не успяват да се научат и изхитрят та да не се блъскат . затова има много тряснати , блъснати там където има коли, трамваи, колела и тротонетки . става конфликт . и тряс . нормално . то затова само търсят хора . а има няма 400-500 хиляди седят без да са заети . и се тряскат .

    10:21 12.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опуйник":

    Това е РЕПРЕСИВЕН апарат❗
    Справка -побоя на децата ни под колоните на МС❗

    10:22 12.11.2025

  • 5 петхилядник

    5 0 Отговор
    За толкова пари само регистрирам ;)-

    10:24 12.11.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Стига ва!!!! Средната скорост не помага ли? Еничарите на властта да гепят по 100 кинта не помага ли?!
    Храсталаците за криене ли свършиха, че тъй почнаха да катастрофират тия хора? Кат ви нема у шубрака и оп катастрофа - тъй ли?!

    ОЛИГОФРЕНИ! Милиционерския рекет до това води!
    Милион пъти трябва да ви се повтори - скоростта не е и няма да бъде проблем!!! Да висиш цял ден скрит да хванеш някой за 100 кинта не е превенция!

    10:28 12.11.2025

  • 7 Тома

    5 0 Отговор
    МВР са само да глобяват и после да констатират.

    10:29 12.11.2025

  • 8 Кучето Мая

    2 0 Отговор
    Щом не са кучета - няма проблем. Няма петиции.

    10:34 12.11.2025

  • 9 Кучкар от соца

    2 0 Отговор
    До всяко куче милиционир със стоп-палка!

    10:38 12.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    СВО по пътищата на Бананистан продължава !!!

    10:46 12.11.2025

