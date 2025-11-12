МВР регистрира 10 тежки катастрофи

Министерството на вътрешните работи (МВР) публикува актуална статистика за пътнотранспортните произшествия в страната. През изминалия ден, 11 ноември 2025 г., на територията на страната са регистрирани 10 тежки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали, но 12 души са ранени.
Данните на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) показват, че на 11 ноември са регистрирани 32 леки катастрофи, като важно е да се отбележи, че в София не са настъпили тежки произшествия с пострадали или жертви.
Общият брой на загиналите участници в движението по пътищата от началото на 2025 година достига 391 души, а ранените са 7247. От началото на годината пътнотранспортните произшествия с ранени и загинали са 5818.
От МВР отчитат, че броят на жертвите на пътя през 2025 г. е с шест по-малко спрямо същия период на предходната 2024 година, когато загиналите са били 397 души.
От началото на месец ноември до 11-и са регистрирани общо 186 тежки произшествия, при които 19 души са загубили живота си, а 235 са били ранени. От вътрешното министерство напомнят, че предоставената информация е динамична и подлежи на актуализация.
